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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Индепендьенте дель Валле
3:2
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
1:0
23' Гол
Lorenzo Faravelli
1:1
44' Гол в свои ворота
Mateo Carabajal
2:1
48' Гол
Lautaro Diaz
82' Желтая карточка
Matias Fernandez III
86' Желтая карточка
Franco Moyano
2:2
87' Гол
Leonardo Heredia
3:2
90' Гол
Родригес Кевин II
90' Красная карточка
Fabricio Dominguez
90' Красная карточка
Santiago Gabriel Montiel
90'+11
12
Alexis
Villa
13
Matias
Fernandez
III
14
Mateo
Carabajal
2
Agustin
Basso
51
Yaimar
Medina
7
Алсивар
Хорди
80
Julio
Ortiz
8
Lorenzo
Faravelli
55
Паэс
Кендри
19
Lautaro
Diaz
11
Michael
Hoyos
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
24
Leonel
Gonzalez
18
Santiago
Gabriel
Montiel
5
Редондо
Федерико
17
Franco
Moyano
7
Кабрера
Хавьер
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Alan
Rodriguez3
9
Авалос
Габриэль
Индепендьенте дель Валле
4-3-3
Архентинос Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Архентинос Хуниорс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lautaro Diaz 3 0.5
Michael Hoyos 2 0.33
Сорноса Хуниор 2 0.33
Lorenzo Faravelli 1 0.17
Родригес Кевин II 1 0.17
Минда Алан 1 0.17
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.33
Leonardo Heredia 2 0.33
Lucas Villalba 1 0.17
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.17
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.17

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиан Пеллерано 3 0
Сорноса Хуниор 2 0
Agustin Basso 2 0
Mateo Carabajal 2 0
Рамирес Мойсес 0 1
Lorenzo Faravelli 1 0
Matias Fernandez III 1 0
Ландасури Антони 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Lautaro Diaz 1 0
Минда Алан 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 4 1
Fabricio Dominguez 1 1
Santiago Gabriel Montiel 1 1
Kevin Mac Allister 2 0
Thiago Nuss 0 1
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Franco Moyano 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Индепендьенте дель Валле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Индепендьенте дель Валле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Индепендьенте дель Валле - Эль-Насьональ Кито 3:4 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0
Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Кумбайа - Индепендьенте дель Валле 1:0 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Архентинос Хуниорс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 6 4 0 2 10 - 5 12
2.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 8 - 6 11
3.
Коринтианс
 6 2 1 3 7 - 6 7
4.
Ливерпуль Монтевидео
 6 1 1 4 4 - 12 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    УДАЛЕНИЕ! - Santiago Gabriel Montiel увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    УДАЛЕНИЕ! - Фабрицио Домингес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    94'
    Фабрицио Домингес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Кевин Родригес бьет в цель!
  • 87'
    Santiago Gabriel Montiel сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Леонардо Хередия бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Матео Карабахаль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 23'
      Lautaro Diaz сделал результативную передачу.
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