Тур: 2. Стадион: State Farm Stadium.
0'
16' Желтая карточкаПьерро Францди
18' Желтая карточкаКоласио Хорхе
0:1
46' ГолМартин Энри
0:2
56' Гол в свои воротаАд Рикардо
1:2
78' ГолЖан-Жак Данле
1:3
83' ГолХименес Сантьяго Томас
90'+4
Ход матча
16'
18'
46'
0:1
56'
0:2
78'
1:2
83'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Carl
Sainte
14
Пико
Фабрис
19
Санчес
Хорхе
18
Чавес
Луис
20
Мартин
Энри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Carl SainteПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пико ФабрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
19 Саба СтивенПолузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Jairo Jean
-
-
Главный тренер: Кальдерон Габриэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Санчес ЭрикПолузащитник
-
18 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мартин ЭнриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Малагон ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Israel Reyes
-
Главный тренер: Jaime Lozano
История личных встреч
Гаити
Мексика
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Гаити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|1
|0.5
|Жан-Жак Данле
|1
|0.5
|Назон Даккенс
|1 (1)
|0.5
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромо Луис
|2
|1
|Чавес Луис
|1
|0.5
|Мартин Энри
|1
|0.5
|Пинеда Орбелин
|1
|0.5
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0.5
Карточки
Гаити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Джуниор Алекс
|1
|0
|Carl Sainte
|1
|0
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Антуна Уриэль
|1
|0
Результаты матчей
Гаити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
0
Гаити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Гаити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мексика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гаити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гаити - Катар 2:1 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гаити - Бермудские острова 3:1 Монтсеррат - Гаити 0:4
Гаити - Гайана 6:0 Гайана - Гаити 2:6 Гаити - Монтсеррат 3:2 Бермудские острова - Гаити 0:0 Гватемала - Гаити 2:1 Иордания - Гаити 0:2 Бахрейн - Гаити 6:1 Мартиника - Гаити 1:2 Гаити - Канада 1:4 США - Гаити 1:0 Гаити - Бермудские острова 4:1 Гаити - Сент-Винсент и Гренадины 6:1 Канада - Гаити 3:0 Гаити - Канада 0:1 Гаити - Никарагуа 1:0 Тёркс и Кайкос - Гаити 0:10
Мексика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2
Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3
Результаты матчей
Гаити
Мексика
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гаити
Мексика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Канада
|Каваллини Лукас
|1
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
|Мексика
|Санчес Хорхе
|2
|Сент-Китс и Невис
|Andre Burley
|2
|Мартиника
|Ривьерес Жонатан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гаити 1:3 Мексика
Исход игры
Гаити
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Мексика
96.7% (119)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
0:2 Мексика
32.5% (40)
1:2 Мексика
22.8% (28)
0:1 Мексика
13% (16)
1:3 Мексика
9.8% (12)
0:3 Мексика
7.3% (9)
0:4 Мексика
3.3% (4)
1:4 Мексика
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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