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  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Сантос
0:0
Второй тайм: 54'
Блуминг
0'
23' Желтая карточка
Jaime Villamil
36' Желтая карточка
Насименто Алекс
45' Желтая карточка
Каду
45' Желтая карточка
Christian Latorre

Ход матча

23'
 
Jaime Villamil
36'
Насименто Алекс
 
45'
Каду
 
45'
 
Christian Latorre
46'
 
Denilson Duran
Jaime Villamil
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Блуминг
10.00
5.95
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Владимир
40
Каду
Карлос
2
Luiz
Felipe
III
31
Насименто
Алекс
38
Kevyson
47
Miguel
Terceros
6
Sandry
Santos
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
7
Daniel
Rivera
36
Deivid
de
Souza
21
Lucas
Barbosa
1
Braulio
Uraezana
26
Ромеро
Сесар
22
Richet
Gomez
31
Кабрера
Абрахам
30
Jaime
Villamil
16
Fernando
Arismendi
45
Фигера
Аркимедес
18
Christian
Latorre
27
Omar
Siles
9
Gaston
Rodriguez
Maeso
25
Ronald
Cuellar
Сантос
Блуминг

История личных встреч

Сантос
Блуминг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:1
К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0.17
Габриэль Эдуардо 1 0.17
Леонардо Маркос 1 (1) 0.17
Блуминг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Sinisterra 1 0.17
Rafinha 2 1 0.17
Leo Fenga 1 0.17

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquim 1 1
Дуглас XV 2 0
Rodrigo Fernandez2 2 0
Жуан Пауло 1 0
Каду Карлос 1 0
Лима Лукас III 1 0
Lucas Pires 1 0
Felipe Jonatan 1 0
Насименто Алекс 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Сантос Натан 1 0
Odair Hellmann 1 0
Блуминг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сесар 3 0
Фигера Аркимедес 1 1
Braulio Uraezana 0 1
Jonathan Laserda 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0
Christian Latorre 1 0
Jorge Eduardo Lovera 1 0
Omar Siles 1 0
Ronald Cuellar 1 0
Jaime Villamil 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Блуминг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Сантос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Блуминг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

1
0
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Блуминг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2
Блуминг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Олвейс Реди - Блуминг 2:0 Блуминг - Аудакс Итальяно 1:2 Блуминг - Вака Диес 3:1 Либертад Гран Маморе - Блуминг 2:1
Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Блуминг - Аурора 2:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1 Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0

Результаты матчей

Сантос
Блуминг

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сантос
Блуминг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Аудакс Итальяно
 1:0 6 4 1 1 7 - 3 13
3.
Сантос
 0:0 6 1 2 3 3 - 5 5
4.
Блуминг
 0:0 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Аудакс Итальяно
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Блуминг
 0:0 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Аудакс Итальяно
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Сантос
 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Блуминг
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Индепендиенте Санта-Фе Родальега Уго 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Jaime Villamil уходит с поля. Denilson Duran выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Christian Latorre получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Карлос Каду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Насименто Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Jaime Villamil получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Блуминг
10.00
5.95
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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