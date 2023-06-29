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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Индепендиенте Санта-Фе
1:2
Конец матча
Гойяс
0'
0:1
24' Гол
Гильерме Маркес
34' Желтая карточка
Jonathan Daniel Barboza Bonilla
62' Желтая карточка
Гонсалвеш Диего
65' Желтая карточка
Ze Ricardo2
68' Желтая карточка
Торрес Йохан
1:1
72' Гол
Родальега Уго
78' Желтая карточка
David Ramirez Pisciotti
78' Желтая карточка
Lucas Halter
82' Желтая карточка
Everton Morelli
1:2
90' Гол
Matheus Santos
90'+8
12
Juan
Espitia
27
Fabian
Viafara
3
Аха
Хосе
4
David
Ramirez
Pisciotti
30
Dairon
Mosquera
80
Кристиан
Марруго
8
Jonathan
Daniel
Barboza
Bonilla
5
Ivan
Rojas
9
Wilfrido
De
La
Rosa
11
Родальега
Уго
23
Fabian
Sambueza
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
30
Matheus
Santos
60
Гильерме
Маркес
5
Ze
Ricardo2
12
Willian
VI
10
Паласиос
Хулиан
11
Гонсалвеш
Диего
Индепендиенте Санта-Фе
Гойяс

История личных встреч

Индепендиенте Санта-Фе
Гойяс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендиенте Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родальега Уго 3 0.5
Neyder Moreno 1 0.17
Мантилья Кевин 1 0.17
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.17
Гильерме Маркес 1 0.17
Магиньо 1 0.17
Everton Morelli 1 0.17
Matheus Santos 1 0.17
Vinicius XII 1 (1) 0.17
Matheus Peixoto 1 (1) 0.17

Карточки

Индепендиенте Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilfrido De La Rosa 3 0
Jose Enamorado 3 0
Dairon Mosquera 2 0
Harold Rivera 2 0
Торрес Йохан 2 0
Герардо Бедоя 0 1
Wilson Morelo 0 1
Juan Daniel Roa Reyes 0 1
Fabian Sambueza 0 1
Родальега Уго 1 0
Джерссон Гонзалез 1 0
Jonathan Daniel Barboza Bonilla 1 0
Аха Хосе 1 0
Marlon Torres 1 0
David Ramirez Pisciotti 1 0
Juan Espitia 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Джонни 2 0
Lucas Halter 2 0
Edu Goncalvec2 2 0
Ze Ricardo2 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Ariel Palacio 0 1
Гильерме Маркес 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Магиньо 1 0
Bruno Melo 1 0
Sander 1 0
Everton Morelli 1 0

Результаты матчей

Индепендиенте Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Индепендиенте Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Индепендиенте Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Гойяс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендиенте Санта-Фе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендиенте Санта-Фе - Университарио Депортес Лима 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Онсе Кальдас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Уила 5:0
Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Букараманга 3:0 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Индепендиенте Санта-Фе - Бояка Чико 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Кали 3:0 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Америка де Кали 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 1:2
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0
Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0

Результаты матчей

Индепендиенте Санта-Фе
Гойяс

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Индепендиенте Санта-Фе
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Университарио Депортес Лима
 6 3 1 2 6 - 5 10
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 6 2 1 3 5 - 6 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 1 4 2 - 6 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гойяс
 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университарио Депортес Лима
 3 1 0 2 1 - 3 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Индепендиенте Санта-Фе Родальега Уго 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Alesson Batista сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Matheus Santos бьет в цель!
  • 88'
    Ivan Rojas уходит с поля. Duban Palacio выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Everton Morelli получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    78'
    Лукас Хальтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    78'
    David Ramirez получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Jonathan Barboza получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Бруно Араужо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Гильерме Маркес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Индепендиенте Санта-Фе 1:2 Гойяс онлайн

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