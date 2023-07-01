Тур: 13. Стадион: Гримста.
0:2
Первый тайм: 42'
0'
0:1
5' ГолМодесто Руй
0:2
18' ГолМодесто Руй
20' Желтая карточкаХуссейн Билаль
20' Желтая карточкаАкерманн Кевин
Ход матча
5'
0:1
18'
0:2
20'
20'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
45 Taha Ayari
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Броммапойкарна
АИК
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
0.4
1.38
Среднее время на гол
225
65
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.63
3
Среднее время на гол
34
30
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.77
2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
50
45
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|4 (1)
|0.31
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.23
|Васич Никола
|2
|0.15
|Marijan Cosic
|2
|0.15
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.08
|Alexander Jensen
|1
|0.08
|Richie Omorowa
|1
|0.08
|Акерманн Кевин
|1
|0.08
|Кроон Самуэль
|1
|0.08
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|4
|0.31
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.15
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.15
|Гвидетти Йон
|1
|0.08
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.08
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Акерманн Кевин
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Amadeus Soegaard
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Хуссейн Билаль
|4
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Кейта Абубакар
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Оума Эрик
|0
|1
|Милошевич Александер
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АИК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
8
4
Броммапойкарна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
АИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
10
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
33%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
18%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
13%
1
13%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
13%
6
33%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1
АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0
Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
АИК
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
57
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|31 - 10
|31
|2.
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|13
|9
|1
|3
|34 - 13
|28
|4.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|12
|6
|1
|5
|13 - 17
|19
|7.
|0:2
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|18 - 15
|18
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|11.
|1:0
|13
|5
|0
|8
|11 - 16
|15
|12.
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|13.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|14 - 35
|11
|14.
|2:0
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|15.
|12
|1
|4
|7
|11 - 16
|7
|16.
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|3.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|2:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|0:2
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|11.
|2:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|7 (2)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3