Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
Ход матча
55'
1:0
60'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
32
Mateo
Ortiz
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
11
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Mateo OrtizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Dario Naamo
-
-
17 Lauri Laine
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Хонка
ХИК
26 матчей
57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
53 матча
28.3%
32.1%
39.6%
15 побед 17 ничьих 21 победа
Первый тайм
22.6%
37.7%
39.7%
12 побед 20 ничьих 21 победа
Второй тайм
26.4%
39.6%
34%
14 побед 21 ничья 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.28
1.14
Среднее время на гол
70
78
Всего голов
51
26
Голов в среднем за матч
1.82
1.04
Среднее время на гол
49
86
Всего голов
83
58
Голов в среднем за матч
1.57
1.09
Тотал матчей
2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 47%
Меньше 53%
28
15
Больше 28%
Меньше 72%
38
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
Среднее время на гол
57
82
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|4
|0.27
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.2
|Коскинен Отсо
|2
|0.13
|Алегрия Хуан
|1
|0.07
|Mateo Ortiz
|1
|0.07
|Коски Вилле
|1
|0.07
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.07
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|10 (4)
|0.67
|Оллила Туомас
|3
|0.2
|Мерилуото Кай
|2
|0.13
|Topi Keskinen
|1
|0.07
|Пелтола Матти
|1
|0.07
|Maksim Stjopin
|1
|0.07
|Танака Атому
|1
|0.07
|Паананен Алекси
|1
|0.07
|Хостикка Сантери
|1
|0.07
|Тенхо Миро
|1
|0.07
|Liam Moeller
|1
|0.07
|Райтала Юкка
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Mateo Ortiz
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Florian Krebs2
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Elias Aijala
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Оллила Туомас
|3
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ХИК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
7
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
14
Хонка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
21
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
0
0%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
6
26%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1
Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2
ХИК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0
ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0
Результаты матчей
Хонка
ХИК
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хонка
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
26
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
312
69
213
312
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|5
|Хонка
|Алегрия Хуан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хонка 1:1 ХИК
Исход игры
Хонка
0% (0)
Ничья
0% (0)
ХИК
100% (1)
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