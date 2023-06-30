Тур: 2. Стадион: State Farm Stadium.
0'
1:0
7' ГолTameem Al-Abdullah
20' Желтая карточкаВаад Мохаммед
45' Желтая карточкаРосалес Джозеф
50' Желтая карточкаФати Ахмед
52' Желтая карточкаАль-Рави Бассам
56' Желтая карточкаJorge Alvarez2
82' Желтая карточкаБаршам Мешаал
1:1
90' ГолЭлис Альберт
90'+8
Ход матча
7'
20'
45'
50'
52'
56'
82'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ахмед
Хомам
11
Юссеф
Юссеф
8
Асад
Али
13
Maylon
Nunez
15
Luis
Vega
19
Omar
Elvir
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ахмед ХомамЗащитник
- Полузащитник
-
11 Юссеф ЮссефПолузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хассан ЮсефВратарь
-
13 Ходер МусабЗащитник
- Защитник
-
23 Модибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Maylon NunezЗащитник
- Защитник
-
15 Luis VegaЗащитник
-
19 Omar ElvirЗащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Alexy Vega
-
16 Солани Эдвин
-
-
Главный тренер: Diego Vasquez
История личных встреч
Катар
Гондурас
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Юссеф
|1
|0.5
|Tameem Al-Abdullah
|1
|0.5
Гондурас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элис Альберт
|1
|0.5
Карточки
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рави Бассам
|2
|0
|Фати Ахмед
|1
|0
|Сальман Тарек
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Tameem Al-Abdullah
|1
|0
Гондурас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Vega
|1
|0
|Элис Альберт
|1
|0
|Росалес Джозеф
|1
|0
|Jorge Alvarez2
|1
|0
Результаты матчей
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гондурас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Катар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гондурас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Катар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гондурас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Катар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1
Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1 Египет - Катар 0:0
Гондурас
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Мексика - Гондурас 4:0 Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1 Сальвадор - Гондурас 0:1
Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Катар - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Аргентина - Гондурас 3:0 Гондурас - Канада 2:1 Гондурас - Кюрасао 1:2 Кюрасао - Гондурас 0:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Гондурас - Мексика 0:1 Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2 Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Гондурас - Панама 2:3
Результаты матчей
Катар
Гондурас
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Катар
Гондурас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Канада
|Каваллини Лукас
|1
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
|Сент-Китс и Невис
|Andre Burley
|2
|Мартиника
|Ривьерес Жонатан
|1
|Катар
|Фати Ахмед
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Катар 1:1 Гондурас
Исход игры
Катар
74.4% (96)
Ничья
14.7% (19)
Гондурас
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
53.91% (62)
Нет
46.09% (53)
Популярный счёт
2:1 Катар
27.9% (36)
1:0 Катар
27.1% (35)
1:1 Ничья
12.4% (16)
2:0 Катар
7.8% (10)
1:2 Гондурас
5.4% (7)
0:1 Гондурас
3.9% (5)
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