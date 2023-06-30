  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:1
Конец матча
Магальянес
0'
1:0
19' Гол
Marlon Freitas
37' Желтая карточка
Зауэр Густаво
40' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
43' Желтая карточка
Felipe Espinoza
60' Желтая карточка
Соарес Франсиско
67' Красная карточка
Marlon Freitas
1:1
80' Гол
Yorman Zapata
84' Желтая карточка
Adryelson
84' Желтая карточка
Yorman Zapata
90' Желтая карточка
Ivan Vasquez
90' Вторая желтая карточка
Felipe Espinoza
90'+9
12
Lucas
Perri
2
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
17
Marlon
Freitas
10
Зауэр
Густаво
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
1
Gaston
Rodriguez
4
Matias
Poblete
3
Асеведо
Альберт
6
Nicolas
Berardo
14
Felipe
Espinoza
19
Ivan
Vasquez
27
Alfred
Canales
7
Julian
Alfaro
23
Хоркера
Кристобаль
22
Thomas
Jones
17
Felipe
Flores
I
Ботафого Рио-де-Жанейро
Магальянес

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Магальянес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
2:2
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
45

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуардо Карлос II 2 0.33
Виктор Жоао II 2 0.33
Соарес Франсиско 2 (1) 0.33
Marlon Freitas 1 0.17
Adryelson 1 0.17
Зауэр Густаво 1 0.17
Че Че 1 (1) 0.17
Магальянес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorman Zapata 2 (1) 0.33
Вильянуэва Карлос 1 0.17
Nicolas Berardo 1 0.17
Felipe Flores I 1 0.17
Alfred Canales 1 0.17
Simon Contreras 1 0.17

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль да Сильва 3 0
Marlon Freitas 1 1
Марсал Фернандо 2 0
Куэста Виктор 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Угу Мигель 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Магальянес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Pinero 1 1
Marcelo Filla 1 1
Alfred Canales 1 1
Julian Alfaro 2 0
Yorman Zapata 2 0
Felipe Espinoza 2 0
Вильянуэва Карлос 0 1
Хоркера Кристобаль 1 0
Matias Poblete 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Магальянес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Магальянес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Магальянес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сесар Вальехо - Магальянес 3:2 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 Кокимбо Юнидо - Магальянес 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2
Магальянес - Курико Юнидо 1:2 Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Магальянес - Депортес Копьяпо 0:2 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 Эвертон Де Вина - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Магальянес

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Магальянес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 6 3 3 0 10 - 2 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 2 4 0 10 - 5 10
3.
Сесар Вальехо
 6 1 1 4 8 - 16 4
4.
Магальянес
 6 0 4 2 8 - 13 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Сесар Вальехо
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Магальянес
 3 0 1 2 3 - 8 1
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 2 - 9 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Felipe Espinoza получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    90'
    Иван Васкес получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Адриэлсон уходит с поля. Мауро Жоел Карли выходит вместо него
  • 85'
    Че Че уходит с поля. Данило Барбоза выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Yorman Zapata получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    84'
    Адриэлсон получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Matias Poblete уходит с поля. Simon Contreras выходит вместо него
  • 80'
    Alonso Barria сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    80'
    Г О О О О Л - Yorman Zapata бьет в цель!
  • 67'
    УДАЛЕНИЕ! - Марлон Фрейтас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    60'
    Соарес Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Хоркера Кристобаль уходит с поля. Andres Souper выходит вместо него
  • 46'
    Julian Alfaro уходит с поля. Yorman Zapata выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Felipe Espinoza получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Рафаэл да Силва получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Зауэр Густаво получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Магальянес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     