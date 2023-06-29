Тур: 6.
0:0
Второй тайм: 51'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Победа «Коло-Коло»
-
16
Eber
Moreno
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Matias MoyaНападающий
-
28 Lucas Soto
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Eber MorenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan ZuluagaПолузащитник
-
27 Jimer ForyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Морено ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
История личных встреч
Коло-Коло
Депортиво Перейра
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Bolados
|1
|0.17
|Leonardo Gil
|1 (1)
|0.17
|Паласиос Карлос
|1 (1)
|0.17
Депортиво Перейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jimer Fory
|2
|0.33
|Angelo Rodriguez
|1
|0.17
|Родригес Арлей
|1
|0.17
|Carlos Ramirez I
|1 (1)
|0.17
Карточки
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximiliano Falcon
|3
|0
|Cesar Fuentes
|2
|0
|Agustin Bouzat
|2
|0
|Паласиос Карлос
|0
|1
|Fernando de Paul
|0
|1
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Leonardo Gil
|1
|0
|Павес Эстебан
|1
|0
|Marcos Bolados
|1
|0
|Erick Wiemberg
|1
|0
|Jeyson Rojas
|1
|0
|Daniel Gutierrez
|1
|0
|Gustavo Quinteros
|1
|0
Депортиво Перейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maicol Medina
|2
|1
|Johan Bocanegra
|3
|0
|Angelo Rodriguez
|2
|0
|Carlos Ramirez I
|2
|0
|Jhonny Vasquez
|1
|0
|Родригес Арлей
|1
|0
|Juan Quintero II
|1
|0
|Juan Zuluaga
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Larry Angulo
|1
|0
|Кинтана Альдаир
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
Результаты матчей
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Коло-Коло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Коло-Коло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коло-Коло - Деп. Кали 5:4 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Монагас - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Курико Юнидо 0:1
Унион Эспаньола - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Унион Ла-Калера - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Палестино 3:1 Коло-Коло - Монагас 1:0 Универсидад Католика Чили - Коло-Коло 0:0 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1
Депортиво Перейра
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0
Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1
Результаты матчей
Коло-Коло
Депортиво Перейра
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Коло-Коло
Депортиво Перейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|3.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|4.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|2.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2