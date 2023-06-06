Стадион: Олимпик де ла Понтайс. Зрители: 10754
4:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаАраз Муса
54' Желтая карточкаБальтазар
54' Желтая карточкаTeddy Okou
55' Желтая карточкаАкичи Огу
58' Желтая карточкаMergim Qarri
74' Желтая карточкаЛаванши Нума
75' Желтая карточкаGiovani Bamba
80' Желтая карточкаNathanael Saintini
90' Желтая карточкаLiridon Mulaj
90'+1
Ход матча
24'
54'
54'
55'
58'
74'
75'
90'
24
Акичи
Огу
11
Teddy
Okou
10
Mergim
Qarri
19
Лаванши
Нума
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Кадима РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
-
77 Evan Berrut
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Сьон
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1
Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна-Спорт 2:4 Виль - Стад Лозанна-Уши 0:0
Сьон
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2
Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1