Стадион: ОСК Брестский. Главный судья: Дмитриев Дмитрий
1:0
Конец матча
Ход матча
13'
23'
1:0
49'
72'
81'
90'
22
Гурбан
Глеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Бурак НикитаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никифоренко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Гурбан ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Яромко Сергей
История личных встреч
Динамо-Брест
Минск
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
34 матча
32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
6 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.06
Среднее время на гол
46
85
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
61
39
Голов в среднем за матч
1.79
1.15
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Динамо-Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордейчук Михаил
|4
|0.36
|Ковалевич Денис
|1
|0.09
|Куадьо Седрик
|1
|0.09
|Колпачук Илья
|1
|0.09
|Кисляк Сергей
|0
|0
|Бага Дмитрий
|0
|0
|Олехнович Эдгар
|0
|0
Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартынов Тимофей
|3
|0.3
|Душевский Даниил
|2
|0.2
|Гурбан Глеб
|1
|0.1
|Касараб Максим
|1
|0.1
|Печура Родион
|0
|0
Карточки
Динамо-Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковалевич Денис
|3
|1
|Тымонюк Игорь
|3
|0
|Колпачук Илья
|3
|0
|Олехнович Эдгар
|1
|1
|Сидоренко Кирилл
|2
|0
|Макась Александр
|0
|1
|Бага Дмитрий
|1
|0
|Щербо Владимир
|1
|0
|Зинович Дмитрий Александрович
|1
|0
|Садовский Денис
|1
|0
|Фирсов Алексей
|1
|0
|Япрынцев Артём
|1
|0
|Литвяков Артем
|1
|0
Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|_Rufin Bekono F.
|1
|1
|Гурбан Глеб
|2
|0
|Мигдаленок Арсений
|2
|0
|Мартынов Тимофей
|2
|0
|Тарабеш Иван
|2
|0
|Касараб Максим
|1
|0
|Печура Родион
|1
|0
|Черноок Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Динамо-Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Динамо-Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Минск
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
3
6
Динамо-Брест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Минск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
4
57%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
17
10
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо-Брест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 1:0 Динамо-Брест - Гомель 3:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Неман 1:3
Нафтан - Динамо-Брест 0:3 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Слуцк - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:1 Ислочь - Динамо-Брест 3:0 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест - Барановичи 0:0 Динамо-Брест - Волна 4:0 Сморгонь - Динамо-Брест 0:1 Барановичи - Динамо-Брест 0:0 Арсенал Дзержинск - Динамо-Брест 3:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Славия Мозырь 1:1 Динамо-Брест - Неман 1:3 Нафтан - Динамо-Брест 0:2 Динамо-Брест - Слуцк 2:1
Минск
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Минск - Динамо Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Минск 1:0 Минск - Гомель 2:2 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0
Минск - Неман 0:1 Нафтан - Минск 0:0 Минск - БАТЭ 2:2 Слуцк - Минск 1:1 Минск - Славия Мозырь 2:0 Минск - Молодечно 1:1 Минск - Днепр Могилёв 0:0 Минск - Славия Мозырь 2:0 Минск - Ислочь 0:1 Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 Минск - Энергетик-БГУ 1:1 Минск - Сморгонь 4:2 Минск - Островец-Свентокшиски 1:2 Минск - Неман 0:2 Минск - Нафтан 0:2 Минск - Волна 0:1
Результаты матчей
Динамо-Брест
Минск
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Динамо-Брест
Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
55
29
37
29
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первый дивизион
|Шахтёр Солигорск
|Карпицкий Егор
|10 (1)
|Динамо Минск
|Морозов Владислав
|8
|Гомель
|Козловский Денис
|6 (1)
|Слуцк
|Мельников Никита
|5 (1)
|Неман
|Савицкий Павел
|5
|Динамо-Брест
|Ковалевич Денис
|1 3
|Гомель
|Матвейчик Сергей
|3
|Неман
|Садовничий Иван
|3
|Неман
|Пантя Юрий
|3
|Динамо-Брест
|Тымонюк Игорь
|3