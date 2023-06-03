Тур: 38. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Фаббри Микаэль
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
17 Владение мячом, % 83
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Торино
Интер Милан
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
100%
3 победы 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.32
1.24
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|12 (1)
|0.32
|Влашич Никола
|5
|0.13
|Миранчук Алексей
|4
|0.11
|Карамо Янн
|4
|0.11
|Радоньич Неманья
|2
|0.05
|Илич Иван
|2
|0.05
|Риччи Самуэле
|2
|0.05
|Синго Вилфред
|2
|0.05
|Пеллегри Пьетро
|2
|0.05
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.05
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|21 (1)
|0.55
|Лукаку Ромелу
|10 (2)
|0.26
|Джеко Эдин
|9
|0.24
|Барелла Николо
|6
|0.16
|Димарко Федерико
|4
|0.11
|Чалханоглу Хакан
|3 (1)
|0.08
|Мхитарян Генрих
|3
|0.08
|Корреа Хоакин
|3
|0.08
|Госенс Робин
|3
|0.08
|Брозович Марсело
|2
|0.05
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|8
|0
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Синго Вилфред
|7
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Риччи Самуэле
|6
|0
|Эйна Ола
|5
|0
|Шуурс Перр
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Карамо Янн
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|9
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|1
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Де Врей Стефан
|4
|0
|Ачерби Франческо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Результаты матчей
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Интер Милан
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
1
10
Волевые поражения
8
11
Торино
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Интер Милан
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
21
36
Торино
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Интер Милан
38.2%
61.8%
13 побед 21 поражение
Первый тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
24% (9)
51% (19)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
11
10
Волевые победы
15
16
Волевые поражения
29
47
Голы по времени матча
Забито
15
33
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
0
0%
6
18%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
4
27%
5
15%
31-45
4
27%
4
12%
46-60
3
20%
6
18%
61-75
2
13%
8
24%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
4
22%
7
25%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
3
17%
11
39%
76-90
Забито
26
37
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 22
2
8%
5
14%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
7
27%
7
19%
31-45
1
4%
7
19%
46-60
5
19%
2
5%
61-75
6
23%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
5
22%
3
21%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
22%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Забито
41
70
20 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 38
19 Забивали первыми 22
8 Не забивали 7
2
5%
11
16%
1-15
7
17%
9
13%
16-30
11
27%
12
17%
31-45
5
12%
11
16%
46-60
8
20%
8
11%
61-75
8
20%
19
27%
76-90
Пропущено
41
42
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 26
5
12%
2
5%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
6
15%
9
21%
46-60
9
22%
6
14%
61-75
9
22%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1
Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0
Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1
Результаты матчей
Торино
Интер Милан
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
0:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
2
10 раз 27%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
1
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
8 раз 22%
0
7 раз 19%
4
2 раза 5%
6
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Торино
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
154
315
109
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
153
811
108
118
414
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
307
1126
2017
136
1225
136
433
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|58 - 30
|71
|3.
|0:0 Заявка
|38
|22
|4
|12
|70 - 42
|70
|4.
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|61 - 42
|67
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|55 - 33
|59
|8.
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|53 - 43
|56
|9.
|0:0 Заявка
|38
|14
|12
|12
|42 - 40
|54
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|47 - 61
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|37
|4
|12
|21
|34 - 69
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|11.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 23
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|15 - 18
|23
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 28
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|3 11
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:0 Интер Милан
Исход игры
Торино
6.2% (8)
Ничья
19.4% (25)
Интер Милан
74.4% (96)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (72)
Меньше
37.93% (44)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
43.4% (56)
1:1 Ничья
14% (18)
0:1 Интер Милан
14% (18)
1:3 Интер Милан
4.7% (6)
2:1 Торино
3.9% (5)
0:2 Интер Милан
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Торино
2.3% (3)
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