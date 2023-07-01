Тур: 2. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаНуньес Кристофер
58' Желтая карточкаВаргас Хуан Пабло
77' Желтая карточкаОрельяна Нарсисо
90'+9
Ход матча
46'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Аарон
Суарес
17
Мора
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ромеро ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
19 Рейес Кевин
-
-
11 Cristian Gil
-
-
-
-
10 Mayer Gil
-
Главный тренер: Hugo Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аарон СуаресПолузащитник
-
17 Мора КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Уилсон РоанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ricardo PenaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Луис Суарес
История личных встреч
Сальвадор
Коста-Рика
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.43
Среднее время на гол
80
63
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
84
84
Бомбардиры внутри турнира
Сальвадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамакас Брайан
|1 (1)
|0.5
Коста-Рика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аарон Суарес
|1
|0.5
Карточки
Сальвадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орельяна Нарсисо
|1
|0
Коста-Рика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассофейфа Вилмер
|1
|0
|Варгас Хуан Пабло
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
|Josimar Alcocer
|1
|0
Результаты матчей
Сальвадор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коста-Рика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Сальвадор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Сальвадор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коста-Рика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сальвадор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сальвадор - Мартиника 1:2 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Япония - Сальвадор 6:0 США - Сальвадор 1:0
Сальвадор - Гондурас 0:1 Никарагуа - Сальвадор 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Сальвадор - США 1:1 Гренада - Сальвадор 2:2 Сальвадор - Гренада 3:1 Сальвадор - Гватемала 0:4 Мексика - Сальвадор 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Ямайка - Сальвадор 1:1 Сальвадор - Канада 0:2 Гондурас - Сальвадор 0:2 США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Чили 0:1 Сальвадор - Эквадор 1:1 Панама - Сальвадор 2:1
Коста-Рика
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1
Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:0
Результаты матчей
Сальвадор
Коста-Рика
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сальвадор
Коста-Рика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Панама
|Фахардо Хосе
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
|Мексика
|Санчес Хорхе
|2
|Сент-Китс и Невис
|Andre Burley
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сальвадор 0:0 Коста-Рика
Исход игры
Сальвадор
9.8% (9)
Ничья
28.3% (26)
Коста-Рика
62% (57)
Тотал 2.5
Больше
45.35% (39)
Меньше
54.65% (47)
Обе команды забьют
Да
69.77% (60)
Нет
30.23% (26)
Популярный счёт
1:2 Коста-Рика
32.6% (30)
1:1 Ничья
22.8% (21)
0:1 Коста-Рика
18.5% (17)
2:1 Сальвадор
6.5% (6)
0:2 Коста-Рика
5.4% (5)
1:0 Сальвадор
2.2% (2)
0:0 Ничья
2.2% (2)
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