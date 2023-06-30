  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Барселона Гуаякиль
2:2
Конец матча
Серро Портеньо
0'
0:1
2' Гол
Damian Bobadilla
7' Желтая карточка
Диас Дамиан
28' Желтая карточка
Diego Churin
33' Желтая карточка
Wilder Viera
0:2
43' Пенальти
Claudio Aquino
45' Желтая карточка
Пинеда Марио
48' Желтая карточка
Lucas Sosa
1:2
57' Гол
Корозо Дженнер
2:2
87' Пенальти
Jonathan Jesus Bauman
90' Желтая карточка
Патиньо Хуан
90' Желтая карточка
Cristian Jonatan Ortiz
90'+8
1
Javier
Burrai
2
Пинеда
Марио
4
Carlos
Rodriguez
III
3
Lucas
Sosa
34
Segundo
Portocarrero
17
Гайбор
Фернандо
22
Leonai
13
Корозо
Дженнер
10
Диас
Дамиан
18
Adonis
Preciado
14
Francisco
Fydriszewski
13
Jean
V
23
Эспинола
Альберто
24
Патиньо
Хуан
4
Eduardo
Brock
14
Gabriel
Baez
8
Карризо
Федерико
22
Claudio
Aquino
6
Rafael
Carrascal
16
Damian
Bobadilla
20
Wilder
Viera
19
Diego
Churin
Барселона Гуаякиль
4-2-3-1
Серро Портеньо
4-4-1-1

История личных встреч

Барселона Гуаякиль
Серро Портеньо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

КЛ
2:1
КЛОМ
0:4
КЛОМ
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.4
1.89

Среднее время на гол

64
47

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.36
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
45

Бомбардиры внутри турнира

Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Francisco Fydriszewski 2 0.33
Jonathan Jesus Bauman 2 (1) 0.33
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.17
Гайбор Фернандо 1 0.17
Корозо Дженнер 1 0.17
Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Bobadilla 2 0.33
Claudio Aquino 2 (2) 0.33
Diego Churin 1 0.17

Карточки

Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Дамиан 3 0
Пинеда Марио 3 0
Lucas Sosa 3 0
Victor Mendoza 2 0
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Веласко Педро 1 0
Мартинес Фидель 1 0
Francisco Fydriszewski 1 0
Carlos Rodriguez III 1 0
Bruno Pinatares 1 0
Fabian Bustos 1 0
Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Churin 2 0
Да Мотта Роберт 2 0
Wilder Viera 2 0
Gabriel Baez 0 1
Claudio Aquino 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Лусена Анхель 1 0
Rafael Carrascal 1 0
Jean V 1 0
Патиньо Хуан 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серро Портеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Барселона Гуаякиль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

0
2
Барселона Гуаякиль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Серро Портеньо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика Кито 1:2 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:3
Эль-Насьональ Кито - Барселона Гуаякиль 4:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Текнико Университарио - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 2:1 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Кумбайа 4:1 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1
Серро Портеньо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Такуари - Серро Портеньо 2:2 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 2:1
Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Ресистенсия - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Серро Портеньо - Гуайрена 2:0 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
Серро Портеньо

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Барселона Гуаякиль
Серро Портеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Барселона Гуаякиль
 5 1 0 4 5 - 10 3
4.
Серро Портеньо
 5 1 0 4 3 - 12 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Барселона Гуаякиль
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Серро Портеньо
 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Боливар
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Серро Портеньо
 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Барселона Гуаякиль
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Пинеда Марио получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Claudio Aquino из команды Серро Портеньо забивает с точки!
    • Желтая карточка
      33'
      Wilder Viera получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Диего Чурин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Диас Дамиан получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Gabriel Baez сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Damian Bobadilla бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона Гуаякиль 2:2 Серро Портеньо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     