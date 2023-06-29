Тур: 6.
0:1
Перерыв
Ход матча
24'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
Juan
Espitia
3
Аха
Хосе
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
- Основной состав
-
12 Juan EspitiaВратарь
- Защитник
-
3 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Торрес ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gerardo Bedoya
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Лукас ДжонниПолузащитник
- Нападающий
-
-
6 Sander
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Индепендиенте Санта-Фе
Гойяс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Индепендиенте Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родальега Уго
|2
|0.33
|Neyder Moreno
|1
|0.17
|Мантилья Кевин
|1
|0.17
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.17
|Гильерме Маркес
|1
|0.17
|Магиньо
|1
|0.17
|Everton Morelli
|1
|0.17
|Vinicius XII
|1 (1)
|0.17
|Matheus Peixoto
|1 (1)
|0.17
Карточки
Индепендиенте Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilfrido De La Rosa
|3
|0
|Jose Enamorado
|3
|0
|Dairon Mosquera
|2
|0
|Harold Rivera
|2
|0
|Герардо Бедоя
|0
|1
|Wilson Morelo
|0
|1
|Juan Daniel Roa Reyes
|0
|1
|Fabian Sambueza
|0
|1
|Родальега Уго
|1
|0
|Джерссон Гонзалез
|1
|0
|Jonathan Daniel Barboza Bonilla
|1
|0
|Аха Хосе
|1
|0
|Marlon Torres
|1
|0
|Торрес Йохан
|1
|0
|Juan Espitia
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Джонни
|2
|0
|Edu Goncalvec2
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Ariel Palacio
|0
|1
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Магиньо
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Ze Ricardo2
|1
|0
Результаты матчей
Индепендиенте Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Индепендиенте Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Индепендиенте Санта-Фе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендиенте Санта-Фе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендиенте Санта-Фе - Университарио Депортес Лима 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Онсе Кальдас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Уила 5:0
Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Букараманга 3:0 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Индепендиенте Санта-Фе - Бояка Чико 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Кали 3:0 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Америка де Кали 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 1:2
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0
Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0
Результаты матчей
Индепендиенте Санта-Фе
Гойяс
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Индепендиенте Санта-Фе
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
23
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|2.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|4.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|3.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Сесар Вальехо
|Yorleys Mena Palacios
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Палестино
|Maximiliano Salas
|4