Тур: 13. Стадион: Воркерс.
0:2
Второй тайм: 71'
0'
36' Undefined phrase: football_event_Адеми Ариян
0:1
44' ГолВэньцзюнь Люй
0:2
65' ГолМирахметджан Музеппер
66' Желтая карточкаМирахметджан Музеппер
Ход матча
36'
44'
0:1
64'
65'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
15
Tianyi
Gao
45
Адеми
Ариян
22
Дабао
Юй
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
16 Boxuan FengЗащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
-
18 Hao Fang
-
39 Yaki Yan
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.15
Среднее время на гол
83
78
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
1.17
Среднее время на гол
55
77
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.36
1.16
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
77
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.31
|Liyn Yang
|4
|0.31
|Соуза Жосеф
|3
|0.23
|Ziming Wang
|3
|0.23
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.15
|Tianyi Gao
|1
|0.08
|Адеми Ариян
|1
|0.08
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.08
|Yang Bai
|1
|0.08
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Boxuan Feng
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.54
|Оскар дос Сантос
|4 (3)
|0.31
|Шэньчао Ван
|3
|0.23
|Паулиньо Пауло
|3
|0.23
|Вэньцзюнь Люй
|2
|0.15
|Пинк Маркус
|1
|0.08
|Браунинг Тайас
|1
|0.08
|Каллон Исса
|1
|0.08
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Дабао Юй
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Yang Bai
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Браунинг Тайас
|2
|1
|Ли Шуай I
|2
|0
|Мирахметджан Музеппер
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Шанхай СИПГ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
0
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шанхай СИПГ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
4
11
Бэйцзин Гоань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Шанхай СИПГ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
57%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
6
30%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
3
15%
6
27%
76-90
Пропущено
18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
2
11%
1
13%
1-15
7
39%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
4
50%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
42
24
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
48
84
210
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|10
|2
|1
|23 - 9
|32
|2.
|13
|8
|4
|1
|15 - 7
|28
|3.
|2:0
|13
|7
|6
|0
|21 - 12
|27
|4.
|13
|5
|8
|0
|17 - 11
|23
|5.
|3:0
|13
|5
|6
|2
|20 - 12
|21
|6.
|0:3
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|7.
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|8.
|0:2
|13
|4
|6
|3
|21 - 19
|18
|9.
|13
|3
|8
|2
|19 - 13
|17
|10.
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|15 - 22
|13
|12.
|0:2
|13
|3
|2
|8
|13 - 27
|11
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 24
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|15.
|13
|2
|2
|9
|13 - 20
|8
|16.
|13
|1
|5
|7
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|3.
|3:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|7
|3
|4
|0
|11 - 8
|13
|6.
|0:2
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|0:3
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 1
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|2:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|3:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|10.
|0:2
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|14.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|6 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|7 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3