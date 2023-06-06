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  3. Швейцария: Суперлига: Квалификация: Финал
Стадион: . Зрители: 10754
Стад Лозанна-Уши
4:2
Конец матча
Сьон
0'
24' Желтая карточка
Араз Муса
54' Желтая карточка
Бальтазар
54' Желтая карточка
Teddy Okou
55' Желтая карточка
Акичи Огу
58' Желтая карточка
Mergim Qarri
74' Желтая карточка
Лаванши Нума
75' Желтая карточка
Giovani Bamba
80' Желтая карточка
Nathanael Saintini
90' Желтая карточка
Liridon Mulaj
90'+1
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
21
Обексер
Линус
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
11
Teddy
Okou
10
Mergim
Qarri
18
Liridon
Mulaj
17
Айдини
Альбан
18
Фикентшер
Кевин
39
Nathanael
Saintini
3
Циглер
Рето
21
Япикино
Деннис
19
Лаванши
Нума
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
7
Дзуффи
Лука
13
Сио
Жованни
11
Карлен
Гаэтан
Стад Лозанна-Уши
4-2-3-1
Сьон
3-4-1-2

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Сьон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2
К
4:0
К
2:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1
Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна-Спорт 2:4 Виль - Стад Лозанна-Уши 0:0
Сьон
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2
Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Liridon Mulaj получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Teddy Okou сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Liridon Mulaj бьет в цель!
  • 86'
    Байар Ромен уходит с поля. Shano Maroufi выходит вместо него
  • 85'
    Араз Муса уходит с поля. Фортюн Яссин выходит вместо него
  • 81'
    Florian Danho сделал результативную передачу.
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    • 62'
      Айдини Альбан уходит с поля. Florian Danho выходит вместо него
    • 62'
      Mergim Qarri уходит с поля. Giovani Bamba выходит вместо него
    • Желтая карточка
      58'
      Mergim Qarri получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      55'
      Акичи Огу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      54'
      Teddy Okou получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      54'
      Бальтазар получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Циглер Рето уходит с поля. Gilles Richard выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Гргич Анто из команды Сьон забивает с точки!
    • 34'
      Mergim Qarri сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Айдини Альбан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Араз Муса получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Карлен Гаэтан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Дзуффи Лука бьет в цель!
    • 6'
      Teddy Okou сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Liridon Mulaj бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стад Лозанна-Уши 4:2 Сьон онлайн

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