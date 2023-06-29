Тур: 6.
1:0
Второй тайм: 52'
0'
18' Желтая карточкаВальдес Бруно
30' Желтая карточкаEdgar Carrion
36' Вторая желтая карточкаВальдес Бруно
1:0
39' ГолВейгандт Марсело
44' Желтая карточкаАрройо Абдиэль
49' Вторая желтая карточкаАрройо Абдиэль
Ход матча
18'
30'
36'
39'
1:0
44'
49'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
-
12 Jorge RoaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
38 Saul Asibe
-
-
-
-
-
40 Orue Chacin
-
Главный тренер: Jhonny Ferreira
История личных встреч
Бока Хуниорс
Монагас
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адвинкула Луис
|2
|0.33
|Вейгандт Марсело
|2
|0.33
|Вилья Себастьян
|1
|0.17
|Варела Алан
|1
|0.17
Монагас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ruben Dario Ramirez2
|1
|0.17
|David Morales
|1
|0.17
|Edanyilber Navas
|1 (1)
|0.17
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдес Бруно
|1
|2
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Mariano Andres Herron
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
|Валентини Николас
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
Монагас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andres Romero
|3
|0
|Кастильо Эдсон
|2
|0
|Каммингс Харольд
|2
|0
|Ruben Dario Ramirez2
|2
|0
|Гонсалес Оскар II
|1
|0
|Арройо Абдиэль
|1
|0
|Андерсон Иван
|1
|0
|David Guevara
|1
|0
|Edgar Carrion
|1
|0
|David Morales
|1
|0
|Fernando Basante
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Монагас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Монагас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3
Монагас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каракас - Монагас 2:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Монагас - Коло-Коло 1:1 Монагас - Каракас 0:2
Райо Зулиано - Монагас 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Коло-Коло - Монагас 1:0 Самора - Монагас 1:1 Монагас - Португеза Акаригуа 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Карабобо - Монагас 3:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1 Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Монагас
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Монагас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|3.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|4.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|2.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2