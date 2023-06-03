  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Торино
0:0
Первый тайм: 4'
Интер Милан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 17 Владение мячом, % 83
Прогнозы 129
Торино 6.2% (8)
X 19.4% (25)
Интер Милан 74.4% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Интер Милан
2.75
3.70
3.57
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
1
Ханданович
Самир
36
Дармиан
Маттео
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
5
Гальярдини
Роберто
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
8
Госенс
Робин
90
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Торино
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Торино
Интер Милан

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
100%
3 победы 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.32
1.24

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 12 (1) 0.32
Влашич Никола 5 0.13
Миранчук Алексей 4 0.11
Карамо Янн 4 0.11
Радоньич Неманья 2 0.05
Илич Иван 2 0.05
Риччи Самуэле 2 0.05
Синго Вилфред 2 0.05
Пеллегри Пьетро 2 0.05
Лукич Саша 2 (1) 0.05
Буонджорно Алессандро 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 21 (1) 0.55
Лукаку Ромелу 10 (2) 0.26
Джеко Эдин 9 0.24
Барелла Николо 6 0.16
Димарко Федерико 4 0.11
Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.08
Мхитарян Генрих 3 0.08
Корреа Хоакин 3 0.08
Госенс Робин 3 0.08
Брозович Марсело 2 0.05
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Синго Вилфред 7 0
Юрич Иван 3 2
Риччи Самуэле 6 0
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Войвода Мергим 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Илич Иван 3 0
Карамо Янн 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 9 0
Барелла Николо 6 0
Гальярдини Роберто 4 1
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Де Врей Стефан 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Интер Милан
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

1
10

Волевые поражения

8
11
Торино
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Интер Милан
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

21
36
Торино
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Интер Милан
38.2%
61.8%
13 побед 21 поражение
Первый тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
24% (9)
51% (19)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

11
10

Волевые победы

15
16

Волевые поражения

29
47

Голы по времени матча

Забито

15
33
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
0
0%
6
18%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
4
27%
5
15%
31-45
4
27%
4
12%
46-60
3
20%
6
18%
61-75
2
13%
8
24%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
4
22%
7
25%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
3
17%
11
39%
76-90

Забито

26
37
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 22
2
8%
5
14%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
7
27%
7
19%
31-45
1
4%
7
19%
46-60
5
19%
2
5%
61-75
6
23%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
5
22%
3
21%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
22%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90

Забито

41
70
20 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 38
19 Забивали первыми 22
8 Не забивали 7
2
5%
11
16%
1-15
7
17%
9
13%
16-30
11
27%
12
17%
31-45
5
12%
11
16%
46-60
8
20%
8
11%
61-75
8
20%
19
27%
76-90

Пропущено

41
42
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 26
5
12%
2
5%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
6
15%
9
21%
46-60
9
22%
6
14%
61-75
9
22%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1
Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0
Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1

Результаты матчей

Торино
Интер Милан

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
0:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 49%
2
10 раз 27%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
1
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
8 раз 22%
0
7 раз 19%
4
2 раза 5%
6
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Торино
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
4
3
15
1.5
10
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
3
8
11
1.5
10
8
1
18
2.5
4
14
1
18
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
30
7
11
26
1.5
20
17
1
36
2.5
12
25
1
36
3.5
4
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Лацио
 Заявка 37 21 8 8 58 - 30 71
3.
Интер Милан
 0:0 Заявка 38 22 4 12 70 - 42 70
4.
Милан
 Заявка 37 19 10 8 61 - 42 67
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 37 21 6 10 55 - 33 59
8.
Фиорентина
 Заявка 38 15 11 12 53 - 43 56
9.
Торино
 0:0 Заявка 38 14 12 12 42 - 40 54
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 38 12 9 17 47 - 61 45
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 37 4 12 21 34 - 69 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
3.
Ювентус
 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
11.
Сассуоло
 Заявка 19 8 4 7 24 - 23 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 0:0 Заявка 19 5 8 6 15 - 18 23
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 0:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 0:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 28 28
6.
Милан
 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Фиорентина
 Заявка 19 6 5 8 23 - 21 23
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 3 11
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Дождь
    3'
    Сегодня в Турине дождливо. Однако, будем надеяться, что это не помешает соперникам показать красивый атакующий футбол и порадовать нас результативностью.
  • 2'
    Футболисты "Торино" вышли на поле сегодня в бордово-белых цветах, а игроки "Интера" предстали в черно-белых цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Турине! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 43.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Торино 0:0 Интер Милан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино 0:0 Интер Милан

Исход игры
Торино
6.2% (8)
Ничья
19.4% (25)
Интер Милан
74.4% (96)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (72)
Меньше
37.93% (44)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
43.4% (56)
1:1 Ничья
14% (18)
0:1 Интер Милан
14% (18)
1:3 Интер Милан
4.7% (6)
2:1 Торино
3.9% (5)
0:2 Интер Милан
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Торино
2.3% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Торино
Интер Милан
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 