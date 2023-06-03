Тур: 38. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Массими Лука
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
14 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Лацио
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.17
Среднее время на гол
38
77
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|6
|0.16
|Капуто Франческо
|5 (2)
|0.14
|Бальданци Томмазо
|4
|0.11
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.05
|Марин Рэзван
|2
|0.05
|Сатриано Мартин
|2
|0.05
|Луперто Себастьяно
|2
|0.05
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.05
|Пикколи Роберто
|2
|0.05
|Паризи Фабьяно
|2
|0.05
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.03
|Хаас Николас
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Дестро Маттиа
|1
|0.03
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|12 (4)
|0.32
|Дзакканьи Маттиа
|10 (1)
|0.27
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0.24
|Андерсон Фелипе
|9
|0.24
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.14
|Педро Родригес
|4
|0.11
|Весино Матиас
|2
|0.05
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Казале Николо
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Башич Тома
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паризи Фабьяно
|10
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Бандинелли Филиппо
|10
|0
|Хендерсон Лиам
|9
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Занетти Паоло
|3
|1
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Бальданци Томмазо
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Пьяца Марко
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марушич Адам
|8
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0
|Дзакканьи Маттиа
|9
|0
|Лаццари Мануэль
|8
|0
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Казале Николо
|6
|0
|Весино Матиас
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Лацио
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
4
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Лацио
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
11
30
Эмполи
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Лацио
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
19% (7)
41% (15)
Сухие победы
10
12
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
19
34
Голы по времени матча
Забито
22
26
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 14
23 Не забивали 23
1
5%
5
19%
1-15
4
18%
5
19%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
6
27%
3
12%
61-75
4
18%
5
19%
76-90
Пропущено
21
12
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
10
48%
5
42%
76-90
Забито
14
32
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 15
25 Не забивали 21
2
14%
7
22%
1-15
2
14%
1
3%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
2
14%
3
9%
46-60
2
14%
7
22%
61-75
4
29%
8
25%
76-90
Пропущено
27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
3
11%
5
28%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
9
33%
3
17%
76-90
Забито
36
58
15 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 29
11 Не забивали 7
3
8%
12
21%
1-15
6
17%
6
10%
16-30
6
17%
10
17%
31-45
5
14%
7
12%
46-60
8
22%
10
17%
61-75
8
22%
13
22%
76-90
Пропущено
48
30
16 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 5
28 Не пропускали 17
6
13%
0
0%
1-15
4
8%
3
10%
16-30
6
13%
6
20%
31-45
6
13%
8
27%
46-60
7
15%
5
17%
61-75
19
40%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1
Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0
Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2
Результаты матчей
Эмполи
Лацио
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
163
612
109
216
415
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
144
217
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
307
829
1720
235
730
136
433
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|1:0 Заявка
|38
|23
|3
|12
|71 - 42
|72
|3.
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|58 - 30
|71
|4.
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|61 - 42
|67
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|55 - 33
|59
|8.
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|53 - 43
|56
|9.
|0:1 Заявка
|38
|14
|11
|13
|42 - 41
|53
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|47 - 61
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|37
|4
|12
|21
|34 - 69
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|2.
|1:0 Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|11.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 23
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|0:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 28
|30
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|3 11
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи - Лацио
Исход игры
Эмполи
5.8% (7)
Ничья
10.7% (13)
Лацио
83.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (72)
Меньше
37.93% (44)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
1:2 Лацио
47.9% (58)
0:1 Лацио
15.7% (19)
0:2 Лацио
12.4% (15)
1:1 Ничья
5% (6)
2:2 Ничья
4.1% (5)
1:3 Лацио
3.3% (4)
2:1 Эмполи
2.5% (3)
1:0 Эмполи
1.7% (2)
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