  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Гаити
FIFA #87
1:3
Конец матча
Мексика
FIFA #14
0'
16' Желтая карточка
Пьерро Францди
18' Желтая карточка
Коласио Хорхе
0:1
46' Гол
Мартин Энри
0:2
56' Гол в свои ворота
Ад Рикардо
1:2
78' Гол
Жан-Жак Данле
1:3
83' Гол
Хименес Сантьяго Томас
90'+4
1
Пьерре
Александре
2
Аркус
Карлан
4
Ад
Рикардо
6
Garven-Michee
Metusala
22
Джуниор
Алекс
18
Carl
Sainte
17
Жан-Жак
Данле
14
Пико
Фабрис
9
Назон
Даккенс
10
Гуррье
Вильд-Дональд
20
Пьерро
Францди
13
Очоа
Гильермо
19
Санчес
Хорхе
4
Альварес
Эдсон
5
Васкес
Хоан
23
Гальярдо
Хесус
14
Санчес
Эрик
III
18
Чавес
Луис
7
Ромо
Луис
15
Антуна
Уриэль
20
Мартин
Энри
17
Пинеда
Орбелин
Гаити
4-2-3-1
Мексика
4-3-3

История личных встреч

Гаити
Мексика

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЗКК
0:1
К
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Гаити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 1 0.5
Жан-Жак Данле 1 0.5
Назон Даккенс 1 (1) 0.5
Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромо Луис 2 1
Чавес Луис 1 0.5
Мартин Энри 1 0.5
Пинеда Орбелин 1 0.5
Хименес Сантьяго Томас 1 0.5

Карточки

Гаити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 1 0
Пьерро Францди 1 0
Джуниор Алекс 1 0
Carl Sainte 1 0
Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хорхе 2 0
Антуна Уриэль 1 0

Результаты матчей

Гаити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
0
Гаити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Гаити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мексика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гаити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гаити - Катар 2:1 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гаити - Бермудские острова 3:1 Монтсеррат - Гаити 0:4
Гаити - Гайана 6:0 Гайана - Гаити 2:6 Гаити - Монтсеррат 3:2 Бермудские острова - Гаити 0:0 Гватемала - Гаити 2:1 Иордания - Гаити 0:2 Бахрейн - Гаити 6:1 Мартиника - Гаити 1:2 Гаити - Канада 1:4 США - Гаити 1:0 Гаити - Бермудские острова 4:1 Гаити - Сент-Винсент и Гренадины 6:1 Канада - Гаити 3:0 Гаити - Канада 0:1 Гаити - Никарагуа 1:0 Тёркс и Кайкос - Гаити 0:10
Мексика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2
Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3

Результаты матчей

Гаити
Мексика

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гаити
Мексика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Гаити
 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Катар
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Гондурас
 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 3
Ямайка Грэй Демарай 2
США Михайлович Джордже 2
Мексика Ромо Луис 2
Канада Каваллини Лукас 1
Весь список

Топ нарушителей
Катар Аль-Рави Бассам 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Мексика Санчес Хорхе 2
Сент-Китс и Невис Andre Burley 2
Мартиника Ривьерес Жонатан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Антуна Уриэль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Мартин Энри бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      18'
      Санчес Хорхе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Пьерро Францди получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Гаити 1.6% (2)
    X 1.6% (2)
    Мексика 96.7% (119)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гаити 1:3 Мексика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гаити 1:3 Мексика

    Исход игры
    Гаити
    1.6% (2)
    Ничья
    1.6% (2)
    Мексика
    96.7% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    38.26% (44)
    Нет
    61.74% (71)
    Популярный счёт
    0:2 Мексика
    32.5% (40)
    1:2 Мексика
    22.8% (28)
    0:1 Мексика
    13% (16)
    1:3 Мексика
    9.8% (12)
    0:3 Мексика
    7.3% (9)
    0:4 Мексика
    3.3% (4)
    1:4 Мексика
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     