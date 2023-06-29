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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Бэйцзин Гоань
1:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
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Адеми Ариян
0:1
44' Гол
Вэньцзюнь Люй
0:2
65' Гол
Мирахметджан Музеппер
66' Желтая карточка
Мирахметджан Музеппер
1:2
81' Гол
Hao Fang
90'+8

Ход матча

17'
Mohemati Naibijiang
Liyn Yang
 
36'
Адеми Ариян
 
44'
0:1
Вэньцзюнь Люй
(Лэй У)
57'
 
Ли Шенглонг
Каллон Исса
64'
Адегбенро Самуэль
Кан Сан-У
 
64'
Hao Fang
Tianyi Gao
 
65'
0:2
Мирахметджан Музеппер
(Оскар дос Сантос)
66'
 
Мирахметджан Музеппер
74'
Чи Чжунго
Адеми Ариян
 
75'
Yaki Yan
Дабао Юй
 
80'
 
Xin Xu
Мирахметджан Музеппер
81'
Hao Fang
1:2
90'
 
Ли Шеньюань
Вэньцзюнь Люй

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 411 Количество передач 458
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
15
Tianyi
Gao
5
Соуза
Жосеф
45
Адеми
Ариян
7
Кан
Сан-У
22
Дабао
Юй
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
11
Вэньцзюнь
Люй
Бэйцзин Гоань
4-5-1
Шанхай СИПГ
4-3-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:1
К
2:1
К
2:1
С
1:2
С
0:1
С
5:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
4:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.15

Среднее время на гол

83
78

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.17

Среднее время на гол

55
77

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.36
1.16

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
77

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кан Сан-У 4 (1) 0.31
Liyn Yang 4 0.31
Соуза Жосеф 3 0.23
Ziming Wang 3 0.23
Чжанг Сичже 2 (1) 0.15
Tianyi Gao 1 0.08
Адеми Ариян 1 0.08
Адегбенро Самуэль 1 0.08
Hao Fang 1 0.08
Yang Bai 1 0.08
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Boxuan Feng 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 7 0.54
Оскар дос Сантос 4 (3) 0.31
Шэньчао Ван 3 0.23
Паулиньо Пауло 3 0.23
Вэньцзюнь Люй 2 0.15
Мирахметджан Музеппер 1 0.08
Пинк Маркус 1 0.08
Браунинг Тайас 1 0.08
Каллон Исса 1 0.08

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 3 0
Jiaqi Han 3 0
Чендун Чжан 2 0
Соуза Жосеф 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Дабао Юй 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кан Сан-У 1 0
Boxuan Feng 1 0
Tianyi Gao 1 0
Hao Fang 1 0
Yang Bai 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Браунинг Тайас 2 1
Мирахметджан Музеппер 3 0
Ли Шуай I 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0
Чжэнь Вэй 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Шанхай СИПГ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
0
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шанхай СИПГ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
11
Бэйцзин Гоань
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Шанхай СИПГ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
57%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

21
24
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
6
25%
76-90

Пропущено

20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
7
35%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
4
44%
61-75
2
10%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2
2
5
2.5
2
4
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
9
4
2
11
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 13 7 6 0 22 - 12 27
4.
Тянцзинь Тэда
 13 5 8 0 17 - 11 23
5.
Шаньдун Тайшань
 13 5 6 2 21 - 13 21
6.
Чанчунь Ятай
 13 6 2 5 24 - 24 20
7.
Чжэцзян Профессионал
 13 5 3 5 20 - 18 18
8.
Бэйцзин Гоань
 13 4 6 3 22 - 19 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
11.
Шицзячжуан
 13 3 4 6 15 - 22 13
12.
Шэньчжэнь
 13 3 2 8 13 - 28 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 2 3 8 15 - 24 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 13 2 2 9 13 - 20 8
16.
Далянь Ифан
 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шаньдун Тайшань
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
6.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 8 3 1 4 9 - 14 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
15.
Шицзячжуан
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 7 1 2 4 9 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 7 0 1 6 6 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 5 (3)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
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