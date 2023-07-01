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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
1:1
Конец матча
ХИК
0'
1:0
55' Гол
Коскинен Отсо
60' Желтая карточка
Mateo Ortiz
1:1
90' Пенальти
Радулович Боян
90'+5

Ход матча

46'
 
Topi Keskinen
Мерилуото Кай
55'
Коскинен Отсо
(Ерёменко Роман)
1:0
56'
 
Радулович Боян
Риски Роопе
60'
Mateo Ortiz
 
71'
 
Коуассиви-Бениссан Кевин
Соири Пюрю
77'
Lauri Laine
Бук Клесио
 
78'
 
Танака Атому
Оллила Туомас
83'
Банахене Насиру
Mateo Ortiz
 
90'
Алегрия Хуан
Коскинен Отсо
 
90'
1:1
Радулович Боян
Прогнозы 1
Хонка 0% (0)
X 0% (0)
ХИК 100% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рудаков
Максим
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
47
Elias
Aijala
13
Ерёменко
Роман
11
Florian
Krebs2
32
Mateo
Ortiz
7
Бук
Клесио
88
Коскинен
Отсо
10
Кауфманн
Лукас
1
Ост
Джесси
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
2
Оллила
Туомас
14
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
56
Хетемай
Перпарим
11
Риски
Роопе
42
Мерилуото
Кай
7
Хостикка
Сантери
Хонка
ХИК

История личных встреч

Хонка
ХИК

26 матчей

57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

53 матча

28.3%
32.1%
39.6%
15 побед 17 ничьих 21 победа

Первый тайм

22.6%
37.7%
39.7%
12 побед 20 ничьих 21 победа

Второй тайм

26.4%
39.6%
34%
14 побед 21 ничья 18 побед

История матчей

К
1:1
В
2:0
В
3:1
В
1:2
В
1:0
В
0:0
В
4:2
В
0:0
В
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
В
3:1
В
0:1
В
0:1
К
2:3
В
0:0
В
1:2
В
3:2
К
2:1
К
2:1
К
3:2
В
1:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
3:3
КЛ
1:1
В
4:2
В
1:0
В
0:2
КЛ(2
4:0
КЛ(2
0:1
В
1:0
В
1:0
КС
2:2
В
3:0
КЛ
4:0
КЛ
0:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:1
В
0:1
К
3:0
В
3:1
КЛ
3:3
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:0
К
2:1
В
0:2
В
1:0
КЛ
2:2
К
0:1

Голы

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.28
1.14

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

51
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.04

Среднее время на гол

49
86

Всего голов

83
58

Голов в среднем за матч

1.57
1.09

Тотал матчей

2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 47%
Меньше 53%
28
15
Больше 28%
Меньше 72%
38
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
4
Больше 8%
Меньше 92%
49

Среднее время на гол

57
82

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 4 0.27
Янсен Кевин 3 (1) 0.2
Коскинен Отсо 2 0.13
Алегрия Хуан 1 0.07
Mateo Ortiz 1 0.07
Коски Вилле 1 0.07
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.07
Ерёменко Роман 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 10 (4) 0.67
Оллила Туомас 3 0.2
Мерилуото Кай 2 0.13
Topi Keskinen 1 0.07
Пелтола Матти 1 0.07
Maksim Stjopin 1 0.07
Танака Атому 1 0.07
Паананен Алекси 1 0.07
Хостикка Сантери 1 0.07
Тенхо Миро 1 0.07
Liam Moeller 1 0.07
Райтала Юкка 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Mateo Ortiz 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Florian Krebs2 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0
Elias Aijala 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Оллила Туомас 3 0
Хетемай Перпарим 2 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Пелтола Матти 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Соири Пюрю 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Topi Keskinen 1 0

Результаты матчей

Хонка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ХИК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
7
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
14
Хонка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
21

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
0
0%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
6
26%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1
Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2
ХИК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0
ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0

Результаты матчей

Хонка
ХИК

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хонка
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 14 9 1 4 17 - 6 28
2.
ХИК
 15 7 7 1 24 - 11 28
3.
СЯК Сейнайоки
 12 8 3 1 16 - 7 27
4.
Оулу
 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Хонка
 15 5 5 5 13 - 13 20
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
КТП
 13 4 3 6 12 - 16 15
8.
Ильвес
 12 3 5 4 13 - 13 14
9.
Хака
 13 2 5 6 15 - 22 11
10.
Лахти
 11 2 4 5 8 - 15 10
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 12 - 19 9
12.
ВПС
 12 1 3 8 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
ВПС
 6 1 2 3 2 - 6 5
11.
Мариехамн
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Лахти
 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
2.
КуПС
 6 4 1 1 7 - 1 13
3.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 0 11
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
КТП
 6 1 1 4 4 - 8 4
11.
Хака
 7 1 0 6 4 - 13 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Оулу Коффей Эшли 1 4
Лахти Джалу Бубакар 5
Хонка Алегрия Хуан 5
Весь список
  • Желтая карточка
    60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    60'
    Mateo Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Риски Роопе уходит с поля. Радулович Боян выходит вместо него
  • 55'
    Ерёменко Роман сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Коскинен Отсо бьет в цель!
  • 46'
    Мерилуото Кай уходит с поля. Topi Keskinen выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      18'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Коскинен Отсо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Кауфманн Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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