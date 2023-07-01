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  3. Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Сальвадор
FIFA #76
0:0
Конец матча
Коста-Рика
FIFA #42
0'
46' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
58' Желтая карточка
Варгас Хуан Пабло
77' Желтая карточка
Орельяна Нарсисо
90'+9

Ход матча

46'
 
Warren Madrigal
Мора Карлос
46'
 
Нуньес Кристофер
58'
 
Варгас Хуан Пабло
64'
 
Ассофейфа Вилмер
Аарон Суарес
73'
Домингес Роберто
Завалета Эрик
 
73'
 
Контрерас Антони
Нуньес Кристофер
77'
Орельяна Нарсисо
 
82'
Рейес Кевин
Leonardo Menjivar
 
82'
Mayer Gil
Энрикес Хайро
 
83'
Cristian Martinez VII
Орельяна Нарсисо
 
89'
 
Pablo Arboine
Warren Madrigal
90'
Cristian Gil
Brayan Gil
 
Прогнозы 92
Сальвадор 9.8% (9)
X 28.3% (26)
Коста-Рика 62% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гонсалес
Марио
21
Тамакас
Брайан
4
Завалета
Эрик
2
Кабальчета
Эрик
15
Рольдан
Александер
17
Энрикес
Хайро
6
Орельяна
Нарсисо
8
Ландаверде
Брайан
13
Leonardo
Menjivar
7
Joshua
Perez
9
Brayan
Gil
18
Kevin
Chamorro
19
Уостон
Кендалл
3
Варгас
Хуан
Пабло
15
Кальво
Франсиско
22
Джеффри
Валверд
5
Борхес
Сельсо
10
Нуньес
Кристофер
11
Аарон
Суарес
17
Мора
Карлос
12
Кэмпбелл
Хоэль
8
Josimar
Alcocer
Сальвадор
4-4-1-1
Коста-Рика
3-4-3

История личных встреч

Сальвадор
Коста-Рика

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ОМЧСА
1:2
ОМЧСА
2:1
ТМС
0:0
ЦК
0:0
ЗКК
1:1
ММ
0:1
ММ
2:2
К
1:1
ТМС
2:1
ЧМОМ
1:0
К
1:2
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:3
ЧМОМ
1:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.43

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

84
84

Бомбардиры внутри турнира

Сальвадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамакас Брайан 1 (1) 0.5
Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аарон Суарес 1 0.5

Карточки

Сальвадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орельяна Нарсисо 1 0
Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассофейфа Вилмер 1 0
Варгас Хуан Пабло 1 0
Нуньес Кристофер 1 0
Josimar Alcocer 1 0

Результаты матчей

Сальвадор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коста-Рика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Сальвадор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Сальвадор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коста-Рика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сальвадор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сальвадор - Мартиника 1:2 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Япония - Сальвадор 6:0 США - Сальвадор 1:0
Сальвадор - Гондурас 0:1 Никарагуа - Сальвадор 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Сальвадор - США 1:1 Гренада - Сальвадор 2:2 Сальвадор - Гренада 3:1 Сальвадор - Гватемала 0:4 Мексика - Сальвадор 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Ямайка - Сальвадор 1:1 Сальвадор - Канада 0:2 Гондурас - Сальвадор 0:2 США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Чили 0:1 Сальвадор - Эквадор 1:1 Панама - Сальвадор 2:1
Коста-Рика
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1
Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:0

Результаты матчей

Сальвадор
Коста-Рика

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сальвадор
Коста-Рика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панама
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Мартиника
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Коста-Рика
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Сальвадор
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 3
Ямайка Грэй Демарай 2
США Михайлович Джордже 2
Мексика Ромо Луис 2
Панама Фахардо Хосе 2
Весь список

Топ нарушителей
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Мексика Санчес Хорхе 2
Сент-Китс и Невис Andre Burley 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 92
    Сальвадор 9.8% (9)
    X 28.3% (26)
    Коста-Рика 62% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сальвадор 0:0 Коста-Рика онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сальвадор 0:0 Коста-Рика

    Исход игры
    Сальвадор
    9.8% (9)
    Ничья
    28.3% (26)
    Коста-Рика
    62% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.35% (39)
    Меньше
    54.65% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (60)
    Нет
    30.23% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Коста-Рика
    32.6% (30)
    1:1 Ничья
    22.8% (21)
    0:1 Коста-Рика
    18.5% (17)
    2:1 Сальвадор
    6.5% (6)
    0:2 Коста-Рика
    5.4% (5)
    1:0 Сальвадор
    2.2% (2)
    0:0 Ничья
    2.2% (2)
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