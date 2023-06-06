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  3. Швейцария: Суперлига: Квалификация: Финал
Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
2:2
Второй тайм: 52'
Сьон
0'
24' Желтая карточка
Гргич Анто
24' Желтая карточка
Араз Муса

Ход матча

24'
 
Гргич Анто
24'
 
Араз Муса
46'
 
Gilles Richard
Циглер Рето
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Сьон
2.45
2.95
3.50
Все Коэффициенты
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
21
Обексер
Линус
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
11
Teddy
Okou
10
Mergim
Qarri
18
Liridon
Mulaj
17
Айдини
Альбан
18
Фикентшер
Кевин
39
Nathanael
Saintini
3
Циглер
Рето
21
Япикино
Деннис
19
Лаванши
Нума
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
7
Дзуффи
Лука
13
Сио
Жованни
11
Карлен
Гаэтан
Стад Лозанна-Уши
4-2-3-1
Сьон
3-4-1-2

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Сьон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2
К
4:0
К
2:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1
Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна-Спорт 2:4 Виль - Стад Лозанна-Уши 0:0
Сьон
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2
Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1
  • Второй тайм
  • 46'
    Циглер Рето уходит с поля. Gilles Richard выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Гргич Анто из команды Сьон забивает с точки!
  • 34'
    Mergim Qarri сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Айдини Альбан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Араз Муса получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Сьон
2.45
2.95
3.50
Все Коэффициенты
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