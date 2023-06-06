Стадион: Олимпик де ла Понтайс.
2:2
Второй тайм: 52'
Ход матча
24'
24'
24
Акичи
Огу
11
Teddy
Okou
10
Mergim
Qarri
19
Лаванши
Нума
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Кадима РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
-
77 Evan Berrut
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Сьон
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1
Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна-Спорт 2:4 Виль - Стад Лозанна-Уши 0:0
Сьон
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2
Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1