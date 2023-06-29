Тур: 6.
3:2
Конец матча
0'
1:0
23' ГолLorenzo Faravelli
1:1
44' Гол в свои воротаMateo Carabajal
2:1
48' ГолLautaro Diaz
82' Желтая карточкаMatias Fernandez III
86' Желтая карточкаFranco Moyano
2:2
87' ГолLeonardo Heredia
3:2
90' ГолРодригес Кевин II
90' Красная карточкаFabricio Dominguez
90' Красная карточкаSantiago Gabriel Montiel
90'+11
Ход матча
23'
44'
1:1
48'
2:1
86'
87'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Alexis
Villa
80
Julio
Ortiz
55
Паэс
Кендри
19
Lautaro
Diaz
- Основной состав
-
12 Alexis VillaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Julio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Паэс КендриНападающий
-
19 Lautaro DiazНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Клингер ХосеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Anselmi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Thiago Nuss
-
-
-
-
-
-
10 Gaston Veron
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Индепендьенте дель Валле
Архентинос Хуниорс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lautaro Diaz
|3
|0.5
|Michael Hoyos
|2
|0.33
|Сорноса Хуниор
|2
|0.33
|Lorenzo Faravelli
|1
|0.17
|Родригес Кевин II
|1
|0.17
|Минда Алан
|1
|0.17
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрера Хавьер
|2
|0.33
|Leonardo Heredia
|2
|0.33
|Lucas Villalba
|1
|0.17
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.17
|Miguel Angel Torren
|1 (1)
|0.17
Карточки
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиан Пеллерано
|3
|0
|Сорноса Хуниор
|2
|0
|Agustin Basso
|2
|0
|Mateo Carabajal
|2
|0
|Рамирес Мойсес
|0
|1
|Lorenzo Faravelli
|1
|0
|Matias Fernandez III
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Lautaro Diaz
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|4
|1
|Fabricio Dominguez
|1
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|1
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|Thiago Nuss
|0
|1
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Индепендьенте дель Валле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Индепендьенте дель Валле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Индепендьенте дель Валле - Эль-Насьональ Кито 3:4 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0
Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Кумбайа - Индепендьенте дель Валле 1:0 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
Архентинос Хуниорс
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте дель Валле
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
33
24
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2