Тур: 6.
3:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолХулио Джоян
31' Желтая карточкаХулио Джоян
34' Желтая карточкаАскуэс Карлос
45' Желтая карточкаYorleys Mena Palacios
45' Желтая карточкаАльварадо Александер
50' Красная карточкаRay Vanegas
2:0
76' ГолАльварадо Александер
3:0
88' ГолLisandro Alzugaray
88' Желтая карточкаLisandro Alzugaray
90' Желтая карточкаJuan Quinones
90'+7
Ход матча
29'
1:0
31'
34'
50'
76'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
19
Jose
Angulo1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jose Angulo1Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эрас БрайанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
28 Jimmy Mina
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ray VanegasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Абреу
История личных встреч
ЛДУ Кито
Сесар Вальехо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lisandro Alzugaray
|2
|0.33
|Jose Angulo1
|2
|0.33
|Мартинес Маурисио
|1
|0.17
|Juan Luis Anangono
|1
|0.17
|Хулио Джоян
|1
|0.17
|Альварадо Александер
|1
|0.17
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.17
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yorleys Mena Palacios
|3
|0.5
|Jairo Velez
|2 (1)
|0.33
|Osnar Noronha Montani
|1
|0.17
|Frank Ysique
|1
|0.17
|Фуэнтес Альдаир
|1
|0.17
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулио Джоян
|3
|0
|Киньонес Лионель
|3
|0
|Ад Рикардо
|2
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Альварадо Александер
|2
|0
|Домингес Александер
|1
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсес Ренсо
|2
|1
|Anderson Villacorta
|1
|1
|Yorleys Mena Palacios
|2
|0
|Facundo Rodriguez III
|2
|0
|Frank Ysique
|2
|0
|Ray Vanegas
|0
|1
|Jairo Velez
|0
|1
|Osnar Noronha Montani
|1
|0
|Аскуэс Карлос
|1
|0
|Maximo Rabines
|1
|0
|Фуэнтес Альдаир
|1
|0
|Carlos Cabello
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
3
3
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сесар Вальехо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2
Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1
Сесар Вальехо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спорт Уанкайо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Магальянес 3:2 Сесар Вальехо - Универсидад Кахамарка 3:1
Мелгар - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Бойз 2:0 Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Сесар Вальехо
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Сесар Вальехо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
14
14
14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|2.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|4.
|1:1
|6
|0
|4
|2
|8 - 13
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 3