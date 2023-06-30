  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Катар
FIFA #58
1:1
Конец матча
Гондурас
FIFA #81
0'
1:0
7' Гол
Tameem Al-Abdullah
20' Желтая карточка
Ваад Мохаммед
45' Желтая карточка
Росалес Джозеф
50' Желтая карточка
Фати Ахмед
52' Желтая карточка
Аль-Рави Бассам
56' Желтая карточка
Jorge Alvarez2
82' Желтая карточка
Баршам Мешаал
1:1
90' Гол
Элис Альберт
90'+8

Ход матча

7'
Tameem Al-Abdullah
1:0
20'
Ваад Мохаммед
 
24'
 
Гарсия Деврон
Luis Vega
45'
 
Росалес Джозеф
46'
 
Кастильо Роман
Лопес Александер
50'
Фати Ахмед
 
52'
Аль-Рави Бассам
 
55'
 
Jorge Alvarez2
Акоста Бриан
56'
 
Jorge Alvarez2
72'
 
Солани Эдвин
Росалес Джозеф
73'
 
Jose Mario Pinto
Бенгтсон Джерри
74'
Мунтари Мохаммед
Tameem Al-Abdullah
 
74'
Hazem Shehata
Асад Али
 
79'
Ходер Мусаб
Ваад Мохаммед
 
80'
Габер Джассем
Юссеф Юссеф
 
82'
Баршам Мешаал
 
90'
Модибо Ассим
Мустафа Машааль
 
90'
1:1
Элис Альберт
Прогнозы 129
Катар 74.4% (96)
X 14.7% (19)
Гондурас 10.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Баршам
Мешаал
15
Аль-Рави
Бассам
2
Аль-Хамавенде
Ахмед
5
Сальман
Тарек
14
Ахмед
Хомам
6
Фати
Ахмед
11
Юссеф
Юссеф
8
Асад
Али
16
Мустафа
Машааль
10
Ваад
Мохаммед
17
Tameem
Al-Abdullah
1
Менхивар
Эдрик
13
Maylon
Nunez
4
Сантос
Рауль
15
Luis
Vega
19
Omar
Elvir
7
Элис
Альберт
20
Флорес
Дейби
6
Акоста
Бриан
10
Лопес
Александер
11
Бенгтсон
Джерри
8
Росалес
Джозеф
Катар
4-1-4-1
Гондурас
4-3-3

История личных встреч

Катар
Гондурас

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
ЗКК
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Юссеф 1 0.5
Tameem Al-Abdullah 1 0.5
Гондурас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элис Альберт 1 0.5

Карточки

Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рави Бассам 2 0
Фати Ахмед 1 0
Сальман Тарек 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Tameem Al-Abdullah 1 0
Гондурас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Vega 1 0
Элис Альберт 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Jorge Alvarez2 1 0

Результаты матчей

Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гондурас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Катар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гондурас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Катар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гондурас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1
Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1 Египет - Катар 0:0
Гондурас
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Мексика - Гондурас 4:0 Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1 Сальвадор - Гондурас 0:1
Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Катар - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Аргентина - Гондурас 3:0 Гондурас - Канада 2:1 Гондурас - Кюрасао 1:2 Кюрасао - Гондурас 0:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Гондурас - Мексика 0:1 Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2 Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Гондурас - Панама 2:3

Результаты матчей

Катар
Гондурас

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Катар
Гондурас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Гаити
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Катар
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Гондурас
 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 3
Ямайка Грэй Демарай 2
США Михайлович Джордже 2
Мексика Ромо Луис 2
Канада Каваллини Лукас 1
Весь список

Топ нарушителей
Катар Аль-Рави Бассам 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Сент-Китс и Невис Andre Burley 2
Мартиника Ривьерес Жонатан 1
Катар Фати Ахмед 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      50'
      Ahmed Fathi получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Лопес Александер уходит с поля. Кастильо Роман выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 129
    Катар 74.4% (96)
    X 14.7% (19)
    Гондурас 10.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Катар 1:1 Гондурас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Катар 1:1 Гондурас

    Исход игры
    Катар
    74.4% (96)
    Ничья
    14.7% (19)
    Гондурас
    10.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.74% (48)
    Меньше
    58.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    53.91% (62)
    Нет
    46.09% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Катар
    27.9% (36)
    1:0 Катар
    27.1% (35)
    1:1 Ничья
    12.4% (16)
    2:0 Катар
    7.8% (10)
    1:2 Гондурас
    5.4% (7)
    0:1 Гондурас
    3.9% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     