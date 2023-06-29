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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Индепендьенте дель Валле
0:0
Первый тайм: 9'
Архентинос Хуниорс
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте дель Валле
Ничья
Архентинос Хуниорс
5.70
3.95
5.64
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Alexis
Villa
14
Mateo
Carabajal
2
Agustin
Basso
55
Паэс
Кендри
13
Matias
Fernandez
III
51
Yaimar
Medina
7
Алсивар
Хорди
8
Lorenzo
Faravelli
80
Julio
Ortiz
11
Michael
Hoyos
19
Lautaro
Diaz
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
24
Leonel
Gonzalez
7
Кабрера
Хавьер
5
Редондо
Федерико
17
Franco
Moyano
18
Santiago
Gabriel
Montiel
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
9
Авалос
Габриэль
8
Alan
Rodriguez3
Индепендьенте дель Валле
3-4-2-1
Архентинос Хуниорс
3-4-3

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Архентинос Хуниорс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Hoyos 2 0.33
Сорноса Хуниор 2 0.33
Lautaro Diaz 2 0.33
Минда Алан 1 0.17
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.33
Lucas Villalba 1 0.17
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.17
Leonardo Heredia 1 0.17
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.17

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиан Пеллерано 3 0
Сорноса Хуниор 2 0
Agustin Basso 2 0
Mateo Carabajal 2 0
Рамирес Мойсес 0 1
Lorenzo Faravelli 1 0
Ландасури Антони 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Lautaro Diaz 1 0
Минда Алан 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 4 1
Kevin Mac Allister 2 0
Thiago Nuss 0 1
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Индепендьенте дель Валле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Индепендьенте дель Валле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Индепендьенте дель Валле - Эль-Насьональ Кито 3:4 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0
Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Кумбайа - Индепендьенте дель Валле 1:0 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Архентинос Хуниорс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0:0 6 3 3 0 6 - 3 12
2.
Индепендьенте дель Валле
 0:0 6 3 1 2 7 - 3 10
3.
Коринтианс
 0:0 6 1 2 3 4 - 6 5
4.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 6 1 2 3 4 - 9 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Архентинос Хуниорс
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Коринтианс
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Коринтианс
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте дель Валле
Ничья
Архентинос Хуниорс
5.70
3.95
5.64
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Индепендьенте дель Валле 0:0 Архентинос Хуниорс онлайн

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