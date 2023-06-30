  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Палмейрас Сан-Паулу
4:0
Конец матча
Боливар
0'
1:0
24' Гол
Рони III
2:0
34' Гол
Гимарайнс Артур
41' Желтая карточка
Вильямиль Габриэль
3:0
76' Гол
Пикерес Хоакин
4:0
85' Гол
Гимарайнс Артур
90'+3
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
27
Richard
Rios
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
1
Лампе
Карлос
3
Bryan
Bentaberry
22
Nicolas
Ferreyra
4
Сагредо
Хесус
20
Сауседо
Фернандо
23
Хустиниано
Леонель
15
Вильямиль
Габриэль
17
Родригес
Патрисио
II
21
Фернандес
Роберто
II
9
Ronnie
Fernandez2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Боливар
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Боливар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
3:1
КЛ
5:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
1.5

Среднее время на гол

18
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 5 0.83
Гомес Густаво 3 0.5
Рони III 2 0.33
Пикерес Хоакин 2 0.33
Лопес Хосе Мануэль 1 0.17
Наварро Рафа 1 0.17
Endrick 1 0.17
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.17
Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехарано Диего 2 0.33
Ronnie Fernandez2 2 0.33
Вильямиль Габриэль 2 0.33
Эрвиас Пабло 1 0.17
Родригес Патрисио II 1 0.17
Lucas Chavez 1 0.17
Javier Uzeda 1 0.17

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаилсон Маркес 1 1
Гомес Густаво 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Richard Rios 0 1
Роша Маркос 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагредо Хесус 2 1
Фернандес Роберто II 2 1
Хустиниано Леонель 2 0
Ronnie Fernandez2 2 0
Вильямиль Габриэль 2 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Родригес Патрисио II 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Bryan Bentaberry 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Боливар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
1
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боливар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
6
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Боливар
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
6%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2
Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2
Боливар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боливар - Реал Санта Крус 3:0 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1
Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад Гран Маморе - Боливар 2:0 Боливар - Вака Диес 3:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Боливар - Аурора 1:0 Блуминг - Боливар 0:5 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Стронгест - Боливар 3:2 Боливар - Ройял Пари 3:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Боливар

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Боливар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Барселона Гуаякиль
 5 1 0 4 5 - 10 3
4.
Серро Портеньо
 5 1 0 4 3 - 12 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Барселона Гуаякиль
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Серро Портеньо
 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Боливар
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Серро Портеньо
 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Барселона Гуаякиль
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Дуду X уходит с поля. Лопес Брено выходит вместо него
  • 87'
    Ричард Риос уходит с поля. Fabinho выходит вместо него
  • 87'
    Гимарайнс Артур уходит с поля. Kaiky Naves выходит вместо него
  • 87'
    Вейга Рафаэль уходит с поля. Jhonatan выходит вместо него
  • 87'
    Габриэль Менино уходит с поля. Luis Guilherme выходит вместо него
  • 85'
    Дуду X сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 4:0 Боливар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     