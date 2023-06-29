Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О Л - Hao Fang забивает ударом с правой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Hao Fang не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Оскар дос Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй забивает с правой ноги!

44' Оскар дос Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

39' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Бэйцзин Гоань отменен из-за положения "вне игры".

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Хорошую попытку сделал Кан Сан-У . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Нгадеу Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Ли Лэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Liyu Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Liyu Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Liyu Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Ли Лэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ли Лэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру