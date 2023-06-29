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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Шаньдун Тайшань
4:1
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
5' Гол
Кризан
2:0
12' Гол
Лю Биньбинь
3:0
61' Гол
Chen Pu
65' Желтая карточка
Lei Tong
3:1
84' Гол
Окоре Жорес
4:1
86' Гол
Fernandinho V
90'+6

Ход матча

5'
Кризан
1:0
12'
Лю Биньбинь
(Мойсес Лима)
2:0
54'
Yuanyi Li
Кризан
 
57'
 
Yongjing Cao
Yun Liu
61'
Chen Pu
3:0
65'
Lei Tong
 
73'
 
Окоре Жорес
Abduhamit Abdugheni
74'
Mijiti Maiwulang
Zhengyu Huang
 
74'
Fernandinho V
Лю Биньбинь
 
74'
 
Sabit Abdusalam
Yufeng Zhang
80'
Chi Zhang
Мойсес Лима
 
81'
Hailong Li
Lei Tong
 
82'
 
Hong Li
Chengjian Liao
82'
 
Zhiyu Yan
Qi Cui
84'
3:1
Окоре Жорес
(Цуль Петер)
86'
Fernandinho V
(Чжэн Чжэн)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 400 Количество передач 436
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
2
Lei
Tong
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
10
Мойсес
Лима
35
Zhengyu
Huang
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
2
Abduhamit
Abdugheni
7
Yun
Liu
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
10
Сержиньо
Солер
Шаньдун Тайшань
4-3-3
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

26 матчей

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
4:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
3:2
С
3:2
С
3:1
С
2:2

Голы

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.07
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.71

Среднее время на гол

77
126

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

1.65
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

54
83

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 5 0.38
Феллайни Маруан 4 0.31
Chen Pu 3 0.23
Мойсес Лима 2 0.15
Лю Биньбинь 2 0.15
Fernandinho V 1 0.08
Zhengyu Huang 1 0.08
Ляо Лишэн 1 0.08
Guowen Sun 1 0.08
Чжэн Чжэн 0 0
Yuanyi Li 0 0
Лю Ян 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 10 (1) 0.77
Тан Лонг 5 0.38
Сержиньо Солер 3 0.23
Chengjian Liao 2 0.15
Цуль Петер 1 0.08
Jinxian Wang 1 0.08
Окоре Жорес 1 0.08
Yongjing Cao 1 0.08
Hong Li 0 0
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 4 0
Yuanyi Li 2 0
Кризан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Жадсон II 0 1
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 3 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Окоре Жорес 1 0
Тан Лонг 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
6
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Чанчунь Ятай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

9
9
Шаньдун Тайшань
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Чанчунь Ятай
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
6
46%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
50%
4
31%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
10%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
8
33%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
31%
7
29%
29%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
23%
2
8%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2
3
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 13 7 6 0 22 - 12 27
4.
Тянцзинь Тэда
 13 5 8 0 17 - 11 23
5.
Шаньдун Тайшань
 13 5 6 2 21 - 13 21
6.
Чанчунь Ятай
 13 6 2 5 24 - 24 20
7.
Чжэцзян Профессионал
 13 5 3 5 20 - 18 18
8.
Бэйцзин Гоань
 13 4 6 3 22 - 19 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
11.
Шицзячжуан
 13 3 4 6 15 - 22 13
12.
Шэньчжэнь
 13 3 2 8 13 - 28 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 2 3 8 15 - 24 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 13 2 2 9 13 - 20 8
16.
Далянь Ифан
 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шаньдун Тайшань
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
6.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 8 3 1 4 9 - 14 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
15.
Шицзячжуан
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 7 1 2 4 9 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 7 0 1 6 6 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 5 (3)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
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