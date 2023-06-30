Тур: 6.
1:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаYonatthan Rak
11' Желтая карточкаАгиррегарай Матиас
1:0
28' ГолSebastian Rodriguez
45' Желтая карточкаMartin Nicolas Benitez
45' Желтая карточкаLucas Francois II
45' Желтая карточкаMateus Henrique
54' Желтая карточкаАвелар Данило
1:1
78' ГолАвелар Данило
87' Желтая карточкаГарсия Дамиан
1:2
88' ГолJuninho IX
90'+6
Ход матча
28'
45'
54'
78'
1:1
87'
88'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
10
Мендес
Кевин
19
Аресо
Матиас
33
Eder
2
18
Сезар
Жулио
16
Ale
37
Everaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мендес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аресо МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Рамос ХуанЗащитник
- Защитник
-
30 Лопес ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Octavio Dario Rodriguez Pena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Пеньяроль
Америка Минейро
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Rodriguez
|2
|0.33
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1
|0.17
|Аресо Матиас
|1 (1)
|0.17
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|3
|0.5
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.17
|Felipe Azevedo
|1
|0.17
|Авелар Данило
|1
|0.17
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.17
|Aloisio Santos
|1
|0.17
|Juninho IX
|1
|0.17
|Lucas Kal
|1
|0.17
|Eder 2
|1
|0.17
|Breno Cascardo
|1
|0.17
Карточки
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hernan Menose
|2
|0
|Агиррегарай Матиас
|2
|0
|Lucas Francois II
|2
|0
|Sebastian Rodriguez
|2
|0
|Yonatthan Rak
|2
|0
|Аресо Матиас
|2
|0
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|Мендес Кевин
|1
|0
|Leo Coelho
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Nicolas Rossi
|1
|0
|Maximo Alonso
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
|Хоменченко Сантьяго
|1
|0
|Bruno Betancor
|1
|0
|Гарсия Дамиан
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ale
|2
|0
|Nino Paraiba
|2
|0
|Mateus Henrique
|2
|0
|Сезар Жулио
|1
|0
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|Авелар Данило
|1
|0
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Eder 2
|1
|0
Результаты матчей
Пеньяроль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Пеньяроль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
0
6
Пеньяроль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Америка Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
43%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Пеньяроль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:3 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Ла Лус - Пеньяроль 3:2
Мильонариос - Пеньяроль 3:1 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:1 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 0:2 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Пласа Колония - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Пеньяроль - Данубио 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1
Америка Минейро
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0
Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2
Результаты матчей
Пеньяроль
Америка Минейро
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
4:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пеньяроль
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 3