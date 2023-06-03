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  3. Швейцария: Суперлига: Квалификация: Финал
Стадион: . Зрители: 9050
Сьон
0:2
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
12' Желтая карточка
Байар Ромен
36' Желтая карточка
Teddy Okou
37' Желтая карточка
Араз Муса
39' Желтая карточка
Гассама Ламин
76' Желтая карточка
Alexandros Safarikas
80' Желтая карточка
Shano Maroufi
81' Желтая карточка
Бальтазар
90'+6
18
Фикентшер
Кевин
19
Лаванши
Нума
39
Nathanael
Saintini
3
Циглер
Рето
4
Gora
Diouf
22
Поа
Денис
7
Дзуффи
Лука
8
Бальтазар
33
Буа
Кевин
13
Сио
Жованни
9
Шуареф
Ильяс
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
21
Обексер
Линус
6
Giovani
Bamba
8
Байар
Ромен
11
Teddy
Okou
10
Mergim
Qarri
18
Liridon
Mulaj
17
Айдини
Альбан
Сьон
4-3-3
Стад Лозанна-Уши
4-2-3-1

История личных встреч

Сьон
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
4:0
К
2:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
180

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2 Серветт - Сьон 5:0
Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4
Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна-Спорт 2:4 Виль - Стад Лозанна-Уши 0:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 5:0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Буа Кевин уходит с поля. Фортюн Яссин выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Гассама Ламин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Араз Муса получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Teddy Okou получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Обексер Линус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Liridon Mulaj бьет в цель!
    • 22'
      Gora Diouf уходит с поля. Араз Муса выходит вместо него
    • Желтая карточка
      12'
      Байар Ромен получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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