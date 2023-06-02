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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 15'
Фиорентина
0'
7' Желтая карточка
Терзич Алекса

Ход матча

7'
 
Терзич Алекса

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 136
Сассуоло 22.1% (30)
X 39% (53)
Фиорентина 39% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Фиорентина
2.80
3.94
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
64
Руссо
Алессандро
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Харрауи
Абдау
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
15
Сейде
Эмиль
Конрадсен
31
Черофолини
Микеле
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
15
Терзич
Алекса
10
Кастровилли
Гаэтано
34
Амрабат
Софьян
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
9
Кабрал
Артур
99
Куаме
Кристиан
Сассуоло
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Фиорентина

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.56

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.63
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
61

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 11 (6) 0.29
Лорьенте Арман 7 (1) 0.18
Фраттези Давиде 7 0.18
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.13
Энрике Матеус 4 0.11
Дефрель Грегоре 2 0.05
Торстведт Кристиан 2 0.05
Харрауи Абдау 2 0.05
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
Цортеа Надир 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.18
Йович Лука 6 0.16
Бонавентура Джакомо 5 0.13
Гонсалес Николас 5 (2) 0.13
Куаме Кристиан 4 0.11
Иконе Жонатан 4 0.11
Сапонара Риккардо 3 0.08
Бираги Кристиано 2 0.05
Мандрагора Роландо 2 0.05
Кастровилли Гаэтано 2 0.05
Миленкович Никола 2 0.05
Барак Антонин 2 0.05
Додо Домилсон 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Терзич Алекса 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 10 2
Лопес Максим 11 0
Лорьенте Арман 9 1
Берарди Доменико 6 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Торстведт Кристиан 5 0
Пинамонти Андреа 3 1
Энрике Матеус 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Цортеа Надир 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Тольян Йереми 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Обьянг Педро 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Alessio Dionisi 1 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Альварес Агустин 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 11 0
Роша Игор II 9 1
Мандрагора Роландо 8 0
Мартинес Лукас II 6 0
Бонавентура Джакомо 4 1
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Сапонара Риккардо 4 0
Барак Антонин 4 0
Миленкович Никола 4 0
Куаме Кристиан 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Дункан Альфред 3 0
Йович Лука 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Кабрал Артур 3 0
Венути Лоренцо 2 0
Терзич Алекса 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0
Бьянко Алессандро 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Фиорентина
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
12
Сассуоло
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
11% (2)
21% (4)
Фиорентина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

18
24
Сассуоло
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (20)
22% (8)
24% (9)
Фиорентина
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

29
12

Волевые поражения

25
36

Голы по времени матча

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
2
9%
5
23%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
7
30%
2
9%
31-45
3
13%
7
32%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
26%
4
18%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
15%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Забито

24
28
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
5
21%
3
11%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
4
17%
12
43%
76-90

Пропущено

37
24
19 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
14%
6
25%
1-15
8
22%
5
21%
16-30
6
16%
3
13%
31-45
7
19%
3
13%
46-60
2
5%
3
13%
61-75
9
24%
4
17%
76-90

Забито

47
50
23 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 16
10 Не забивали 11
7
15%
8
16%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
10
21%
5
10%
31-45
7
15%
11
22%
46-60
7
15%
3
6%
61-75
10
21%
16
32%
76-90

Пропущено

57
42
28 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 28
8
14%
9
21%
1-15
10
18%
6
14%
16-30
10
18%
8
19%
31-45
8
14%
7
17%
46-60
6
11%
6
14%
61-75
15
26%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1
Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3
Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2

Результаты матчей

Сассуоло
Фиорентина

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
6 раз 16%
5
2 раза 5%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
3
4
14
1.5
9
10
2
16
2.5
3
16
1
17
3.5
1
18
1
17
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
6
6
13
1.5
6
12
2
17
2.5
2
16
2
17
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
28
9
10
27
1.5
15
22
4
33
2.5
5
32
3
34
3.5
1
36
2
35
4.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Лацио
 Заявка 37 21 8 8 58 - 30 71
3.
Интер Милан
 Заявка 37 22 3 12 70 - 42 69
4.
Милан
 Заявка 37 19 10 8 61 - 42 67
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 37 21 6 10 55 - 33 59
8.
Фиорентина
 0:0 Заявка 38 14 12 12 50 - 42 54
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 0:0 Заявка 38 12 10 16 46 - 58 46
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 37 4 12 21 34 - 69 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
2.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
3.
Ювентус
 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 8 5 6 23 - 20 29
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Милан
 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 0:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 20 21
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 0:0 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    14'
    Еще один угловой подали футболисты "Фиорентины" у ворот соперника, но уверенно при подаче стандарта отбивается "нероверди" тем временем. 
  • 13'
    Пока по началу матча стоит отдать предпочтение игрокам "Фиорентины", ведь именно они создают опасные моменты у ворот соперника и держат оборону противника в напряжении.
  • Штанга
    12'
    Кабрал! Опасно он после комбинации своей команды по воротам пробивал, но угодил в штангу. Могли спокойно открывать счет гости, но Артуру не повезло!
  • 10'
    С правого края игроки "скуадры виолы" организовали прострел в центр штрафной, но голкипер уверенно сыграл по позиции, сумев забрать снаряд в свои перчатки. 
  • 9'
    Терзич там какие-то претензии рефери попытался предъявить, но судья намекнул: "Парень, куда ты лезешь? У тебя уже есть карточка в пассиве". После этого игрок "Фиорентины" успокоился. 
  • Желтая карточка
    8'
    Угловой подали сейчас гости, но быстро "Сассуоло" удалось отбиться. Пытались "черно-зеленые" провести молниеносную контратаку по флангу, но Терзич снес соперника на газон, после чего получил в свой пассив "горчичник". 
  • Угловой
    7'
    Иконе с правого края простреливал мяч на дальнюю штангу. Был рикошет от прижатой руки защитника, после чего мяч за лицевую линию улетел. Угловой. 
  • 6'
    Оба наставника заняли место у кромки поля с первых минут. Наставники гонят вперед свои коллективы, и те на полных оборотах действуют впереди. 
  • 4'
    Не так много фанатов пришло сегодня на трибуны местного стадиона. Нет аншлага, несмотря на тот факт, что это последняя игра сезона.
  • Травма, повреждение
    3'
    Пинамонти сразу же оказался на газоне. Сняли ему тут бутсу соперники. Упал девятый номер "нероверди" так, что чуть травму не получил. Поморщив лоб, все же продолжил он встречу. 
  • 2'
    Футболисты "Сассуоло" вышли на футбольный газон в желто-зеленых цветах, а игроки "Фиорентины" предстали на футбольном газоне в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал первый тайм матча на "Читта-дель-Триколоре"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Фиорентина

Исход игры
Сассуоло
22.1% (30)
Ничья
39% (53)
Фиорентина
39% (53)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (54)
Меньше
50.91% (56)
Обе команды забьют
Да
88.18% (97)
Нет
11.82% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (43)
1:2 Фиорентина
25.7% (35)
2:1 Сассуоло
8.8% (12)
1:0 Сассуоло
3.7% (5)
0:1 Фиорентина
2.9% (4)
0:2 Фиорентина
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:2 Сассуоло
1.5% (2)
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