Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолMarlon Freitas
37' Желтая карточкаЗауэр Густаво
40' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
43' Желтая карточкаFelipe Espinoza
60' Желтая карточкаСоарес Франсиско
67' Красная карточкаMarlon Freitas
1:1
80' ГолYorman Zapata
84' Желтая карточкаAdryelson
84' Желтая карточкаYorman Zapata
90' Желтая карточкаIvan Vasquez
90' Вторая желтая карточкаFelipe Espinoza
90'+9
Ход матча
19'
1:0
37'
43'
60'
67'
80'
1:1
84'
84'
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
62 Kayque
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ivan VasquezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Thomas JonesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Diego TapiaВратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Salas
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Магальянес
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
45
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.33
|Виктор Жоао II
|2
|0.33
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.33
|Marlon Freitas
|1
|0.17
|Adryelson
|1
|0.17
|Зауэр Густаво
|1
|0.17
|Че Че
|1 (1)
|0.17
Магальянес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yorman Zapata
|2 (1)
|0.33
|Вильянуэва Карлос
|1
|0.17
|Nicolas Berardo
|1
|0.17
|Felipe Flores I
|1
|0.17
|Alfred Canales
|1
|0.17
|Simon Contreras
|1
|0.17
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль да Сильва
|3
|0
|Marlon Freitas
|1
|1
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
Магальянес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Pinero
|1
|1
|Marcelo Filla
|1
|1
|Alfred Canales
|1
|1
|Julian Alfaro
|2
|0
|Yorman Zapata
|2
|0
|Felipe Espinoza
|2
|0
|Вильянуэва Карлос
|0
|1
|Хоркера Кристобаль
|1
|0
|Matias Poblete
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Магальянес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Магальянес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Магальянес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сесар Вальехо - Магальянес 3:2 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 Кокимбо Юнидо - Магальянес 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2
Магальянес - Курико Юнидо 1:2 Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Магальянес - Депортес Копьяпо 0:2 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 Эвертон Де Вина - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Магальянес
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Магальянес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
32
23
14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|4.
|6
|0
|4
|2
|8 - 13
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 3