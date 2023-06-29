Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

46' Shahzat Ghojaehmet выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

44' Элкесон Кардосо не смог попасть в створ ударом издали

43' Мяо Тан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Чжипэн Цзян получил желтую карточку от судьи

36' Yuezheng Du выиграл воздушное противоборство у Tao Liu.

35' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

32' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Г О О О О Л - Ruibao Hu первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

29' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Мяо Тан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Yue Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

26' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Паласиос Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Паласиос Мануэль пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

22' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

21' Felipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Tao Liu наказан за толчок Yue Xu

12' Ган Чао не смог попасть в створ ударом издали

9' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

8' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

7' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

7' Мяо Тан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Паласиос Мануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Чоу Тим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

2' Хорошую попытку сделал Yuezheng Du . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля