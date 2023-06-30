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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
ЛДУ Кито
3:0
Конец матча
Сесар Вальехо
0'
1:0
29' Гол
Хулио Джоян
31' Желтая карточка
Хулио Джоян
34' Желтая карточка
Аскуэс Карлос
45' Желтая карточка
Yorleys Mena Palacios
45' Желтая карточка
Альварадо Александер
50' Красная карточка
Ray Vanegas
2:0
76' Гол
Альварадо Александер
3:0
88' Гол
Lisandro Alzugaray
88' Желтая карточка
Lisandro Alzugaray
90' Желтая карточка
Juan Quinones
90'+7
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
3
Мина
Ричард
33
Киньонес
Лионель
29
Bryan
Ramirez
18
Lucas
Piovi
16
Мартинес
Маурисио
32
Ибарра
Ренато
26
Хулио
Джоян
10
Альварадо
Александер
19
Jose
Angulo1
12
Maximo
Rabines
14
Carlos
Cabello
4
Leandro
Fleitas
6
Гарсес
Ренсо
2
Juan
Quinones
25
Фуэнтес
Альдаир
19
Аскуэс
Карлос
11
Facundo
Rodriguez
III
7
Jairo
Velez
70
Ray
Vanegas
17
Yorleys
Mena
Palacios
ЛДУ Кито
Сесар Вальехо

История личных встреч

ЛДУ Кито
Сесар Вальехо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lisandro Alzugaray 2 0.33
Jose Angulo1 2 0.33
Мартинес Маурисио 1 0.17
Juan Luis Anangono 1 0.17
Хулио Джоян 1 0.17
Альварадо Александер 1 0.17
Facundo Rodriguez2 1 0.17
Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorleys Mena Palacios 3 0.5
Jairo Velez 2 (1) 0.33
Osnar Noronha Montani 1 0.17
Frank Ysique 1 0.17
Фуэнтес Альдаир 1 0.17

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулио Джоян 3 0
Киньонес Лионель 3 0
Ад Рикардо 2 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Альварадо Александер 2 0
Домингес Александер 1 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсес Ренсо 2 1
Anderson Villacorta 1 1
Yorleys Mena Palacios 2 0
Facundo Rodriguez III 2 0
Frank Ysique 2 0
Ray Vanegas 0 1
Jairo Velez 0 1
Osnar Noronha Montani 1 0
Аскуэс Карлос 1 0
Maximo Rabines 1 0
Фуэнтес Альдаир 1 0
Carlos Cabello 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
3
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сесар Вальехо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2
Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1
Сесар Вальехо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спорт Уанкайо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Магальянес 3:2 Сесар Вальехо - Универсидад Кахамарка 3:1
Мелгар - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Бойз 2:0 Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Сесар Вальехо

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Сесар Вальехо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 6 3 3 0 10 - 2 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 6 2 4 0 10 - 5 10
3.
Сесар Вальехо
 6 1 1 4 8 - 16 4
4.
Магальянес
 1:1 6 0 4 2 8 - 13 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Сесар Вальехо
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Магальянес
 1:1 3 0 3 0 5 - 5 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Магальянес
 1:1 3 0 1 2 3 - 8 1
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 2 - 9 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
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