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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Конец матча
Аудакс Итальяно
0'
0:1
6' Гол
Сереседа Роберто
25' Желтая карточка
Nicolas Fernandez2
31' Желтая карточка
Ордоньес Давид
42' Желтая карточка
Захир Факундо Мансиллья
62' Желтая карточка
Armando Mendez
75' Желтая карточка
Мартино Анджело
1:1
90' Гол
Armando Mendez
90'+9
31
Williams
Barlasina
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
19
Захир
Факундо
Мансиллья
21
Ваньони
Леонель
27
Jeremias
Perez
34
Ордоньес
Давид
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
17
Justo
Giani
22
Портилльо
Маркос
16
Реаско
Джоркаефф
12
Tomas
Ahumada
7
Nicolas
Fernandez2
2
Лабрин
Карлос
4
Osvaldo
Bosso
28
Сереседа
Роберто
15
Fernando
Juarez
III
21
Марсело
Диас
20
Gabriel
Hachen
19
Рамос
Гонсало
9
Gonzalo
Sosa
10
Michael
Fuentes
Ньюэллс Олд Бойз
Аудакс Итальяно

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Аудакс Итальяно

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портилльо Маркос 3 0.5
Ivan Gomez 2 0.33
Jorge Recalde 1 0.17
Реаско Джоркаефф 1 0.17
Armando Mendez 1 0.17
Сфорца Хуан 1 0.17
Агирре Брайан 1 0.17
Аудакс Итальяно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 3 0.5
Matias Sepulveda 2 0.33
Сереседа Роберто 1 0.17
Рамос Гонсало 1 0.17

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Pitton 3 0
Хайнце Габриэль 2 0
Armando Mendez 2 0
Jherson Mosquera 2 0
Перес Пабло II 1 0
Ivan Gomez 1 0
Мартино Анджело 1 0
Феррейра Кристиан I 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Агирре Брайан 1 0
Ордоньес Давид 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Аудакс Итальяно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Fernandez2 3 0
Лабрин Карлос 2 0
Gonzalo Sosa 2 0
Matias Sepulveda 2 0
Oliver Rojas 2 0
Рамос Гонсало 1 0
Gabriel Hachen 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Sebastian Pereira 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аудакс Итальяно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аудакс Итальяно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
4
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Аудакс Итальяно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аудакс Итальяно - Депортес Ренго 2:1 Блуминг - Аудакс Итальяно 1:2 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Аудакс Итальяно - Уачипато 1:0
Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Аудакс Итальяно

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Аудакс Итальяно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 5 1 0 11 - 4 16
2.
Аудакс Итальяно
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Сантос
 6 1 2 3 3 - 5 5
4.
Блуминг
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Аудакс Итальяно
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Блуминг
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Аудакс Итальяно
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Блуминг
 3 0 1 2 0 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Аудакс Итальяно онлайн

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