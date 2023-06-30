Тур: 6.
2:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолDamian Bobadilla
7' Желтая карточкаДиас Дамиан
28' Желтая карточкаDiego Churin
33' Желтая карточкаWilder Viera
0:2
43' ПенальтиClaudio Aquino
45' Желтая карточкаПинеда Марио
48' Желтая карточкаLucas Sosa
1:2
57' ГолКорозо Дженнер
2:2
87' ПенальтиJonathan Jesus Bauman
90' Желтая карточкаПатиньо Хуан
90' Желтая карточкаCristian Jonatan Ortiz
90'+8
Ход матча
2'
0:1
7'
28'
33'
43'
0:2
45'
48'
57'
1:2
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Leonai
10
Диас
Дамиан
13
Jean
V
24
Патиньо
Хуан
14
Gabriel
Baez
20
Wilder
Viera
19
Diego
Churin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Jeison Mina
-
-
-
-
-
39 Jhon Acurio
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Защитник
-
14 Gabriel BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Wilder VieraПолузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Барселона Гуаякиль
Серро Портеньо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.4
1.89
Среднее время на гол
64
47
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.36
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
45
Бомбардиры внутри турнира
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Francisco Fydriszewski
|2
|0.33
|Jonathan Jesus Bauman
|2 (1)
|0.33
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0.17
|Гайбор Фернандо
|1
|0.17
|Корозо Дженнер
|1
|0.17
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Bobadilla
|2
|0.33
|Claudio Aquino
|2 (2)
|0.33
|Diego Churin
|1
|0.17
Карточки
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Дамиан
|3
|0
|Пинеда Марио
|3
|0
|Lucas Sosa
|3
|0
|Victor Mendoza
|2
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0
|Веласко Педро
|1
|0
|Мартинес Фидель
|1
|0
|Francisco Fydriszewski
|1
|0
|Carlos Rodriguez III
|1
|0
|Bruno Pinatares
|1
|0
|Fabian Bustos
|1
|0
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Churin
|2
|0
|Да Мотта Роберт
|2
|0
|Wilder Viera
|2
|0
|Gabriel Baez
|0
|1
|Claudio Aquino
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Rafael Carrascal
|1
|0
|Jean V
|1
|0
|Патиньо Хуан
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серро Портеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Барселона Гуаякиль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
0
2
Барселона Гуаякиль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Серро Портеньо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика Кито 1:2 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:3
Эль-Насьональ Кито - Барселона Гуаякиль 4:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Текнико Университарио - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 2:1 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Кумбайа 4:1 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1
Серро Портеньо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Такуари - Серро Портеньо 2:2 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 2:1
Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Ресистенсия - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Серро Портеньо - Гуайрена 2:0 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
Серро Портеньо
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Барселона Гуаякиль
Серро Портеньо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|4.
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2