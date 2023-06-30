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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Дефенса и Хустисия
3:1
Конец матча
Мильонариос
0'
1:0
3' Гол
Nicolas Fernandez I
2:0
13' Гол
Nicolas Fernandez I
2:1
18' Гол
Daniel Catano
35' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
41' Желтая карточка
Elvis Perlaza
3:1
60' Гол
Nicolas Fernandez I
89' Желтая карточка
Daniel Giraldo
90'+6
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
4
Nicolas
Tripicchio
5
Facundo
Gutierrez
10
Rodrigo
Bogarin
17
Gabriel
Alanis
29
Nicolas
Fernandez
I
11
Gaston
Togni
31
Монтеро
Альваро
13
Elvis
Perlaza
26
Andres
Llinas
17
Jorge
Arias
3
Omar
Bertel
8
Daniel
Giraldo
28
Stiven
Vega
10
Daniel
Catano
14
Давид
Мокуера
Силва
16
Валенсия
Хадер
20
Урибе
Фернандо
Дефенса и Хустисия
Мильонариос

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Мильонариос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 5 0.83
Gaston Togni 4 0.67
Agustin Sant'Anna 2 0.33
Julian Alejo Lopez 2 0.33
Солари Сантьяго 1 0.17
Сото Алексис 1 0.17
Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 3 (1) 0.5
Elvis Perlaza 1 0.17
Давид Мокуера Силва 1 0.17
Jorge Arias 1 0.17
Daniel Catano 1 0.17
Кортес Оскар 1 0.17
Luis Paredes 1 0.17

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 0
Сото Алексис 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Gabriel Alanis 1 0
David Barbona 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Gaston Togni 1 0
Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Giraldo 2 0
Leonardo Castro 2 0
Andres Llinas 2 0
Elvis Perlaza 1 0
Морено Алекс 1 0
Jorge Arias 1 0
Larry Vasquez 1 0
Daniel Catano 1 0
Stiven Vega 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мильонариос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
6
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мильонариос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1
Мильонариос
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мильонариос - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Бояка Чико - Мильонариос 2:1
Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Мильонариос - Америка де Кали 2:1 Америка де Кали - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Бояка Чико 1:0 Мильонариос - Пеньяроль 3:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Мильонариос - Ла Экидад 0:0 Бояка Чико - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Мильонариос - Энвигадо 1:1 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Америка де Кали 4:3 Унион Магдалена - Мильонариос 1:1 Пеньяроль - Мильонариос 0:2

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Мильонариос

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Мильонариос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
3
3
4
2
2.5
2
4
1
5
3.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 6 5 0 1 15 - 8 15
2.
Америка Минейро
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Мильонариос
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Пеньяроль
 6 0 0 6 4 - 18 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Мильонариос
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Америка Минейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Америка Минейро
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Мильонариос
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
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