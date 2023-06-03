  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария: Суперлига: Квалификация: Финал
Стадион: .
Сьон
0:1
Первый тайм: 35'
Стад Лозанна-Уши
0'
12' Желтая карточка
Байар Ромен

Ход матча

12'
 
Байар Ромен
22'
Араз Муса
Gora Diouf
 
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Стад Лозанна-Уши
4.70
3.90
3.20
Все Коэффициенты
18
Фикентшер
Кевин
19
Лаванши
Нума
39
Nathanael
Saintini
3
Циглер
Рето
4
Gora
Diouf
22
Поа
Денис
7
Дзуффи
Лука
8
Бальтазар
33
Буа
Кевин
13
Сио
Жованни
9
Шуареф
Ильяс
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
21
Обексер
Линус
6
Giovani
Bamba
8
Байар
Ромен
11
Teddy
Okou
10
Mergim
Qarri
18
Liridon
Mulaj
17
Айдини
Альбан
Сьон
4-3-3
Стад Лозанна-Уши
4-2-3-1

История личных встреч

Сьон
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
4:0
К
2:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
180

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2 Серветт - Сьон 5:0
Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4
Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна-Спорт 2:4 Виль - Стад Лозанна-Уши 0:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 5:0
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Стад Лозанна-Уши
4.70
3.90
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 0:1 Стад Лозанна-Уши онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сьон
Стад Лозанна-Уши
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 