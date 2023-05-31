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РОССИЯ: Суперлига (женщины)

Енисей (женщины)
 
Позже
Локомотив Москва (женщины)
Прогнозы 10
Енисей (женщины) 20% (2)
X 10% (1)
Локомотив Москва (женщины) 70% (7)
Все прогнозы

История личных встреч

Енисей (женщины)
Локомотив Москва (женщины)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С(
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Результаты последних матчей

Енисей (женщины)
(11 матчей)
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 поражений
Чертаново (женщины) - Енисей (женщины) 1:0 Енисей (женщины) - Рубин (женщины) 2:1 Краснодар (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 Енисей (женщины) - Крылья Советов (женщины) 2:1
Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - Енисей (женщины) 3:0 Звезда-2005 (женщины) - Енисей (женщины) 3:0 Енисей (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 0:1 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 Енисей (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:1 Локомотив Москва (женщины) - Енисей (женщины) 2:0
Локомотив Москва (женщины)
(17 матчей)
76.5%
23.5%
13 побед 0 ничьих 4 поражения
Динамо Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:4 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Чертаново (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 0:1 Локомотив Москва (женщины) - Рубин (женщины) 3:0
Краснодар (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 0:1 Локомотив Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 3:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Локомотив Москва (женщины) - Ростов (женщины) 1:0 Звезда-2005 (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 3:0 Локомотив Москва (женщины) - Енисей (женщины) 2:0 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 Локомотив Москва (женщины) - Shymkent W 2:0 Локомотив Москва (женщины) - Црвена Звезда (жен) 6:0 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Okzhetpes W - Локомотив Москва (женщины) 0:4 ПСВ Эйндховен (жен) - Локомотив Москва (женщины) 3:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей (женщины) - Локомотив Москва (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2023, осталось 1 день 17 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 10
    Енисей (женщины) 20% (2)
    X 10% (1)
    Локомотив Москва (женщины) 70% (7)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Енисей (женщины) - Локомотив Москва (женщины)

    Исход игры
    Енисей (женщины)
    20% (2)
    Ничья
    10% (1)
    Локомотив Москва (женщины)
    70% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (6)
    Меньше
    40% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (6)
    Нет
    40% (4)
    Популярный счёт
    0:2 Локомотив Москва (женщины)
    30% (3)
    2:1 Енисей (женщины)
    20% (2)
    1:2 Локомотив Москва (женщины)
    20% (2)
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    Енисей (женщины)
    Локомотив Москва (женщины)
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