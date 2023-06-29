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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Шэньчжэнь
0:3
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
29' Гол
Ruibao Hu
36' Желтая карточка
Чжипэн Цзян
48' Желтая карточка
Паласиос Мануэль
0:2
49' Гол
Мяо Тан
67' Желтая карточка
Ruibao Hu
69' Желтая карточка
Yue Xu
0:3
82' Гол
Фелипе
90' Желтая карточка
Ху Хетао
90'+4

Ход матча

29'
0:1
Ruibao Hu
36'
Чжипэн Цзян
 
48'
 
Паласиос Мануэль
49'
0:2
Мяо Тан
(Фелипе)
54'
Xiangyu Chen
Yuezheng Du
 
63'
 
Ким Мин-У
Тан Синь
63'
Haofeng Xu
Yue Liu
 
63'
Shuai Pei
Yuan Zhang2
 
67'
 
Ruibao Hu
69'
Yue Xu
 
70'
Li Ning
Yue Xu
 
70'
Yuan Zhang1
Hujahmat Shahsat
 
79'
 
Ху Хетао
Паласиос Мануэль
79'
 
Zhuoyi Feng
Ган Чао
79'
 
Chuang Tang
Элкесон Кардосо
82'
0:3
Фелипе
(Мяо Тан)
87'
 
Yanfeng Dong
Лю Тао
90'
 
Ху Хетао

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 221 Количество передач 335
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Minzhe
Wei
16
Dalun
Zheng
27
Boyu
Yang
26
Юань
Миньчэн
4
Чжипэн
Цзян
20
Yue
Liu
19
Yue
Xu
30
Ruifeng
Huang
34
Hujahmat
Shahsat
21
Yuan
Zhang2
33
Yuezheng
Du
1
Xiaofeng
Geng
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
7
Паласиос
Мануэль
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
Шэньчжэнь
4-4-1-1
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.31
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.15
Чжипэн Цзян 1 0.08
Yuan Zhang2 1 0.08
Shuai Pei 1 0.08
Boyu Yang 1 0.08
Юань Миньчэн 1 0.08
Yue Liu 1 0.08
Zigui Shen 1 0.08
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 5 0.38
Ким Мин-У 4 0.31
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.31
Ромуло 3 0.23
Мяо Тан 2 0.15
Чоу Тим 1 0.08
Ruibao Hu 1 0.08
Лю Тао 1 0.08
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yue Xu 3 0
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Li Ning 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yuezheng Du 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 3 0
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Чжан Янь 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
5
Шэньчжэнь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ченду Беттер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

1
12
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ченду Беттер Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

3
17

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
5
56%
3
30%
76-90

Пропущено

14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
2
50%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Забито

14
22
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
7%
4
18%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
6
43%
5
23%
76-90

Пропущено

27
12
13 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
6
22%
3
25%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
3
11%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Ченду Беттер Сити

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
8
5
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 13 7 6 0 22 - 12 27
4.
Тянцзинь Тэда
 13 5 8 0 17 - 11 23
5.
Шаньдун Тайшань
 13 5 6 2 21 - 13 21
6.
Чанчунь Ятай
 13 6 2 5 24 - 24 20
7.
Чжэцзян Профессионал
 13 5 3 5 20 - 18 18
8.
Бэйцзин Гоань
 13 4 6 3 22 - 19 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
11.
Шицзячжуан
 13 3 4 6 15 - 22 13
12.
Шэньчжэнь
 13 3 2 8 13 - 28 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 2 3 8 15 - 24 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 13 2 2 9 13 - 20 8
16.
Далянь Ифан
 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шаньдун Тайшань
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
6.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 8 3 1 4 9 - 14 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
15.
Шицзячжуан
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 7 1 2 4 9 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 7 0 1 6 6 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 5 (3)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
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