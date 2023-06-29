Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Юань Миньчэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Felipe выиграл воздушное противоборство у Юань Миньчэн

80' Dalun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Тактическая замена. Элкесон Кардосо уходит с поля и его заменяет Chuang Tang

78' Felipe ослабляет давление, выбив мяч.

78' Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

71' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Yue Xu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Ruibao Hu получил желтую карточку от судьи

66' Shuai Pei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Хорошую попытку сделал Xiangyu Chen . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Матч возобновлен

61' Тан Синь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

59' Элкесон Кардосо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Felipe сделал результативную передачу.

49' Felipe сделал результативную передачу.

49' Г О О О О Л - Мяо Тан забивает с правой ноги!

49' Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Матч возобновлен

48' Паласиос Мануэль получил желтую карточку от судьи

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.