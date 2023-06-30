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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Пеньяроль
1:2
Конец матча
Америка Минейро
0'
9' Желтая карточка
Yonatthan Rak
11' Желтая карточка
Агиррегарай Матиас
1:0
28' Гол
Sebastian Rodriguez
45' Желтая карточка
Martin Nicolas Benitez
45' Желтая карточка
Lucas Francois II
45' Желтая карточка
Mateus Henrique
54' Желтая карточка
Авелар Данило
1:1
78' Гол
Авелар Данило
87' Желтая карточка
Гарсия Дамиан
1:2
88' Гол
Juninho IX
90'+6
1
Кардосо
Тьяго
13
Агиррегарай
Матиас
3
Hernan
Menose
15
Yonatthan
Rak
27
Lucas
Francois
II
14
Гарсия
Дамиан
5
Кристофоро
Себастьян
10
Мендес
Кевин
8
Sebastian
Rodriguez
24
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
19
Аресо
Матиас
14
Пасинато
Матеус
36
Mateus
Henrique
33
Eder
2
18
Сезар
Жулио
6
Marlon
VII
16
Ale
37
Everaldo
10
Martin
Nicolas
Benitez
5
Leandro
Martinez
I
28
Breno
Cascardo
17
Gonzalo
Mastriani
Пеньяроль
Америка Минейро

История личных встреч

Пеньяроль
Америка Минейро

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Rodriguez 2 0.33
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 0.17
Аресо Матиас 1 (1) 0.17
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 3 0.5
Веллингтон Паулиста 1 0.17
Felipe Azevedo 1 0.17
Авелар Данило 1 0.17
Martin Nicolas Benitez 1 0.17
Aloisio Santos 1 0.17
Juninho IX 1 0.17
Lucas Kal 1 0.17
Eder 2 1 0.17
Breno Cascardo 1 0.17

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hernan Menose 2 0
Агиррегарай Матиас 2 0
Lucas Francois II 2 0
Sebastian Rodriguez 2 0
Yonatthan Rak 2 0
Аресо Матиас 2 0
Кристофоро Себастьян 1 0
Мендес Кевин 1 0
Leo Coelho 1 0
Саравия Родриго 1 0
Nicolas Rossi 1 0
Maximo Alonso 1 0
Pedro Milans 1 0
Хоменченко Сантьяго 1 0
Bruno Betancor 1 0
Гарсия Дамиан 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ale 2 0
Nino Paraiba 2 0
Mateus Henrique 2 0
Сезар Жулио 1 0
Веллингтон Паулиста 1 0
Авелар Данило 1 0
Martin Nicolas Benitez 1 0
Aloisio Santos 1 0
Marlon VII 1 0
Eder 2 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Пеньяроль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

0
6
Пеньяроль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Америка Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
43%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:3 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Ла Лус - Пеньяроль 3:2
Мильонариос - Пеньяроль 3:1 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:1 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 0:2 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Пласа Колония - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Пеньяроль - Данубио 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1
Америка Минейро
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0
Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2

Результаты матчей

Пеньяроль
Америка Минейро

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

4:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 6 5 0 1 15 - 8 15
2.
Америка Минейро
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Мильонариос
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Пеньяроль
 6 0 0 6 4 - 18 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Мильонариос
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Америка Минейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Америка Минейро
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Мильонариос
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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