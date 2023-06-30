Тур: 6.
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолNicolas Fernandez I
2:0
13' ГолNicolas Fernandez I
2:1
18' ГолDaniel Catano
35' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
41' Желтая карточкаElvis Perlaza
3:1
60' ГолNicolas Fernandez I
89' Желтая карточкаDaniel Giraldo
90'+6
Ход матча
3'
13'
18'
2:1
41'
60'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
17
Jorge
Arias
28
Stiven
Vega
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Gaston TogniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Jorge AriasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Stiven VegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Israel Alba
-
-
-
-
15 Edgar Guerra
-
25 Luis Paredes
-
Главный тренер: Alberto Gamero
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Мильонариос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|5
|0.83
|Gaston Togni
|4
|0.67
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.33
|Julian Alejo Lopez
|2
|0.33
|Солари Сантьяго
|1
|0.17
|Сото Алексис
|1
|0.17
Мильонариос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Castro
|3 (1)
|0.5
|Elvis Perlaza
|1
|0.17
|Давид Мокуера Силва
|1
|0.17
|Jorge Arias
|1
|0.17
|Daniel Catano
|1
|0.17
|Кортес Оскар
|1
|0.17
|Luis Paredes
|1
|0.17
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|David Barbona
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
Мильонариос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Giraldo
|2
|0
|Leonardo Castro
|2
|0
|Andres Llinas
|2
|0
|Elvis Perlaza
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Jorge Arias
|1
|0
|Larry Vasquez
|1
|0
|Daniel Catano
|1
|0
|Stiven Vega
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мильонариос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
6
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мильонариос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1
Мильонариос
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мильонариос - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Бояка Чико - Мильонариос 2:1
Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Мильонариос - Америка де Кали 2:1 Америка де Кали - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Бояка Чико 1:0 Мильонариос - Пеньяроль 3:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Мильонариос - Ла Экидад 0:0 Бояка Чико - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Мильонариос - Энвигадо 1:1 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Америка де Кали 4:3 Унион Магдалена - Мильонариос 1:1 Пеньяроль - Мильонариос 0:2
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Мильонариос
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Мильонариос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
33
42
24
15
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 3