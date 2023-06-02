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  4. Высшая лига 2023

Беларусь: Высшая лига
2023

Стадион: . Главный судья: Дмитриев Дмитрий
Динамо-Брест
1:0
Второй тайм
Минск
44
Садовский
Денис
18
Щербо
Владимир
3
Зинович
Дмитрий
Александрович
89
Фирсов
Алексей
22
Шемрук
Андрей
55
Литвяков
Артем
4
Япрынцев
Артём
23
Олехнович
Эдгар
10
Цепенков
Кирилл
19
Ковалевич
Денис
62
Гордейчук
Михаил
31
Нечаев
Александр
22
Гурбан
Глеб
4
Якушевич
Глеб
15
Касараб
Максим
60
Туманов
Алексей
6
Кузнецов
Юлий
78
Черноок
Кирилл
13
Душевский
Даниил
87
Печура
Родион
7
Забелин
Кирилл
47
Мартынов
Тимофей
Динамо-Брест
Минск

История личных встреч

Динамо-Брест
Минск

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

34 матча

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
6 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ВЛ
3:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:2
ВЛ
1:0
ВЛ
1:2
ВЛ
6:1
ВЛ
3:0
ВЛ
1:2
ВЛ
2:1
ВЛ
3:3
ВЛ
4:0
ВЛ
2:2
ВЛ
0:1
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ВЛ
1:0
ВЛ
5:2
ВЛ
1:2
ВЛ
2:3
ВЛ
2:0
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
0:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
2:2
ВЛ
2:2
ВЛ
1:1
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:2

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Среднее время на гол

46
85

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

61
39

Голов в среднем за матч

1.79
1.15

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордейчук Михаил 4 0.36
Ковалевич Денис 1 0.09
Куадьо Седрик 1 0.09
Колпачук Илья 1 0.09
Кисляк Сергей 0 0
Бага Дмитрий 0 0
Олехнович Эдгар 0 0
Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартынов Тимофей 3 0.3
Душевский Даниил 2 0.2
Гурбан Глеб 1 0.1
Касараб Максим 1 0.1
Печура Родион 0 0

Карточки

Динамо-Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковалевич Денис 3 1
Тымонюк Игорь 3 0
Колпачук Илья 3 0
Олехнович Эдгар 1 1
Сидоренко Кирилл 2 0
Макась Александр 0 1
Бага Дмитрий 1 0
Фирсов Алексей 1 0
Литвяков Артем 1 0
Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Rufin Bekono F. 1 1
Гурбан Глеб 2 0
Мартынов Тимофей 2 0
Тарабеш Иван 2 0
Касараб Максим 1 0
Мигдаленок Арсений 1 0
Печура Родион 1 0
Черноок Кирилл 1 0

Результаты матчей

Динамо-Брест
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1
Динамо-Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Минск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

3
6
Динамо-Брест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Минск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
4
57%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо-Брест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 1:0 Динамо-Брест - Гомель 3:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Неман 1:3
Нафтан - Динамо-Брест 0:3 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Слуцк - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:1 Ислочь - Динамо-Брест 3:0 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест - Барановичи 0:0 Динамо-Брест - Волна 4:0 Сморгонь - Динамо-Брест 0:1 Барановичи - Динамо-Брест 0:0 Арсенал Дзержинск - Динамо-Брест 3:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Славия Мозырь 1:1 Динамо-Брест - Неман 1:3 Нафтан - Динамо-Брест 0:2 Динамо-Брест - Слуцк 2:1
Минск
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Минск - Динамо Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Минск 1:0 Минск - Гомель 2:2 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0
Минск - Неман 0:1 Нафтан - Минск 0:0 Минск - БАТЭ 2:2 Слуцк - Минск 1:1 Минск - Славия Мозырь 2:0 Минск - Молодечно 1:1 Минск - Днепр Могилёв 0:0 Минск - Славия Мозырь 2:0 Минск - Ислочь 0:1 Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 Минск - Энергетик-БГУ 1:1 Минск - Сморгонь 4:2 Минск - Островец-Свентокшиски 1:2 Минск - Неман 0:2 Минск - Нафтан 0:2 Минск - Волна 0:1

Результаты матчей

Динамо-Брест
Минск

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Динамо-Брест
Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
3
6
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 10 8 1 1 22 - 5 25
2.
Торпедо-БелАЗ
 9 6 3 0 14 - 4 21
3.
Неман
 9 6 2 1 15 - 6 20
4.
Славия Мозырь
 10 5 2 3 10 - 8 17
5.
БАТЭ
 10 4 4 2 16 - 11 16
6.
Ислочь
 9 4 2 3 13 - 8 14
7.
Гомель
 9 2 5 2 13 - 16 11
8.
Слуцк
 9 2 3 4 10 - 12 9
9.
Сморгонь
 10 3 0 7 9 - 22 9
10.
Минск
 0:1 10 1 5 4 8 - 10 8
11.
Динамо-Брест
 1:0 11 2 1 8 9 - 18 7
12.
Нафтан
 11 1 2 8 4 - 18 5
13.
Белшина
 9 1 2 6 6 - 18 -6
14.
Шахтёр Солигорск
 9 7 1 1 21 - 8 -13
15.
Энергетик-БГУ
 9 3 1 5 5 - 11 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Шахтёр Солигорск
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Торпедо-БелАЗ
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Неман
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Славия Мозырь
 5 3 0 2 6 - 4 9
6.
Сморгонь
 5 3 0 2 6 - 9 9
7.
Слуцк
 4 2 2 0 6 - 3 8
8.
Ислочь
 4 2 1 1 6 - 2 7
9.
Гомель
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Минск
 0:1 5 1 3 1 7 - 6 6
11.
БАТЭ
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Динамо-Брест
 1:0 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Нафтан
 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина
 4 0 2 2 1 - 6 -9
15.
Энергетик-БГУ
 5 3 0 2 4 - 5 -14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
БАТЭ
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Торпедо-БелАЗ
 5 3 2 0 4 - 1 11
3.
Неман
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Динамо Минск
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Славия Мозырь
 5 2 2 1 4 - 4 8
6.
Ислочь
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Гомель
 4 0 4 0 7 - 7 4
8.
Динамо-Брест
 1:0 5 1 0 4 3 - 8 3
9.
Белшина
 5 1 0 4 5 - 12 3
10.
Нафтан
 6 1 0 5 3 - 12 3
11.
Минск
 0:1 5 0 2 3 1 - 4 2
12.
Энергетик-БГУ
 4 0 1 3 1 - 6 1
13.
Слуцк
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Сморгонь
 5 0 0 5 3 - 13 0
15.
Шахтёр Солигорск
 4 3 0 1 8 - 3 -26
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 10 (1)
Динамо Минск Морозов Владислав 8
Гомель Козловский Денис 6 (1)
Слуцк Мельников Никита 5 (1)
Неман Савицкий Павел 5
Весь список

Топ нарушителей
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Гомель Матвейчик Сергей 3
Неман Садовничий Иван 3
Неман Пантя Юрий 3
Динамо-Брест Тымонюк Игорь 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Судья
    62'
    Некоторое выяснение отношений возникло между футболистами, и судья тут принимает решение погасить страсти без демонстрации карточек.
  • Замена
    61'
    Арсений Мигдалёнок появляется на замену в составе "Минска" вместо Родиона Печуры.
  • Опасный момент
    60'
    ОПАСНО! Тут могли сравниваться цифры на табло. Примерно с левого угла чужой штрафной площади у "Минска" наносится удар чуть мимо дальней штанги. 
  • 59'
    Проникающий пас низом в чужую штрафную на левый полуфланг оказался неточным у хозяев, поэтому опасного момента сейчас не предвидится.
  • 58'
    В центре поля контролируют мяч динамовцы, об обострении сейчас речи не идёт, это происходит вдали от ворот столичной команды.
  • 57'
    Кирилл Черноок с правого полуфланга выполнил прямой удар по воротам кручёным способом и не сумел переместить мяч в ближний угол.
  • Фол, нарушение
    56'
    А вот теперь штрафной удар зарабатывает ФК "Минск". Евгений Малашевский поднимается с газона, это против него нарушали правила на половине поля "Динамо".
  • 55'
    С левого полуфланга идёт подача штрафного на проекцию дальней штанги у динамовцев, и наносится оттуда удар со второго этажа мимо правого угла ворот гостей.
  • Фол, нарушение
    54'
    Юлий Кузнецов в центральной трети поля поспособствовал падению на газон Артёма Литвякова, когда вёл с ним борьбу за высокий мяч.
  • 53'
    То, как играет "Динамо-Брест", заставляет говорить о том, что на данный момент шансы на победу именной этой команды в сегодняшнем матче смотрятся выше.
  • Опасный момент
    52'
    ОПАСНО! С подбора из-за пределов штрафной площади после левофлангового корнера наносился удар хозяевами по чужим воротам, и мяч проскакал прямо рядом с правой штангой ворот Александра Нечаева.
  • Угловой
    51'
    Михаил Гордейчук выбегал почти один на один по зоне левого инсайда под проникающий пас, однако Михаил Касараб вовремя подкатился и перевёл мяч на угловой.
  • 51'
    Денис Садовский неудачно ввёл мяч в игру выносом от своих ворот, игровая сфера отправилась в левую сторону за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    49'
    Артём Япрынцев отметился нарушением правил на чужой половине поля, влетев в Евгения Малашевича в борьбе за верховой мяч.
  • 48'
    Застряли футболисты "Динамо" на правом атакующем фланге, где не смогли пробиться сквозь оборонительные редуты соперника, но хотя бы заработали аут. 
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    • Судья
      47'
      И во втором тайме раньше стартовали команды, чем положено. Не подходят, значит, в Беларуси судьи щепетильно к этим ситуациям.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Динамо-Брест" минимально ведёт в счёте у "Минска". Отдыхаем 15 минут и возвращаемся на второй тайм.
    • Угловой
      45'
      Напоследок "Минск" разжился угловым на левом фланге. Подача слева корнера оказалась безадресной, потом был кросс с другого края, и Данилу Душевскому удалось пробить головой из вратарской площадки в руки Дениса Садовского из положения "вне игры".
    • Дополнительное время
      45'
      Пошло уже добавленное время, правым флангом вроде идёт вперёд команда "Минск", но достаточно просто теряет мяч. Компенсировано сколько минут? Две.
    • 44'
      Владимир Шербо вбросил аут в атаке на правом фланге, и спустя считанные секунды мяч уже отдыхал в перчатках Александра Нечаева.
    • 43'
      Не работает вообще выход из обороны через короткий-средний пас у "Минска". Перехватили себе мяч динамовцы около чужой штрафной площади и нанесли низом заблокированный удар.
    • 42'
      Михаил Гордейчук осуществлял подачу корнера с правой стороны, и отбили гости вторым этажом первый темп, после чего загрузили хозяева вперёд бесхозный навес.
    • Угловой
      41'
      Артём Литвяков показывает большой палец боковому арбитру за то, что он назначил угловой удар на правом фланге для "Динамо".
    • 40'
      "Динамо-Брест" ближе ко второму голу в чужие ворота, чем "Минск" - к первому. Требуется игрокам столичной команды беседа с тренерским штабом в раздевалке.
    • 39'
      Быстро разыграли хозяева штрафной на правом полуфланге, и Денис Ковалевич своим ударом через рикошеты отправил мяч в район ближней штанги в руки Александра Нечаева.
    • Угловой
      39'
      Михаил Гордейчук пытался пробить головой после кросса с правого края и заработал угловой удар, не ставшим предвестником остроты у ворот гостей.
    • 38'
      Высокая подача динамовцев с левого фланга не может поспособствовать чему-либо интересному, мяч уверенно заключает в свои перчатки Александр Нечаев.
    • 37'
      В чемпионате Беларуси сезон длится по системе "весна-осень", поэтому там сейчас дело только движется к экватору, тогда как большинство европейских национальных чемпионатов либо завершены либо вот-вот закончатся.
    • Фол, нарушение
      36'
      Минчане пробовали что-то сделать в атаке, но были в численном меньшинстве около чужой штрафной и в итоге допустили фол со своей стороны.
    • 36'
      Со штрафного удара справа по диагонали подают навес футболисты динамовцев, и не получается у них сотворить опасную ситуацию в чужой штрафной площадке.
    • Замена
      35'
      Евгений Малашевич выходит на замену в составе "Минска" вместо Кирилла Забелина.
    • 34'
      К сожалению, пропал на какое-то время сигнал из Бреста, но пауза оказалась недолгой, длилась всего 2 минуты. Сейчас с картинкой всё нормально, а счёт на табло прежний, 1:0 в пользу "Динамо".
    • Фол, нарушение
      31'
      Тимофей Мартынов получит по ногам в середине поля и быстро поднялся. Сейчас ещё разыграют свой штрафной удар гости, и всё забудется.
    • 30'
      "Минск" пока ещё не отреагировал внятно на пропущенный мяч. Вряд ли можно сказать, что дела у столичной команды на данный момент идут по плану.
    • Фол, нарушение
      29'
      Нарушение правил от "Динамо-Брест" в центральном круге. Это Дмитрий Зинович совершил небольшой фол в центральном круге в отношении своего противника по эпизоду.
    • 28'
      Какая-то бесхитростная подача прилетает у хозяев с левого края. Возможно, там рикошет ещё был. Итог - мяч находится уютных в перчатках Александра Нечаева.
    • 27'
      До сих пор не могут отобрать себе игровой снаряд представители "Минска" и просто наблюдают за контролем мяча в исполнении оппонентов.
    • 26'
      Видно, что забитый гол дал некоторое вдохновение динамовцам и окрылил их. В центре поля сейчас держат они мяч и не намерены с ним расставаться.
    • 25'
      Хороший короткий отрезок выдали игроки брестского "Динамо", и болельщики на стадионе здорово сейчас вербально поддерживают своих любимцев.
    • Гол в свои ворота
      23'
      АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Алексей Туманов (в свои ворота)!
      С правого фланга подали угловой хозяева, потом был у них удар с подбора, и мяч пришёл в зону правого инсайда к Гордейчуку, который то ли пробил в дальний угол, то ли прострелил, а от Туманова футбольный снаряд срикошетил в сетку.
    • Опасный момент
      22'
      Быстро вратарь "Динамо-Брест" ввёл мяч в игру, и один на один с чужим голкипером бросился Михаил Гордейчук, с которым справился Кирилл Забелин, а потом добились углового хозяева.
    • 22'
      Кирилл Забелин слева по диагонали со штрафного закинул мяч со штрафного на линию вратарской к дальней штанге, где его зафиксировал в своих перчатках Денис Садовский.
    • 21'
      Наверно, можно сказать, что это обычный такой, стандартный матч середняков чемпионата Беларуси по футболу.
    • 20'
      Сверхдальний удар совершают динамовцы по чужим воротам, аж с центра поля, и мяч движется значительно правее створа гостевой рамки.
    • Судья
      19'
      Если кого интересует, то судья сегодня в салатово-чёрной экипировке. Такая униформа у главного арбитра этого матча.
    • 18'
      Один аут заработали гости на правом фланге, а как только вбросили его, сразу же получили право на ещё одно вкидывание из-за боковой.
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Вот острый шанс у хозяев открыть счёт! Примерно с линии штрафной с левого полуфланга пробивал Андрей Шемрук, которому не смог помешать Глеб Якушевич, и мяч прошёл рядом с дальней штангой.
    • Травма, повреждение
      16'
      Артём Литвяков оказался лежащим на газоне на своей половине поля по итогам столкновения с толкавшим его оппонентом. Оказывают врачи медпомощь игроку "Динамо".
    • 15'
      В последние две-три минуты активизировались игроки брестского клуба, но о создании ими опасных моментов у чужих ворот речи в данной ситуации не идёт.
    • 14'
      Тем не очень высокий пока в сегодняшней встрече. Точнее, вообще никак не высокий. Размеренно действуют команды на футбольном поле.
    • Желтая карточка
      13'
      Второй раз уже фолит в атаке Денис Ковалевич. На этот раз он откликнулся на проникающий пас Кирилла Цепенкова и въехал в голкипера гостей Алексанра Нечаева. За это показана жёлтая карточка нарушителю.
    • Фол, нарушение
      12'
      Штрафной у "Минска" был на правом фланге, Черноок навешивал с него на дальний край вратарской, и там разобрались футболисты "Динамо".
    • 11'
      Команды располагаются в середине турнирной таблицы, идут одна за другой, так что это для них весьма важный матч.
    • Фол, нарушение
      10'
      Денис Ковалевич в центре поля с нарушение правил подкатился в ноги Максима Касараба. Судья зафиксировал фол со стороны команды "Динамо-Брест". 
    • 9'
      Можно констатировать, что в инициативный футбол сейчас пытается играть "Минск", но нельзя сказать, что прямо сильно он уж давит на чужие ворота.
    • Угловой
      8'
      "Минск" навешивает с левого фланга, это стандартное положение в виде углового удара, и ничего опасного не получается, а в конце концов наносится дальний удар выше створа.
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! У "Минска" только что состоялась подача с правого фланга, и мяч проскочил к дальней штанге, где оказался не готов к такому футболист гостей, чтобы нанести удар по воротам.
    • 6'
      Мог сейчас состояться выход один на один у хозяев, но удачно сыграл центральный защитник "Минска", сорвавший планы нападающего-соперника.
    • Офсайд
      6'
      Михаил Гордейчук оказался в положении "вне игры" на левом фланге. Надо игроку динамовцев признать это и возвращаться назад.
    • 4'
      По какой-то причине матч стартовал примерно на пару минут раньше официального времени начала игры. Такое тоже бывает.
    • 3'
      Минчане атаковали левым полуфлангом, однако не преуспели в завершающей стадии, в итоге мяч легко оказался в руках Дениса Садовского.
    • 2'
      "Динамо-Брест" играет в синей форме, а у "Минска" форма красно-белых цветов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 11-м туре чемпионата Беларуси брестское "Динамо" проведёт дома матч с ФК "Минск". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Лучшие коэффициенты
    Динамо-Брест
    Ничья
    Минск
    2.75
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