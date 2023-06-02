Первый тайм

14' Еще один угловой подали футболисты "Фиорентины" у ворот соперника, но уверенно при подаче стандарта отбивается "нероверди" тем временем.

13' Пока по началу матча стоит отдать предпочтение игрокам "Фиорентины", ведь именно они создают опасные моменты у ворот соперника и держат оборону противника в напряжении.

12' Кабрал! Опасно он после комбинации своей команды по воротам пробивал, но угодил в штангу. Могли спокойно открывать счет гости, но Артуру не повезло!

10' С правого края игроки "скуадры виолы" организовали прострел в центр штрафной, но голкипер уверенно сыграл по позиции, сумев забрать снаряд в свои перчатки.

9' Терзич там какие-то претензии рефери попытался предъявить, но судья намекнул: "Парень, куда ты лезешь? У тебя уже есть карточка в пассиве". После этого игрок "Фиорентины" успокоился.

8' Угловой подали сейчас гости, но быстро "Сассуоло" удалось отбиться. Пытались "черно-зеленые" провести молниеносную контратаку по флангу, но Терзич снес соперника на газон, после чего получил в свой пассив "горчичник".