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Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках матча 38-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Торино» и «Интера». Встреча состоится в Турине, на стадионе «Олимпико ди Торино».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!