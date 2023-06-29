Тур: 6.
0:1
Второй тайм: 54'
0'
0:1
6' ГолСереседа Роберто
25' Желтая карточкаNicolas Fernandez2
31' Желтая карточкаОрдоньес Давид
42' Желтая карточкаЗахир Факундо Мансиллья
Ход матча
6'
0:1
31'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Justo
Giani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Justo GianiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
11 Luis Riveros
-
-
18 Marco Collao
-
-
-
16 Oliver Rojas
-
Главный тренер: Luca Marcogiuseppe
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Аудакс Итальяно
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портилльо Маркос
|3
|0.5
|Ivan Gomez
|2
|0.33
|Jorge Recalde
|1
|0.17
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.17
|Сфорца Хуан
|1
|0.17
|Агирре Брайан
|1
|0.17
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|3
|0.5
|Matias Sepulveda
|2
|0.33
|Сереседа Роберто
|1
|0.17
|Рамос Гонсало
|1
|0.17
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Pitton
|3
|0
|Хайнце Габриэль
|2
|0
|Jherson Mosquera
|2
|0
|Перес Пабло II
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Феррейра Кристиан I
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Ордоньес Давид
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Fernandez2
|3
|0
|Лабрин Карлос
|2
|0
|Gonzalo Sosa
|2
|0
|Matias Sepulveda
|2
|0
|Oliver Rojas
|2
|0
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Sebastian Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аудакс Итальяно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аудакс Итальяно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
4
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аудакс Итальяно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аудакс Итальяно - Депортес Ренго 2:1 Блуминг - Аудакс Итальяно 1:2 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Аудакс Итальяно - Уачипато 1:0
Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Аудакс Итальяно
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Аудакс Итальяно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|4.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Индепендиенте Санта-Фе
|Родальега Уго
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 3