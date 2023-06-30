Тур: 6.
0'
23' Желтая карточкаJaime Villamil
36' Желтая карточкаНасименто Алекс
45' Желтая карточкаКаду
45' Желтая карточкаChristian Latorre
72' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
84' Вторая желтая карточкаChristian Latorre
90' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
90' Желтая карточкаРомеро Сесар
0:0
90' Не забитый пенальтиЛима Лукас
90'+12
Ход матча
23'
36'
45'
90'
90'
0:0
Прогноз на матч от Liveresult
1
Владимир
40
Каду
Карлос
38
Kevyson
- Основной состав
-
1 ВладимирВратарь
-
40 КадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 KevysonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
-
24 МессиасЗащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ed Carlos
-
-
30 Lucas Braga
-
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ромеро СесарЗащитник
-
22 Richet GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Omar SilesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Меначо СесарНападающий
-
-
-
-
-
14 Pablo Lujan
-
-
-
Главный тренер: Carlos Bustos
История личных встреч
Сантос
Блуминг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0.17
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.17
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.17
Блуминг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Sinisterra
|1
|0.17
|Rafinha 2
|1
|0.17
|Leo Fenga
|1
|0.17
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|3
|0
|Joaquim
|1
|1
|Дуглас XV
|2
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Жуан Пауло
|1
|0
|Каду Карлос
|1
|0
|Лима Лукас III
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Блуминг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Сесар
|4
|0
|Фигера Аркимедес
|1
|1
|Christian Latorre
|1
|1
|Braulio Uraezana
|0
|1
|Jonathan Laserda
|1
|0
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0
|Jorge Eduardo Lovera
|1
|0
|Omar Siles
|1
|0
|Ronald Cuellar
|1
|0
|Jaime Villamil
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Блуминг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Сантос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Блуминг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
1
0
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Блуминг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2
Блуминг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Олвейс Реди - Блуминг 2:0 Блуминг - Аудакс Итальяно 1:2 Блуминг - Вака Диес 3:1 Либертад Гран Маморе - Блуминг 2:1
Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Блуминг - Аурора 2:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1 Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0
Результаты матчей
Сантос
Блуминг
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сантос
Блуминг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 3