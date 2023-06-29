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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Бока Хуниорс
1:0
Второй тайм: 52'
Монагас
0'
18' Желтая карточка
Вальдес Бруно
30' Желтая карточка
Edgar Carrion
36' Вторая желтая карточка
Вальдес Бруно
1:0
39' Гол
Вейгандт Марсело
44' Желтая карточка
Арройо Абдиэль
49' Вторая желтая карточка
Арройо Абдиэль

Ход матча

18'
Вальдес Бруно
 
30'
 
Edgar Carrion
36'
Вальдес Бруно
 
39'
Вейгандт Марсело
1:0
44'
 
Арройо Абдиэль
46'
Ронкалья Факундо
Пайеро Мартин
 
49'
 
Арройо Абдиэль
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Монагас
1.50
5.80
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
11
Пайеро
Мартин
8
Фернандес
Пол
16
Мерентиель
Мигель
19
Барко
Валентин
12
Jorge
Roa
34
Кастильо
Эдсон
2
Ruben
Dario
Ramirez2
14
Cristopher
Rodriguez
27
Андерсон
Иван
9
Арройо
Абдиэль
11
David
Morales
51
Ривас
Кристиан
8
Andres
Romero
16
Edgar
Carrion
7
Fernando
Basante
Бока Хуниорс
4-3-3
Монагас
5-4-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Монагас

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 2 0.33
Вейгандт Марсело 2 0.33
Вилья Себастьян 1 0.17
Варела Алан 1 0.17
Монагас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ruben Dario Ramirez2 1 0.17
David Morales 1 0.17
Edanyilber Navas 1 (1) 0.17

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 1 2
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 2 0
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Варела Алан 1 0
Валентини Николас 1 0
Барко Валентин 1 0
Монагас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andres Romero 3 0
Кастильо Эдсон 2 0
Каммингс Харольд 2 0
Ruben Dario Ramirez2 2 0
Гонсалес Оскар II 1 0
Арройо Абдиэль 1 0
Андерсон Иван 1 0
David Guevara 1 0
Edgar Carrion 1 0
David Morales 1 0
Fernando Basante 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Монагас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Монагас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3
Монагас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каракас - Монагас 2:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Монагас - Коло-Коло 1:1 Монагас - Каракас 0:2
Райо Зулиано - Монагас 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Коло-Коло - Монагас 1:0 Самора - Монагас 1:1 Монагас - Португеза Акаригуа 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Карабобо - Монагас 3:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1 Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Монагас

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Монагас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1:0 5 3 1 1 5 - 2 10
2.
Депортиво Перейра
 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
3.
Монагас
 0:1 5 1 2 2 3 - 4 5
4.
Коло-Коло
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Перейра
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Бока Хуниорс
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Монагас
 0:1 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Коло-Коло
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1:0 3 1 1 1 2 - 1 4
2.
Коло-Коло
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
3.
Депортиво Перейра
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Монагас
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Арройо Абдиэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 46'
    Пайеро Мартин уходит с поля. Ронкалья Факундо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Вальдес Бруно получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    30'
    Edgar Carrion получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Вальдес Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Монагас
1.50
5.80
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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