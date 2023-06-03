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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Daniele Perenzoni
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 58'
Салернитана
0'
1:0
25' Пенальти
Буонаюто Кристиан
29' Желтая карточка
Гильоне Паоло
39' Желтая карточка
Кулибали Лассана

Ход матча

12'
Бьянкетти Маттео
Кирикеш Влад
 
18'
Кастаньетти Микеле
Гальдамес Пабло
 
25'
Буонаюто Кристиан
1:0
29'
Гильоне Паоло
 
39'
 
Кулибали Лассана
46'
Цаджу Франк
Чофани Даниэль
 
46'
Окереке Давид
Буонаюто Кристиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 212 Количество передач 288
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 118
Кремонезе 28% (33)
X 43.2% (51)
Салернитана 28.8% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Салернитана
2.81
3.95
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Сарр
Мухамаду
4
Айву
Эмануэль
21
Кирикеш
Влад
5
Васкес
Хоан
18
Гильоне
Паоло
28
Мейте
Суалихо
6
Пикель
Шарль
27
Гальдамес
Пабло
3
Валери
Эмануэле
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
20
Кастанос
Григорис
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
8
Бохинен
Эмиль
87
Кандрева
Антонио
11
Ботхейм
Эрик
99
Пёнтек
Кшиштоф
Кремонезе
3-5-2
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Салернитана

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:2
СB
0:1
СB
2:1
СB
3:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СCA
2:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чофани Даниэль 8 (3) 0.21
Окереке Давид 7 (1) 0.18
Дессерс Сириль 6 0.16
Валери Эмануэле 2 0.05
Серникола Леонардо 2 0.05
Цаджу Франк 2 0.05
Буонаюто Кристиан 2 (1) 0.05
Гальдамес Пабло 1 0.03
Лочошвили Лука 1 0.03
Гильоне Паоло 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 16 (1) 0.42
Кандрева Антонио 7 0.18
Пёнтек Кшиштоф 4 (1) 0.11
Де Вильена Тонни 4 0.11
Кулибали Лассана 3 0.08
Маццокки Паскуале 2 0.05
Бонаццоли Федерико 2 0.05
Кастанос Григорис 2 0.05
Пирола Лоренцо 2 0.05
Ботхейм Эрик 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Трост-Эконг Виллиам 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Самбья Саломон 0 0
Дьомбер Норберт 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 11 0
Пикель Шарль 8 1
Васкес Хоан 7 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Гильоне Паоло 4 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Афена-Гьян Феликс 4 0
Феррари Алекс 3 0
Буонаюто Кристиан 3 0
Дессерс Сириль 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Гальдамес Пабло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Квальята Джакомо 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 12 0
Данилюк Флавиус 9 0
Бронн Дилан 5 1
Де Вильена Тонни 5 0
Дьомбер Норберт 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Диа Булайе 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Соуза Паулу 0 2
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Ловато Маттео 2 0
Очоа Гильермо 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Валенсия Диего 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Салернитана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
12
Кремонезе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (10)
47% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Салернитана
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

15
28
Кремонезе
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
Салернитана
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
38% (14)
46% (17)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

27
15

Волевые поражения

23
40

Голы по времени матча

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
27 Не забивали 26
3
23%
4
24%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
38%
4
24%
76-90

Пропущено

31
35
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
10%
4
11%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
3
10%
9
26%
31-45
3
10%
7
20%
46-60
7
23%
4
11%
61-75
8
26%
7
20%
76-90

Забито

21
29
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
7
33%
7
24%
76-90

Пропущено

38
27
21 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
6
16%
5
19%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
8
21%
7
26%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
9
24%
4
15%
76-90

Забито

34
46
10 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 13
14 Не забивали 12
5
15%
9
20%
1-15
3
9%
5
11%
16-30
2
6%
4
9%
31-45
7
21%
10
22%
46-60
5
15%
7
15%
61-75
12
35%
11
24%
76-90

Пропущено

69
62
34 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 30
24 Пропускали первыми 22
31 Не пропускали 30
9
13%
9
15%
1-15
14
20%
7
11%
16-30
11
16%
16
26%
31-45
6
9%
12
19%
46-60
12
17%
7
11%
61-75
17
25%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0
Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2
Салернитана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1
Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2

Результаты матчей

Кремонезе
Салернитана

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:2
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 38%
1
13 раз 35%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
4
3
15
1.5
9
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
6
7
12
1.5
5
13
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
27
10
10
27
1.5
14
23
1
36
2.5
6
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Лацио
 1:0 Заявка 38 22 8 8 59 - 30 74
3.
Интер Милан
 Заявка 38 23 3 12 71 - 42 72
4.
Милан
 Заявка 37 19 10 8 61 - 42 67
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 37 21 6 10 55 - 33 59
8.
Фиорентина
 Заявка 38 15 11 12 53 - 43 56
9.
Торино
 Заявка 38 14 11 13 42 - 41 53
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 38 12 9 17 47 - 61 45
14.
Эмполи
 0:1 Заявка 38 10 13 15 37 - 48 43
15.
Салернитана
 0:1 Заявка 38 9 15 14 48 - 61 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 38 5 12 21 35 - 69 27
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
2.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
3.
Ювентус
 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 1:0 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 19 8 4 7 24 - 23 28
11.
Эмполи
 0:1 Заявка 19 8 4 7 22 - 22 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 0:1 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 19 5 7 7 15 - 19 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 1:0 Заявка 19 11 4 4 27 - 12 37
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 19 9 3 7 34 - 28 30
6.
Милан
 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Фиорентина
 Заявка 19 6 5 8 23 - 21 23
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Эмполи
 0:1 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
16.
Салернитана
 0:1 Заявка 19 2 9 8 18 - 35 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 1:0 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 3 11
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Салернитана Кулибали Лассана 12
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Кремонезе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Кремонезе.
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      BetBoom
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    Прогнозы 118
    Кремонезе 28% (33)
    X 43.2% (51)
    Салернитана 28.8% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кремонезе
    Ничья
    Салернитана
    2.81
    3.95
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кремонезе 1:0 Салернитана онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 1:0 Салернитана

    Исход игры
    Кремонезе
    28% (33)
    Ничья
    43.2% (51)
    Салернитана
    28.8% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.96% (41)
    Меньше
    64.04% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (44)
    2:1 Кремонезе
    16.1% (19)
    1:2 Салернитана
    12.7% (15)
    0:1 Салернитана
    11% (13)
    1:0 Кремонезе
    9.3% (11)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:2 Салернитана
    2.5% (3)
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