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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Шэньчжэнь
0:2
Второй тайм: 73'
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
29' Гол
Ruibao Hu
36' Желтая карточка
Чжипэн Цзян
48' Желтая карточка
Паласиос Мануэль
0:2
49' Гол
Мяо Тан
67' Желтая карточка
Ruibao Hu
69' Желтая карточка
Yue Xu

Ход матча

29'
0:1
Ruibao Hu
36'
Чжипэн Цзян
 
48'
 
Паласиос Мануэль
49'
0:2
Мяо Тан
(Фелипе)
54'
Xiangyu Chen
Yuezheng Du
 
63'
 
Ким Мин-У
Тан Синь
63'
Haofeng Xu
Yue Liu
 
64'
Shuai Pei
Yuan Zhang2
 
67'
 
Ruibao Hu
69'
Yue Xu
 
70'
Li Ning
Yue Xu
 
70'
Yuan Zhang1
Hujahmat Shahsat
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 140 Количество передач 224
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Ченду Беттер Сити
31.00
10.00
1.07
Все Коэффициенты
1
Minzhe
Wei
16
Dalun
Zheng
27
Boyu
Yang
26
Юань
Миньчэн
4
Чжипэн
Цзян
20
Yue
Liu
19
Yue
Xu
30
Ruifeng
Huang
34
Hujahmat
Shahsat
21
Yuan
Zhang2
33
Yuezheng
Du
1
Xiaofeng
Geng
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
7
Паласиос
Мануэль
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
Шэньчжэнь
4-4-1-1
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.31
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.15
Чжипэн Цзян 1 0.08
Yuan Zhang2 1 0.08
Shuai Pei 1 0.08
Boyu Yang 1 0.08
Юань Миньчэн 1 0.08
Yue Liu 1 0.08
Zigui Shen 1 0.08
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.31
Ким Мин-У 4 0.31
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.31
Ромуло 3 0.23
Мяо Тан 2 0.15
Чоу Тим 1 0.08
Ruibao Hu 1 0.08
Лю Тао 1 0.08
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yue Xu 3 0
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Li Ning 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yuezheng Du 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 3 0
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Чжан Янь 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
5
Шэньчжэнь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

1
12
Шэньчжэнь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

3
17

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Пропущено

11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
6
43%
4
21%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
2
8%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Ченду Беттер Сити

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 13 10 2 1 23 - 9 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 2:0 13 7 6 0 21 - 12 27
4.
Тянцзинь Тэда
 13 5 8 0 17 - 11 23
5.
Шаньдун Тайшань
 3:0 13 5 6 2 20 - 12 21
6.
Чанчунь Ятай
 0:3 13 6 2 5 23 - 23 20
7.
Чжэцзян Профессионал
 13 5 3 5 20 - 18 18
8.
Бэйцзин Гоань
 0:2 13 4 6 3 21 - 19 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
11.
Шицзячжуан
 13 3 4 6 15 - 22 13
12.
Шэньчжэнь
 0:2 13 3 2 8 13 - 27 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 2 3 8 15 - 24 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 13 2 2 9 13 - 20 8
16.
Далянь Ифан
 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 2:0 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шаньдун Тайшань
 3:0 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
Шанхай СИПГ
 2:0 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
6.
Бэйцзин Гоань
 0:2 7 3 3 1 13 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 0:3 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 0:2 8 3 1 4 9 - 13 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
15.
Шицзячжуан
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 7 6 1 0 12 - 1 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ченду Беттер Сити
 2:0 6 3 3 0 9 - 4 12
4.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Чанчунь Ятай
 0:3 7 3 1 3 12 - 12 10
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 3:0 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 0:2 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 7 1 2 4 9 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 0:2 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 7 0 1 6 6 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
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    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Ченду Беттер Сити
    31.00
    10.00
    1.07
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