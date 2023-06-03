Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Кастаньетти Микеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Кастаньетти Микеле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Кремонезе

44' Маццокки Паскуале создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Салернитана

41' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

39' Кулибали Лассана - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Emanuele Valeri ослабляет давление, выбив мяч.

38' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Кремонезе

36' Кулибали Лассана не смог попасть в створ ударом издали

34' Пирола Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Кремонезе

34' Кулибали Лассана не смог попасть в створ ударом издали

33' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Игрок из команды Кремонезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Кандрева Антонио пробует нанести удар издали, но Мухамаду Сарр держит все под контролем

28' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

28' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Команда Кремонезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О О Л - Буонаюто Кристиан из команды Кремонезе забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Гильермо Очоа прыгнул не в ту сторону.

25' После проверки VAR судья изменил решение - Кремонезе пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Сарр Мухамаду взял и забрал мяч на выходе

21' Кастаньетти Микеле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

17' Гальдамес Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Сарр Мухамаду взял и забрал мяч на выходе

15' Emanuele Valeri из команды Кремонезе разыграл угловой с левого угла.

15' Emanuele Valeri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Гальдамес Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Кремонезе

14' Чофани Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Пирола Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Салернитана

7' Буонаюто Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

7' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сарр Мухамаду взял и забрал мяч на выходе

5' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кремонезе начинает с центра поля