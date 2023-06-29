Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Г О О О О Л - Fernando Conceicao забивает с левой ноги!

86' Fernando Conceicao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Хорошую попытку сделал Yongjing Cao . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тан Лонг пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

69' Yuanyi Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Lei Tong получил желтую карточку от судьи

64' Jinxian Wang не смог попасть в створ ударом издали

63' Abduhamit Abdugheni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Цуль Петер пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

62' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Г О О О О Л - Chen Pu первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

61' Хорошую попытку сделал Ляо Лишэн . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Кризан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Кризан не смог попасть в створ ударом издали

52' Лю Биньбинь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Lei Tong не смог попасть в створ ударом издали

50' Ляо Лишэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника