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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Коло-Коло
0:0
Второй тайм: 51'
Депортиво Перейра
0'

Ход матча

46'
Leonardo Gil
Erick Wiemberg
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коло-Коло
Ничья
Депортиво Перейра
1.62
6.00
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Fernando
de
Paul
36
Maximiliano
Falcon
4
Alan
Saldivia
21
Erick
Wiemberg
2
Jeyson
Rojas
18
Agustin
Bouzat
6
Cesar
Fuentes
8
Павес
Эстебан
7
Паласиос
Карлос
9
Damian
Pizarro
11
Marcos
Bolados
1
Кинтана
Альдаир
14
Juan
Quintero
II
25
Jhonny
Vasquez
26
Yeison
Suarez
16
Eber
Moreno
8
Larry
Angulo
20
Yilmar
Velasquez
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
15
Kener
Valencia
9
Angelo
Rodriguez
Коло-Коло
3-4-1-2
Депортиво Перейра
3-5-2

История личных встреч

Коло-Коло
Депортиво Перейра

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Bolados 1 0.17
Leonardo Gil 1 (1) 0.17
Паласиос Карлос 1 (1) 0.17
Депортиво Перейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jimer Fory 2 0.33
Angelo Rodriguez 1 0.17
Родригес Арлей 1 0.17
Carlos Ramirez I 1 (1) 0.17

Карточки

Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Falcon 3 0
Cesar Fuentes 2 0
Agustin Bouzat 2 0
Паласиос Карлос 0 1
Fernando de Paul 0 1
Бенегас Леандро 1 0
Leonardo Gil 1 0
Павес Эстебан 1 0
Marcos Bolados 1 0
Erick Wiemberg 1 0
Jeyson Rojas 1 0
Daniel Gutierrez 1 0
Gustavo Quinteros 1 0
Депортиво Перейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maicol Medina 2 1
Johan Bocanegra 3 0
Angelo Rodriguez 2 0
Carlos Ramirez I 2 0
Jhonny Vasquez 1 0
Родригес Арлей 1 0
Juan Quintero II 1 0
Juan Zuluaga 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Larry Angulo 1 0
Кинтана Альдаир 1 0
Jimer Fory 1 0

Результаты матчей

Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Коло-Коло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Коло-Коло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коло-Коло - Деп. Кали 5:4 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Монагас - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Курико Юнидо 0:1
Унион Эспаньола - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Унион Ла-Калера - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Палестино 3:1 Коло-Коло - Монагас 1:0 Универсидад Католика Чили - Коло-Коло 0:0 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1
Депортиво Перейра
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0
Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1

Результаты матчей

Коло-Коло
Депортиво Перейра

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Коло-Коло
Депортиво Перейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1:0 5 3 1 1 5 - 2 10
2.
Депортиво Перейра
 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
3.
Монагас
 0:1 5 1 2 2 3 - 4 5
4.
Коло-Коло
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Перейра
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Бока Хуниорс
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Монагас
 0:1 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Коло-Коло
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1:0 3 1 1 1 2 - 1 4
2.
Коло-Коло
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
3.
Депортиво Перейра
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Монагас
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Erick Wiemberg уходит с поля. Leonardo Gil выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Коло-Коло.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коло-Коло
Ничья
Депортиво Перейра
1.62
6.00
9.00
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