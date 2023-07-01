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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 4131
Броммапойкарна
0:2
Конец матча
АИК
0'
0:1
5' Гол
Модесто Руй
0:2
18' Гол
Модесто Руй
20' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
21' Желтая карточка
Акерманн Кевин
87' Желтая карточка
Samuel Holm
90'+8

Ход матча

5'
0:1
Модесто Руй
(Хуссейн Билаль)
18'
0:2
Модесто Руй
(Хуссейн Билаль)
20'
 
Хуссейн Билаль
21'
Акерманн Кевин
 
46'
 
Дурмаз Джимми
Магаши Абдуссалам
65'
Кроон Самуэль
Петтерссон Оскар
 
70'
 
Эльбузеди Закари
Гвидетти Йон
70'
 
Тихи Робин
Халити Йетмир
81'
 
Бьорнстрем Аксель
Хуссейн Билаль
82'
Gustav Sandberg-Magnusson
Marijan Cosic
 
87'
Samuel Holm
 
89'
 
Taha Ayari
Оума Эрик
90'
Liam Jordan
Сёдерстрём Тим
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
20
Filip
Sidklev
4
Amadeus
Soegaard
24
Акерманн
Кевин
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
10
Marijan
Cosic
15
Нордфельдт
Кристоффер
4
Папаяннопулос
Сотирис
5
Милошевич
Александер
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
22
Кейта
Абубакар
14
Магаши
Абдуссалам
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
9
Фараж
Омар
Броммапойкарна
3-4-3
АИК
3-5-2

История личных встреч

Броммапойкарна
АИК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:2
А
0:2
А
5:1
А
0:4
А
4:2
А
0:6
А
4:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

0.4
1.38

Среднее время на гол

225
65

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.63
3

Среднее время на гол

34
30

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.77
2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

50
45

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 4 (1) 0.31
Фрицсон Людвиг 3 0.23
Васич Никола 2 0.15
Marijan Cosic 2 0.15
Сёдерстрём Тим 1 0.08
Alexander Jensen 1 0.08
Richie Omorowa 1 0.08
Акерманн Кевин 1 0.08
Кроон Самуэль 1 0.08
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.31
Магаши Абдуссалам 2 0.15
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.15
Гвидетти Йон 1 0.08
Фараж Омар 1 (1) 0.08
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Richie Omorowa 3 0
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Samuel Holm 2 0
Акерманн Кевин 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Amadeus Soegaard 1 0
Alexander Jensen 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 1
Хуссейн Билаль 4 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Кейта Абубакар 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Оума Эрик 0 1
Милошевич Александер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

8
4
Броммапойкарна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

10
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
2
40%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
18%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
13%
2
20%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
17%
6
33%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1
АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0
Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
АИК

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 13 9 1 3 34 - 13 28
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 18 - 15 18
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Вернаму
 13 5 0 8 12 - 16 15
12.
Сириус
 0:3 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 12 1 4 7 11 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Юргорден
 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сириус
 0:3 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 3:0 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 0:3 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
13.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
Гётеборг
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    21'
    Акерманн Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Хуссейн Билаль получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Хуссейн Билаль сделал результативную передачу.
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