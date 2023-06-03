Стадион: Турбийон. Зрители: 9050
0:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаБайар Ромен
36' Желтая карточкаTeddy Okou
37' Желтая карточкаАраз Муса
39' Желтая карточкаГассама Ламин
76' Желтая карточкаAlexandros Safarikas
80' Желтая карточкаShano Maroufi
81' Желтая карточкаБальтазар
90'+6
Ход матча
12'
22'
36'
37'
39'
80'
81'
19
Лаванши
Нума
22
Поа
Денис
33
Буа
Кевин
13
Сио
Жованни
11
Teddy
Okou
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинНападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Evan Berrut
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кадима РайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
История личных встреч
Сьон
Стад Лозанна-Уши
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
180
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2 Серветт - Сьон 5:0
Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4
Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна-Спорт 2:4 Виль - Стад Лозанна-Уши 0:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 5:0