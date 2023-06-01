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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Эмполи
 
Позже
Лацио
Прогнозы 36
Эмполи 5.6% (2)
X 11.1% (4)
Лацио 83.3% (30)
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Лацио
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История личных встреч

Эмполи
Лацио

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:3
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Среднее время на гол

38
77

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 6 0.16
Капуто Франческо 5 (2) 0.14
Бальданци Томмазо 4 0.11
Эбюэхи Тайронн 2 0.05
Марин Рэзван 2 0.05
Сатриано Мартин 2 0.05
Луперто Себастьяно 2 0.05
Бандинелли Филиппо 2 0.05
Пикколи Роберто 2 0.05
Паризи Фабьяно 2 0.05
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 12 (4) 0.32
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.27
Милинкович-Савич Сергей 9 0.24
Андерсон Фелипе 9 0.24
Альберто Луис 5 (1) 0.14
Педро Родригес 4 0.11
Весино Матиас 2 0.05
Антонио Маркос 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Казале Николо 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Башич Тома 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паризи Фабьяно 10 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Бандинелли Филиппо 10 0
Хендерсон Лиам 9 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Занетти Паоло 3 1
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Дестро Маттиа 3 0
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Грасси Альберто 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Хаас Николас 2 0
Бальданци Томмазо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Пьяца Марко 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марушич Адам 8 1
Милинкович-Савич Сергей 9 0
Дзакканьи Маттиа 9 0
Лаццари Мануэль 8 0
Маурицио Сарри 5 1
Романьоли Алессио 6 0
Казале Николо 6 0
Весино Матиас 5 0
Катальди Данило 5 0
Канчельери Маттео 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Альберто Луис 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Антонио Маркос 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0

Результаты матчей

Эмполи
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Лацио
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
4
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Лацио
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

11
30
Эмполи
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Лацио
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
19% (7)
41% (15)

Сухие победы

10
12

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

19
34

Голы по времени матча

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 14
23 Не забивали 23
1
5%
5
19%
1-15
4
18%
5
19%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
6
27%
3
12%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Пропущено

21
12
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
10
48%
5
42%
76-90

Забито

14
32
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 15
25 Не забивали 21
2
14%
7
22%
1-15
2
14%
1
3%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
2
14%
3
9%
46-60
2
14%
7
22%
61-75
4
29%
8
25%
76-90

Пропущено

27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
3
11%
5
28%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
9
33%
3
17%
76-90

Забито

36
58
15 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 29
11 Не забивали 7
3
8%
12
21%
1-15
6
17%
6
10%
16-30
6
17%
10
17%
31-45
5
14%
7
12%
46-60
8
22%
10
17%
61-75
8
22%
13
22%
76-90

Пропущено

48
30
16 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 5
28 Не пропускали 17
6
13%
0
0%
1-15
4
8%
3
10%
16-30
6
13%
6
20%
31-45
6
13%
8
27%
46-60
7
15%
5
17%
61-75
19
40%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1
Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0
Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2

Результаты матчей

Эмполи
Лацио

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
3
6
12
1.5
10
9
2
16
2.5
4
15
1
17
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
4
2
17
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
30
7
8
29
1.5
17
20
2
35
2.5
7
30
1
36
3.5
4
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Лацио
 Заявка 37 21 8 8 58 - 30 71
3.
Интер Милан
 Заявка 37 22 3 12 70 - 42 69
4.
Милан
 Заявка 37 19 10 8 61 - 42 67
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 37 21 6 10 55 - 33 59
8.
Фиорентина
 Заявка 37 14 11 12 50 - 42 53
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 37 4 12 21 34 - 69 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
2.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
3.
Ювентус
 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Милан
 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 36
    Эмполи 5.6% (2)
    X 11.1% (4)
    Лацио 83.3% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Лацио
    3.70
    3.90
    3.75
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    Где смотреть матч Эмполи - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Эмполи - Лацио

    Исход игры
    Эмполи
    5.6% (2)
    Ничья
    11.1% (4)
    Лацио
    83.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.57% (24)
    Нет
    31.43% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    50% (18)
    0:1 Лацио
    19.4% (7)
    0:2 Лацио
    8.3% (3)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
    1:3 Лацио
    5.6% (2)
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