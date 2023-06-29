Тур: 13. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Haixin Li
4:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолКризан
2:0
12' ГолЛю Биньбинь
3:0
61' ГолChen Pu
65' Желтая карточкаLei Tong
3:1
84' ГолОкоре Жорес
4:1
86' ГолFernandinho V
90'+6
Ход матча
5'
1:0
12'
2:0
57'
61'
3:0
65'
80'
81'
84'
3:1
86'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
400 Количество передач 436
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
2
Lei
Tong
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
10
Мойсес
Лима
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
7
Yun
Liu
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньНападающий
-
9 КризанНападающий
-
29 Chen PuНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
39 Long SongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
26 Shibo Liu
-
31 Jianfei Zhao
-
38 Wenneng Xie
-
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
7 Yun LiuПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
38 Ning Lu
-
24 Zhiyu Yan
-
15 Yuda Tian
-
17 Hong Li
-
36 Chao Fan
-
34 Yiran He
-
-
-
28 Zhifeng Wang
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
26 матчей
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.07
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.17
0.71
Среднее время на гол
77
126
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
1.65
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
54
83
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|5
|0.38
|Феллайни Маруан
|4
|0.31
|Chen Pu
|3
|0.23
|Мойсес Лима
|2
|0.15
|Лю Биньбинь
|2
|0.15
|Fernandinho V
|1
|0.08
|Zhengyu Huang
|1
|0.08
|Ляо Лишэн
|1
|0.08
|Guowen Sun
|1
|0.08
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|10 (1)
|0.77
|Тан Лонг
|5
|0.38
|Сержиньо Солер
|3
|0.23
|Chengjian Liao
|2
|0.15
|Цуль Петер
|1
|0.08
|Jinxian Wang
|1
|0.08
|Окоре Жорес
|1
|0.08
|Yongjing Cao
|1
|0.08
|Hong Li
|0
|0
|Yufeng Zhang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|4
|0
|Yuanyi Li
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Жадсон II
|0
|1
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|3
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Окоре Жорес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
6
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Чанчунь Ятай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
9
9
Шаньдун Тайшань
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Чанчунь Ятай
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
6
46%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
50%
4
31%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
10%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
8
33%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
31%
7
29%
29%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
23%
2
8%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
67
76
310
49
112
211
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|7 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|5 (3)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3