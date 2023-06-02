А вот теперь штрафной удар зарабатывает ФК "Минск". Евгений Малашевский поднимается с газона, это против него нарушали правила на половине поля "Динамо".

Кирилл Черноок с правого полуфланга выполнил прямой удар по воротам кручёным способом и не сумел переместить мяч в ближний угол.

В центре поля контролируют мяч динамовцы, об обострении сейчас речи не идёт, это происходит вдали от ворот столичной команды.

Проникающий пас низом в чужую штрафную на левый полуфланг оказался неточным у хозяев, поэтому опасного момента сейчас не предвидится.

ОПАСНО! Тут могли сравниваться цифры на табло. Примерно с левого угла чужой штрафной площади у "Минска" наносится удар чуть мимо дальней штанги.

Некоторое выяснение отношений возникло между футболистами, и судья тут принимает решение погасить страсти без демонстрации карточек.

Застряли футболисты "Динамо" на правом атакующем фланге, где не смогли пробиться сквозь оборонительные редуты соперника, но хотя бы заработали аут.

Артём Япрынцев отметился нарушением правил на чужой половине поля, влетев в Евгения Малашевича в борьбе за верховой мяч.

Денис Садовский неудачно ввёл мяч в игру выносом от своих ворот, игровая сфера отправилась в левую сторону за боковую линию.

Михаил Гордейчук выбегал почти один на один по зоне левого инсайда под проникающий пас, однако Михаил Касараб вовремя подкатился и перевёл мяч на угловой.

ОПАСНО! С подбора из-за пределов штрафной площади после левофлангового корнера наносился удар хозяевами по чужим воротам, и мяч проскакал прямо рядом с правой штангой ворот Александра Нечаева.

То, как играет "Динамо-Брест", заставляет говорить о том, что на данный момент шансы на победу именной этой команды в сегодняшнем матче смотрятся выше.

Юлий Кузнецов в центральной трети поля поспособствовал падению на газон Артёма Литвякова, когда вёл с ним борьбу за высокий мяч.

С левого полуфланга идёт подача штрафного на проекцию дальней штанги у динамовцев, и наносится оттуда удар со второго этажа мимо правого угла ворот гостей.

И во втором тайме раньше стартовали команды, чем положено. Не подходят, значит, в Беларуси судьи щепетильно к этим ситуациям.

"Динамо-Брест" ближе ко второму голу в чужие ворота, чем "Минск" - к первому. Требуется игрокам столичной команды беседа с тренерским штабом в раздевалке.

Артём Литвяков показывает большой палец боковому арбитру за то, что он назначил угловой удар на правом фланге для "Динамо".

Михаил Гордейчук осуществлял подачу корнера с правой стороны, и отбили гости вторым этажом первый темп, после чего загрузили хозяева вперёд бесхозный навес.

Не работает вообще выход из обороны через короткий-средний пас у "Минска". Перехватили себе мяч динамовцы около чужой штрафной площади и нанесли низом заблокированный удар.

Владимир Шербо вбросил аут в атаке на правом фланге, и спустя считанные секунды мяч уже отдыхал в перчатках Александра Нечаева.

Пошло уже добавленное время, правым флангом вроде идёт вперёд команда "Минск", но достаточно просто теряет мяч. Компенсировано сколько минут? Две.

Напоследок "Минск" разжился угловым на левом фланге. Подача слева корнера оказалась безадресной, потом был кросс с другого края, и Данилу Душевскому удалось пробить головой из вратарской площадки в руки Дениса Садовского из положения "вне игры".

Свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Динамо-Брест" минимально ведёт в счёте у "Минска". Отдыхаем 15 минут и возвращаемся на второй тайм.

39' Быстро разыграли хозяева штрафной на правом полуфланге, и Денис Ковалевич своим ударом через рикошеты отправил мяч в район ближней штанги в руки Александра Нечаева.

39' Михаил Гордейчук пытался пробить головой после кросса с правого края и заработал угловой удар, не ставшим предвестником остроты у ворот гостей.

38' Высокая подача динамовцев с левого фланга не может поспособствовать чему-либо интересному, мяч уверенно заключает в свои перчатки Александр Нечаев.

37' В чемпионате Беларуси сезон длится по системе "весна-осень", поэтому там сейчас дело только движется к экватору, тогда как большинство европейских национальных чемпионатов либо завершены либо вот-вот закончатся.

36' Минчане пробовали что-то сделать в атаке, но были в численном меньшинстве около чужой штрафной и в итоге допустили фол со своей стороны.

36' Со штрафного удара справа по диагонали подают навес футболисты динамовцев, и не получается у них сотворить опасную ситуацию в чужой штрафной площадке.

35' Евгений Малашевич выходит на замену в составе "Минска" вместо Кирилла Забелина.

34' К сожалению, пропал на какое-то время сигнал из Бреста, но пауза оказалась недолгой, длилась всего 2 минуты. Сейчас с картинкой всё нормально, а счёт на табло прежний, 1:0 в пользу "Динамо".

31' Тимофей Мартынов получит по ногам в середине поля и быстро поднялся. Сейчас ещё разыграют свой штрафной удар гости, и всё забудется.

30' "Минск" пока ещё не отреагировал внятно на пропущенный мяч. Вряд ли можно сказать, что дела у столичной команды на данный момент идут по плану.

29' Нарушение правил от "Динамо-Брест" в центральном круге. Это Дмитрий Зинович совершил небольшой фол в центральном круге в отношении своего противника по эпизоду.

28' Какая-то бесхитростная подача прилетает у хозяев с левого края. Возможно, там рикошет ещё был. Итог - мяч находится уютных в перчатках Александра Нечаева.

27' До сих пор не могут отобрать себе игровой снаряд представители "Минска" и просто наблюдают за контролем мяча в исполнении оппонентов.

26' Видно, что забитый гол дал некоторое вдохновение динамовцам и окрылил их. В центре поля сейчас держат они мяч и не намерены с ним расставаться.

25' Хороший короткий отрезок выдали игроки брестского "Динамо", и болельщики на стадионе здорово сейчас вербально поддерживают своих любимцев.

23' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Алексей Туманов (в свои ворота)!

С правого фланга подали угловой хозяева, потом был у них удар с подбора, и мяч пришёл в зону правого инсайда к Гордейчуку, который то ли пробил в дальний угол, то ли прострелил, а от Туманова футбольный снаряд срикошетил в сетку.

22' Быстро вратарь "Динамо-Брест" ввёл мяч в игру, и один на один с чужим голкипером бросился Михаил Гордейчук, с которым справился Кирилл Забелин, а потом добились углового хозяева.

22' Кирилл Забелин слева по диагонали со штрафного закинул мяч со штрафного на линию вратарской к дальней штанге, где его зафиксировал в своих перчатках Денис Садовский.

21' Наверно, можно сказать, что это обычный такой, стандартный матч середняков чемпионата Беларуси по футболу.

20' Сверхдальний удар совершают динамовцы по чужим воротам, аж с центра поля, и мяч движется значительно правее створа гостевой рамки.

19' Если кого интересует, то судья сегодня в салатово-чёрной экипировке. Такая униформа у главного арбитра этого матча.

18' Один аут заработали гости на правом фланге, а как только вбросили его, сразу же получили право на ещё одно вкидывание из-за боковой.

17' ОПАСНО! Вот острый шанс у хозяев открыть счёт! Примерно с линии штрафной с левого полуфланга пробивал Андрей Шемрук, которому не смог помешать Глеб Якушевич, и мяч прошёл рядом с дальней штангой.

16' Артём Литвяков оказался лежащим на газоне на своей половине поля по итогам столкновения с толкавшим его оппонентом. Оказывают врачи медпомощь игроку "Динамо".

15' В последние две-три минуты активизировались игроки брестского клуба, но о создании ими опасных моментов у чужих ворот речи в данной ситуации не идёт.

14' Тем не очень высокий пока в сегодняшней встрече. Точнее, вообще никак не высокий. Размеренно действуют команды на футбольном поле.

13' Второй раз уже фолит в атаке Денис Ковалевич. На этот раз он откликнулся на проникающий пас Кирилла Цепенкова и въехал в голкипера гостей Алексанра Нечаева. За это показана жёлтая карточка нарушителю.

12' Штрафной у "Минска" был на правом фланге, Черноок навешивал с него на дальний край вратарской, и там разобрались футболисты "Динамо".

11' Команды располагаются в середине турнирной таблицы, идут одна за другой, так что это для них весьма важный матч.

10' Денис Ковалевич в центре поля с нарушение правил подкатился в ноги Максима Касараба. Судья зафиксировал фол со стороны команды "Динамо-Брест".

9' Можно констатировать, что в инициативный футбол сейчас пытается играть "Минск", но нельзя сказать, что прямо сильно он уж давит на чужие ворота.

8' "Минск" навешивает с левого фланга, это стандартное положение в виде углового удара, и ничего опасного не получается, а в конце концов наносится дальний удар выше створа.

7' МОМЕНТ! У "Минска" только что состоялась подача с правого фланга, и мяч проскочил к дальней штанге, где оказался не готов к такому футболист гостей, чтобы нанести удар по воротам.

6' Мог сейчас состояться выход один на один у хозяев, но удачно сыграл центральный защитник "Минска", сорвавший планы нападающего-соперника.

6' Михаил Гордейчук оказался в положении "вне игры" на левом фланге. Надо игроку динамовцев признать это и возвращаться назад.

4' По какой-то причине матч стартовал примерно на пару минут раньше официального времени начала игры. Такое тоже бывает.

3' Минчане атаковали левым полуфлангом, однако не преуспели в завершающей стадии, в итоге мяч легко оказался в руках Дениса Садовского.

2' "Динамо-Брест" играет в синей форме, а у "Минска" форма красно-белых цветов.