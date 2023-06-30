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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Бока Хуниорс
4:0
Конец матча
Монагас
0'
18' Желтая карточка
Вальдес Бруно
30' Желтая карточка
Edgar Carrion
36' Вторая желтая карточка
Вальдес Бруно
1:0
39' Гол
Вейгандт Марсело
44' Желтая карточка
Арройо Абдиэль
50' Вторая желтая карточка
Арройо Абдиэль
2:0
61' Гол
Барко Валентин
62' Желтая карточка
Барко Валентин
3:0
86' Гол
Васкес Луис
4:0
89' Гол
Васкес Луис
90' Желтая карточка
Leandro Rodriguez
90'+4
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
11
Пайеро
Мартин
8
Фернандес
Пол
16
Мерентиель
Мигель
19
Барко
Валентин
12
Jorge
Roa
34
Кастильо
Эдсон
2
Ruben
Dario
Ramirez2
14
Cristopher
Rodriguez
27
Андерсон
Иван
9
Арройо
Абдиэль
11
David
Morales
51
Ривас
Кристиан
8
Andres
Romero
16
Edgar
Carrion
7
Fernando
Basante
Бока Хуниорс
4-3-3
Монагас
5-4-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Монагас

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 2 0.33
Вейгандт Марсело 2 0.33
Васкес Луис 2 0.33
Вилья Себастьян 1 0.17
Варела Алан 1 0.17
Барко Валентин 1 0.17
Монагас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ruben Dario Ramirez2 1 0.17
David Morales 1 0.17
Edanyilber Navas 1 (1) 0.17

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 1 2
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 2 0
Барко Валентин 2 0
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Варела Алан 1 0
Валентини Николас 1 0
Монагас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andres Romero 3 0
Арройо Абдиэль 1 1
Кастильо Эдсон 2 0
Каммингс Харольд 2 0
Ruben Dario Ramirez2 2 0
Leandro Rodriguez 1 0
Гонсалес Оскар II 1 0
Андерсон Иван 1 0
David Guevara 1 0
Edgar Carrion 1 0
David Morales 1 0
Fernando Basante 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Монагас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Монагас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3
Монагас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каракас - Монагас 2:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Монагас - Коло-Коло 1:1 Монагас - Каракас 0:2
Райо Зулиано - Монагас 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Коло-Коло - Монагас 1:0 Самора - Монагас 1:1 Монагас - Португеза Акаригуа 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Карабобо - Монагас 3:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1 Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Монагас

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Монагас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 1 1 5 - 2 10
2.
Депортиво Перейра
 5 2 1 2 5 - 5 7
3.
Монагас
 5 1 2 2 3 - 4 5
4.
Коло-Коло
 5 1 2 2 3 - 5 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Перейра
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Бока Хуниорс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Монагас
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Коло-Коло
 2 1 0 1 1 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 2 - 1 4
2.
Коло-Коло
 3 0 2 1 2 - 3 2
3.
Депортиво Перейра
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Монагас
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Leandro Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Рамирес Хуан Эдгардо II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Васкес Луис бьет в цель!
  • 87'
    Fernando Basante уходит с поля. Ronald Rodriguez выходит вместо него
  • 87'
    Кастильо Эдсон уходит с поля. Santiago Herrera выходит вместо него
  • 86'
    Эстебан Ролон сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      61'
      Г О О О О Л - Барко Валентин бьет в цель!
    • 55'
      Edgar Carrion уходит с поля. Leandro Rodriguez выходит вместо него
    • 50'
      Арройо Абдиэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Пайеро Мартин уходит с поля. Ронкалья Факундо выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Edgar Carrion получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Вальдес Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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