В матче 11-го тура чемпионата Беларуси команда "Динамо-Брест" одержала минимальную домашнюю победу над "Минском". Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо за внимание, и встретимся ещё на LiveResult.Ru!

Аут на правом фланге вбросили минчане, и назначен угловой удар. Арсений Мигдалёнок подаёт его, следуют две верховые скидки, и с шестнадцати метров наносится удар ногой выше створа.

А это хозяева пробовали забить с дальней дистанции, однако неточным оказался прицел, и также получилось поверх перекладины.

Чересчур сильная подача у "Минска" с правого фланга, и звучит финальный свисток.

Сейчас всё-таки показывают визитёры, что не прочь отыграться в сегодняшнем матче, но пока натыкаются они на оборону соперника и ничего не могут с ней поделать.

Игрок "Динамо-Брест" лежит на газоне. Поднимается через некоторое время, когда арбитр и несколько других футболистов к нему подходят. Врачи на поле не потребовались.

С правого полуфланга примерно с линии штрафной площади наносился удар низом по воротам "Минска", и мяч финишировал в перчатках Александра Нечаева.

У "Минска" была только одна победа в десяти предыдущих турах чемпионата. Совсем как-то грустно.

"Динамо-Брест" же находится на пороге своей третьей виктории в нынешнем розыгрыше главного белорусского футбольного турнира.

Концовка матча уже совсем скоро, и по-прежнему нет предпосылок к тому, что "Минск" сравняет счёт в сегодняшней встрече.

Кирилл Сидоренко неудачно поработал в нападении на левом фланге, мяч сорвался у него с ноги и полетел за лицевую линию. Это была не подача, и это был не удар по чужим воротам.

ОПАСНО! А вот могли гости уйти от поражения. Игнат Правнович справа доставлял мяч в центр, откуда был нанесён удар примерно с линии штрафной площади, и лишь рикошет увёл сферу на угловой.

Сейчас, правда, есть у гостей атака левым флангом, и следует подача, но защитник динамовцев головой в низком падении достаточно эффектно выбивает мяч из своей штрафной площади.

Игнат Пранович появляется на замену в составе "Минска", завершён же теперь матч для Кирилла Черноока.

Тимофей Мартынов нарушил правила перед чужой штрафной, обхватив за туловище Дмитрия Зиновича. В ответ получил рукой по голове нападающий гостей. Фол зафиксирован со стороны игрока "Минска".

Не хватает "Минску" на поле лидера, который потащил бы команду за собой, повёл бы её по крайней мере за ничейным результатом.

Если "Динамо-Брест" сегодня выиграет, эта победа станет для него первой в пяти последних матчах в рамках белорусского чемпионата.

Дальний удар хозяев с правого фланга блокируется в аут. Забить с такой дистанции всё равно было бы очень сложно.

Владимир Щербо прервал атаку "Минска", уронив на газон Максима Касараба, и это жёлтая карточка для нарушителя правил.

Игнат Пранович прикладывался из-за пределов штрафной площади с подбора, после чего мяч полетел значительно выше и правее створа.

Арсений Мигдалёнок подаёт штрафной с правого фланга, и отбивают хозяева первый темп, а навес с левого края оказывается у гостей за лицевую линию.

И во втором тайме раньше стартовали команды, чем положено. Не подходят, значит, в Беларуси судьи щепетильно к этим ситуациям.

Застряли футболисты "Динамо" на правом атакующем фланге, где не смогли пробиться сквозь оборонительные редуты соперника, но хотя бы заработали себе аут.

Артём Япрынцев отметился нарушением правил на чужой половине поля, влетев в Евгения Малашевича в борьбе за верховой мяч.

Денис Садовский неудачно ввёл мяч в игру выносом от своих ворот, игровая сфера отправилась в левую сторону за боковую линию.

Михаил Гордейчук выбегал почти один на один по зоне левого инсайда под проникающий пас, однако Михаил Касараб вовремя подкатился и перевёл мяч на угловой.

ОПАСНО! С подбора из-за пределов штрафной площади после левофлангового корнера наносился удар хозяевами по чужим воротам, и мяч проскакал прямо рядом с правой штангой ворот Александра Нечаева.

То, как играет "Динамо-Брест", заставляет говорить о том, что на данный момент шансы на победу именно этой команды в сегодняшнем матче смотрятся выше.

Юлий Кузнецов в центральной трети поля поспособствовал падению на газон Артёма Литвякова, когда вёл с ним борьбу за высокий мяч.

С левого полуфланга идёт подача штрафного на проекцию дальней штанги у динамовцев, и наносится оттуда удар со второго этажа мимо правого угла ворот гостей.

А вот теперь штрафной удар зарабатывает ФК "Минск". Евгений Малашевский поднимается с газона, это против него нарушали правила на половине поля "Динамо".

Кирилл Черноок с правого полуфланга выполнил прямой удар по воротам кручёным способом и не сумел переместить мяч в ближний угол.

В центре поля контролируют мяч динамовцы, об обострении сейчас речи не идёт, это происходит вдали от ворот столичной команды.

Проникающий пас низом в чужую штрафную на левый полуфланг оказался неточным у хозяев, поэтому опасного момента сейчас не предвидится.

ОПАСНО! Тут могли сравниваться цифры на табло. Примерно с левого угла чужой штрафной площади у "Минска" наносится удар чуть мимо дальней штанги.

Некоторое выяснение отношений возникло между футболистами, и судья здесь принимает решение погасить страсти без демонстрации карточек.

Двойная замена производится в составе "Динамо-Брест": Никита Бурак выходит на поле вместо Кирилла Цепенкова, в то время как Кирилл Сидоренко вступает в игру вместо Андрея Шемрука.

Глеб Якушевич боролся в атаке за мяч с Денисом Садовским, выигравшим это противостояние. И высказал потом голкипер "Динамо" пару ласковых своему сопернику. Судья и здесь ограничился устным погашением жаркой ситуации.

Глеб Якушевич в центре поля, но на чужой половине уронил на газон Никиту Бурака, недавно вышедшего на замену.

Динамовцы подали штрафной с правого фланга, и не сыграл на выходе Александр Нечаев, но были нарушены правила хозяевами в атаке.

Денис Ковалевич получил короткую передачу от Кирилла Сидоренко и с подступов к штрафной площади прокатил мяч рядом с ближней (левой) штангой.

3728 болельщиков присутствуют на сегодняшнем матче, об этом не так давно громогласно объявил диктор стадиона.

Тимофей Мартынов из-за пределов штрафной площади с левой ноги наносит удар по центру створа, и мяч становится нетяжёлой добычей Дениса Садовского.

В середине поля Арсений Мигдалёнок по инерции толкает в живот Эдгара Олехновича, который уже успел ногой отбить мяч от себя в сторону.

Неопасный удар теперь с дальней дистанции следует по воротам "Минска", и мяч легко ловит Александр Нечаев.

Вроде достаётся жёлтая карточка Дмитрию Зиновичу, который "помог" упасть в центре поля в борьбе за верховой мяч Тимофею Мартынову.

"Минск" не демонстрирует того, за счёт чего он собирается уходить от поражения в сегодняшнем матче. Много приходится гостям позиционно обороняться.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Динамо-Брест" минимально ведёт в счёте у "Минска". Отдыхаем 15 минут и возвращаемся на второй тайм.

45' Напоследок "Минск" разжился угловым на левом фланге. Подача корнера оказалась безадресной, потом был кросс с другого края, и Даниилу Душевскому удалось пробить головой из вратарской площадки в руки Дениса Садовского из положения "вне игры".

45' Пошло уже добавленное время, правым флангом вроде идёт вперёд команда "Минск", но достаточно просто теряет мяч. Компенсировано сколько минут? Две.

44' Владимир Щербо вбросил аут в атаке на правом фланге, и спустя считанные секунды мяч уже отдыхал в перчатках Александра Нечаева.

43' Не работает вообще выход из обороны через короткий-средний пас у "Минска". Перехватили себе мяч динамовцы около чужой штрафной площади и нанесли низом заблокированный удар.

42' Михаил Гордейчук осуществлял подачу корнера с правой стороны, и отбили гости вторым этажом первый темп, после чего загрузили хозяева вперёд бесхозный навес.

41' Артём Литвяков показывает большой палец боковому арбитру за то, что он назначил угловой удар на правом фланге для "Динамо".

40' "Динамо-Брест" ближе ко второму голу в чужие ворота, чем "Минск" - к первому. Требуется игрокам столичной команды беседа с тренерским штабом в раздевалке.

39' Быстро разыграли хозяева штрафной на правом полуфланге, и Денис Ковалевич своим ударом через рикошеты отправил мяч в район ближней штанги в руки Александра Нечаева.

39' Михаил Гордейчук пытался пробить головой после кросса с правого края и заработал угловой удар, не ставший предвестником остроты у ворот гостей.

38' Высокая подача динамовцев с левого фланга не может поспособствовать чему-либо интересному, мяч уверенно заключает в свои перчатки Александр Нечаев.

37' В чемпионате Беларуси сезон проходит по системе "весна-осень", поэтому там сейчас дело только движется к экватору, тогда как большинство европейских национальных чемпионатов либо завершены либо вот-вот закончатся.

36' Минчане пробовали что-то сделать в атаке, но были в численном меньшинстве около чужой штрафной и в итоге допустили фол со своей стороны.

36' Со штрафного удара справа по диагонали подают навес футболисты динамовцев, и не получается у них сотворить опасную ситуацию в чужой штрафной площадке.

35' Евгений Малашевич выходит на замену в составе "Минска" вместо Кирилла Забелина.

34' К сожалению, пропал на какое-то время сигнал из Бреста, но пауза оказалась недолгой, длилась всего 2 минуты. Сейчас с картинкой всё нормально, а счёт на табло прежний, 1:0 в пользу "Динамо".

31' Тимофей Мартынов получил по ногам в середине поля и быстро поднялся. Сейчас ещё разыграют свой штрафной удар гости, и всё забудется.

30' "Минск" пока ещё не отреагировал внятно на пропущенный мяч. Вряд ли можно сказать, что дела у столичной команды на данный момент идут по плану.

29' Нарушение правил от "Динамо-Брест" в центральном круге. Это Дмитрий Зинович совершил небольшой фол в центральном круге в отношении своего противника по эпизоду.

28' Какая-то бесхитростная подача прилетает от хозяев с левого края. Возможно, там рикошет ещё был. Итог - мяч находится уютных в перчатках Александра Нечаева.

27' До сих пор не могут отобрать себе игровой снаряд представители "Минска" и просто наблюдают за контролем мяча в исполнении оппонентов.

26' Видно, что забитый гол дал некоторое вдохновение динамовцам и окрылил их. В центре поля сейчас держат они мяч и не намерены с ним расставаться.

25' Хороший короткий отрезок выдали игроки брестского "Динамо", и болельщики на стадионе здорово сейчас вербально поддерживают своих любимцев.

23' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Алексей Туманов (в свои ворота)!

С правого фланга подали угловой хозяева, потом был у них удар с подбора, и мяч пришёл в зону правого инсайда к Гордейчуку, который то ли пробил в дальний угол, то ли прострелил, а от Туманова футбольный снаряд срикошетил в сетку.

22' Быстро вратарь "Динамо-Брест" ввёл мяч в игру, и один на один с чужим голкипером бросился Михаил Гордейчук, с которым справился Кирилл Забелин, а потом добились углового хозяева.

22' Кирилл Забелин слева по диагонали со штрафного закинул мяч со штрафного на линию вратарской к дальней штанге, где его зафиксировал в своих перчатках Денис Садовский.

21' Наверно, можно сказать, что это обычный такой, стандартный матч середняков чемпионата Беларуси по футболу.

20' Сверхдальний удар совершают динамовцы по чужим воротам, аж с центра поля, и мяч движется значительно правее створа гостевой рамки.

19' Если кого интересует, то судья сегодня в салатово-чёрной экипировке. Такая униформа у главного арбитра этого матча.

18' Один аут заработали гости на правом фланге, а как только вбросили его, сразу же получили право на ещё одно вкидывание из-за боковой.

17' ОПАСНО! Вот острый шанс у хозяев открыть счёт! Примерно с линии штрафной с левого полуфланга пробивал Андрей Шемрук, которому не смог помешать Глеб Якушевич, и мяч прошёл рядом с дальней штангой.

16' Артём Литвяков оказался лежащим на газоне на своей половине поля по итогам столкновения с толкавшим его оппонентом. Оказывают врачи медпомощь игроку "Динамо".

15' В последние две-три минуты активизировались игроки брестского клуба, но о создании ими опасных моментов у чужих ворот речи в данной ситуации не идёт.

14' Темп не очень высокий пока в сегодняшней встрече. Точнее, вообще никак не высокий. Размеренно действуют команды на футбольном поле.

13' Второй раз уже фолит в атаке Денис Ковалевич. На этот раз он откликнулся на проникающий пас Кирилла Цепенкова и въехал в голкипера гостей Александра Нечаева. За это показана жёлтая карточка нарушителю.

12' Штрафной у "Минска" был на правом фланге, Черноок навешивал с него на дальний край вратарской, и там разобрались футболисты "Динамо".

11' Команды располагаются в середине турнирной таблицы, идут одна за другой, так что это для них весьма важный матч.

10' Денис Ковалевич в центре поля с нарушением правил подкатился в ноги Максима Касараба. Судья зафиксировал фол со стороны команды "Динамо-Брест".

9' Можно констатировать, что в инициативный футбол сейчас пытается играть "Минск", но нельзя сказать, что прямо сильно он уж давит на чужие ворота.

8' "Минск" навешивает с левого фланга, это стандартное положение в виде углового удара, и ничего опасного не получается, а в конце концов наносится дальний удар выше створа.

7' МОМЕНТ! У "Минска" только что состоялась подача с правого фланга, и мяч проскочил к дальней штанге, где оказался не готов к такому футболист гостей, чтобы нанести удар по воротам.

6' Мог сейчас состояться выход один на один у хозяев, но удачно сыграл центральный защитник "Минска", сорвавший планы нападающего-соперника.

6' Михаил Гордейчук оказался в положении "вне игры" на левом фланге. Надо игроку динамовцев признать это и возвращаться назад.

4' По какой-то причине матч стартовал примерно на пару минут раньше официального времени начала игры. Такое тоже бывает.

3' Минчане атаковали левым полуфлангом, однако не преуспели в завершающей стадии, в итоге мяч легко оказался в руках Дениса Садовского.

2' "Динамо-Брест" играет в синей форме, а у "Минска" амуниция красно-белых цветов.