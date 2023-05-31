Тур: 38. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
Позже
История личных встреч
Сассуоло
Фиорентина
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.56
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.63
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
61
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|11 (6)
|0.3
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.19
|Фраттези Давиде
|7
|0.19
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|Энрике Матеус
|4
|0.11
|Дефрель Грегоре
|2
|0.05
|Торстведт Кристиан
|2
|0.05
|Харрауи Абдау
|2
|0.05
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7 (2)
|0.19
|Йович Лука
|6
|0.16
|Бонавентура Джакомо
|5
|0.14
|Гонсалес Николас
|5 (2)
|0.14
|Куаме Кристиан
|4
|0.11
|Иконе Жонатан
|4
|0.11
|Сапонара Риккардо
|3
|0.08
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|Мандрагора Роландо
|2
|0.05
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.05
|Миленкович Никола
|2
|0.05
|Барак Антонин
|2
|0.05
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Терзич Алекса
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Руан
|10
|2
|Лопес Максим
|11
|0
|Лорьенте Арман
|9
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Торстведт Кристиан
|5
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|1
|Энрике Матеус
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Цортеа Надир
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Тольян Йереми
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Харрауи Абдау
|2
|0
|Alessio Dionisi
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|11
|0
|Роша Игор II
|9
|1
|Мандрагора Роландо
|8
|0
|Мартинес Лукас II
|6
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|1
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Сапонара Риккардо
|4
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Миленкович Никола
|4
|0
|Куаме Кристиан
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Дункан Альфред
|3
|0
|Йович Лука
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Венути Лоренцо
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Фиорентина
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
12
Сассуоло
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
11% (2)
21% (4)
Фиорентина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
18
24
Сассуоло
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (20)
22% (8)
24% (9)
Фиорентина
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
29
12
Волевые поражения
25
36
Голы по времени матча
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
2
9%
5
23%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
7
30%
2
9%
31-45
3
13%
7
32%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
26%
4
18%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
15%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Забито
24
28
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
5
21%
3
11%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
4
17%
12
43%
76-90
Пропущено
37
24
19 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
14%
6
25%
1-15
8
22%
5
21%
16-30
6
16%
3
13%
31-45
7
19%
3
13%
46-60
2
5%
3
13%
61-75
9
24%
4
17%
76-90
Забито
47
50
23 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 16
10 Не забивали 11
7
15%
8
16%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
10
21%
5
10%
31-45
7
15%
11
22%
46-60
7
15%
3
6%
61-75
10
21%
16
32%
76-90
Пропущено
57
42
28 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 28
8
14%
9
21%
1-15
10
18%
6
14%
16-30
10
18%
8
19%
31-45
8
14%
7
17%
46-60
6
11%
6
14%
61-75
15
26%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1
Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3
Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Результаты матчей
Сассуоло
Фиорентина
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
6 раз 16%
5
2 раза 5%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
163
414
910
216
316
117
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
126
613
612
217
216
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
289
1027
1522
433
532
334
136
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|58 - 30
|71
|3.
|Заявка
|37
|22
|3
|12
|70 - 42
|69
|4.
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|61 - 42
|67
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|55 - 33
|59
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|50 - 42
|53
|9.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|37
|4
|12
|21
|34 - 69
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|2.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло - Фиорентина
Исход игры
Сассуоло
10.9% (5)
Ничья
37% (17)
Фиорентина
52.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (28)
Меньше
39.13% (18)
Обе команды забьют
Да
95.65% (44)
Нет
4.35% (2)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
50% (23)
1:1 Ничья
34.8% (16)
2:1 Сассуоло
8.7% (4)
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