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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: .
Броммапойкарна
0:2
Первый тайм: 42'
АИК
0'
0:1
5' Гол
Модесто Руй
0:2
18' Гол
Модесто Руй
20' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
20' Желтая карточка
Акерманн Кевин

Ход матча

5'
0:1
Модесто Руй
(Хуссейн Билаль)
18'
0:2
Модесто Руй
(Хуссейн Билаль)
20'
 
Хуссейн Билаль
20'
Акерманн Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
АИК
30.00
9.00
2.83
Все Коэффициенты
20
Filip
Sidklev
4
Amadeus
Soegaard
24
Акерманн
Кевин
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
10
Marijan
Cosic
15
Нордфельдт
Кристоффер
4
Папаяннопулос
Сотирис
5
Милошевич
Александер
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
22
Кейта
Абубакар
14
Магаши
Абдуссалам
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
9
Фараж
Омар
Броммапойкарна
3-4-3
АИК
3-5-2

История личных встреч

Броммапойкарна
АИК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:2
А
0:2
А
5:1
А
0:4
А
4:2
А
0:6
А
4:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

0.4
1.38

Среднее время на гол

225
65

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.63
3

Среднее время на гол

34
30

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.77
2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

50
45

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 4 (1) 0.31
Фрицсон Людвиг 3 0.23
Васич Никола 2 0.15
Marijan Cosic 2 0.15
Сёдерстрём Тим 1 0.08
Alexander Jensen 1 0.08
Richie Omorowa 1 0.08
Акерманн Кевин 1 0.08
Кроон Самуэль 1 0.08
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.31
Магаши Абдуссалам 2 0.15
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.15
Гвидетти Йон 1 0.08
Фараж Омар 1 (1) 0.08
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Richie Omorowa 3 0
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Акерманн Кевин 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Samuel Holm 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Amadeus Soegaard 1 0
Alexander Jensen 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 1
Хуссейн Билаль 4 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Кейта Абубакар 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Оума Эрик 0 1
Милошевич Александер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АИК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

8
4
Броммапойкарна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
АИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

10
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
33%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
18%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
13%
1
13%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
13%
6
33%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1
АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0
Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
АИК

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
2
10
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 13 9 1 3 34 - 13 28
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
7.
Броммапойкарна
 0:2 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 18 - 15 18
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Вернаму
 1:0 13 5 0 8 11 - 16 15
12.
Сириус
 12 3 5 4 15 - 18 14
13.
Дегерфорс
 0:1 14 3 2 9 14 - 35 11
14.
АИК
 2:0 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 12 1 4 7 11 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
3.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 0:1 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 0:2 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 1:0 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 2:0 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 0:2 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 1:0 7 3 0 4 6 - 9 9
8.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
11.
АИК
 2:0 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
13.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
Гётеборг
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Дегерфорс
 0:1 6 0 0 6 3 - 24 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
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Броммапойкарна
Ничья
АИК
30.00
9.00
2.83
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Где смотреть матч Броммапойкарна 0:2 АИК онлайн

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Броммапойкарна
АИК
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