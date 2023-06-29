1:2
Конец матча
0'
36' Undefined phrase: football_event_Адеми Ариян
0:1
44' ГолВэньцзюнь Люй
0:2
65' ГолМирахметджан Музеппер
66' Желтая карточкаМирахметджан Музеппер
1:2
81' ГолHao Fang
90'+8
Ход матча
36'
44'
0:1
64'
65'
74'
81'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
411 Количество передач 458
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
15
Tianyi
Gao
45
Адеми
Ариян
22
Дабао
Юй
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
16 Boxuan FengЗащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
-
18 Hao Fang
-
39 Yaki Yan
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.15
Среднее время на гол
83
78
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
1.17
Среднее время на гол
55
77
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.36
1.16
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
77
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.31
|Liyn Yang
|4
|0.31
|Соуза Жосеф
|3
|0.23
|Ziming Wang
|3
|0.23
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.15
|Tianyi Gao
|1
|0.08
|Адеми Ариян
|1
|0.08
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.08
|Hao Fang
|1
|0.08
|Yang Bai
|1
|0.08
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Boxuan Feng
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.54
|Оскар дос Сантос
|4 (3)
|0.31
|Шэньчао Ван
|3
|0.23
|Паулиньо Пауло
|3
|0.23
|Вэньцзюнь Люй
|2
|0.15
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.08
|Пинк Маркус
|1
|0.08
|Браунинг Тайас
|1
|0.08
|Каллон Исса
|1
|0.08
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Дабао Юй
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Yang Bai
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Браунинг Тайас
|2
|1
|Мирахметджан Музеппер
|3
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Шанхай СИПГ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
0
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шанхай СИПГ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
4
11
Бэйцзин Гоань
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Шанхай СИПГ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
57%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
21
24
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Пропущено
20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
7
35%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
4
44%
61-75
2
10%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
25
42
25
24
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
49
94
211
310
211
112
112
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|7 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|5 (3)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3