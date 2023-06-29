Тур: 6.
0'
23' Желтая карточкаJaime Villamil
36' Желтая карточкаНасименто Алекс
45' Желтая карточкаКаду
45' Желтая карточкаChristian Latorre
Ход матча
23'
36'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Владимир
40
Каду
Карлос
38
Kevyson
- Основной состав
-
1 ВладимирВратарь
-
40 КадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 KevysonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
-
24 МессиасЗащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ed Carlos
-
-
30 Lucas Braga
-
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ромеро СесарЗащитник
-
22 Richet GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Omar SilesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Меначо СесарНападающий
-
-
-
-
-
14 Pablo Lujan
-
-
-
Главный тренер: Carlos Bustos
История личных встреч
Сантос
Блуминг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0.17
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.17
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.17
Блуминг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Sinisterra
|1
|0.17
|Rafinha 2
|1
|0.17
|Leo Fenga
|1
|0.17
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquim
|1
|1
|Дуглас XV
|2
|0
|Rodrigo Fernandez2
|2
|0
|Жуан Пауло
|1
|0
|Каду Карлос
|1
|0
|Лима Лукас III
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Блуминг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Сесар
|3
|0
|Фигера Аркимедес
|1
|1
|Braulio Uraezana
|0
|1
|Jonathan Laserda
|1
|0
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0
|Christian Latorre
|1
|0
|Jorge Eduardo Lovera
|1
|0
|Omar Siles
|1
|0
|Ronald Cuellar
|1
|0
|Jaime Villamil
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Блуминг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Сантос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Блуминг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
1
0
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Блуминг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2
Блуминг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Олвейс Реди - Блуминг 2:0 Блуминг - Аудакс Итальяно 1:2 Блуминг - Вака Диес 3:1 Либертад Гран Маморе - Блуминг 2:1
Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Блуминг - Аурора 2:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1 Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0
Результаты матчей
Сантос
Блуминг
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сантос
Блуминг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|4.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Индепендиенте Санта-Фе
|Родальега Уго
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 3