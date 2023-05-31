История личных встреч
Енисей (женщины)
Локомотив Москва (женщины)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Результаты последних матчей
Енисей (женщины)
(11 матчей)
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 поражений
Чертаново (женщины) - Енисей (женщины) 1:0 Енисей (женщины) - Рубин (женщины) 2:1 Краснодар (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 Енисей (женщины) - Крылья Советов (женщины) 2:1
Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - Енисей (женщины) 3:0 Звезда-2005 (женщины) - Енисей (женщины) 3:0 Енисей (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 0:1 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 Енисей (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:1 Локомотив Москва (женщины) - Енисей (женщины) 2:0
Локомотив Москва (женщины)
(17 матчей)
76.5%
23.5%
13 побед 0 ничьих 4 поражения
Динамо Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:4 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Чертаново (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 0:1 Локомотив Москва (женщины) - Рубин (женщины) 3:0
Краснодар (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 0:1 Локомотив Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 3:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Локомотив Москва (женщины) - Ростов (женщины) 1:0 Звезда-2005 (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 3:0 Локомотив Москва (женщины) - Енисей (женщины) 2:0 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 Локомотив Москва (женщины) - Shymkent W 2:0 Локомотив Москва (женщины) - Црвена Звезда (жен) 6:0 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Okzhetpes W - Локомотив Москва (женщины) 0:4 ПСВ Эйндховен (жен) - Локомотив Москва (женщины) 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 2
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 7
|30
|3.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|21 - 4
|27
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 11
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|7 - 7
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|7 - 17
|13
|9.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|4 - 23
|6
|10.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 26
|4
|12.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|2 - 30
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 1
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 1
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 11
|10
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|11.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 17
|0
|12.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 24
|0
Прогнозы на матч Енисей (женщины) - Локомотив Москва (женщины)
Исход игры
Енисей (женщины)
20% (2)
Ничья
10% (1)
Локомотив Москва (женщины)
70% (7)
Тотал 2.5
Больше
60% (6)
Меньше
40% (4)
Обе команды забьют
Да
60% (6)
Нет
40% (4)
Популярный счёт
0:2 Локомотив Москва (женщины)
30% (3)
2:1 Енисей (женщины)
20% (2)
1:2 Локомотив Москва (женщины)
20% (2)
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