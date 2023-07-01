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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 3674
ФК Кристиансунн
4:0
Конец матча
Хёдд
0'
27' Желтая карточка
Marius Olsen
1:0
39' Гол
Стокке Беньямин
2:0
57' Гол
Ульвестад Дан Петер
3:0
72' Гол
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
4:0
76' Гол
Хопмарк Андреас
90'+4
30
Мбайе
Серинье
13
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
21
Брохолм
Мариус
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
8
Картум
Сандер
Эрик
15
Mikkel
Rakneberg
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
9
Стокке
Беньямин
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
18
Bernardo
Morgado
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
4
Peder
Neersveen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
10
Isak
Gabriel
Skotheim
11
Torbjoern
Kallevaag
9
Скривен
Альфред
ФК Кристиансунн
3-5-2
Хёдд
3-4-2-1

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Хёдд

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
0:0
К
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ТМС
1:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ВД
5:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 9 (1) 0.64
Leander Alvheim 4 0.29
Картум Сандер Эрик 3 0.21
Mikkel Rakneberg 3 0.21
Ульвестад Дан Петер 2 0.14
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.14
Мава Мозес 2 0.14
Нилсен Снорре 1 0.07
Хопмарк Андреас 1 0.07
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 4 0.29
Isak Gabriel Skotheim 2 0.14
Sander Sundnes 1 0.07
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.07
Peder Neersveen 1 0.07
Erlend Hellevik Larsen 1 0.07
Simen Kvia-Egeskog 1 0.07
Syver Skundberg Skeide 1 0.07
Thomas Lillo 1 0.07
Halvard Urnes 1 0.07

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Картум Сандер Эрик 4 0
Ертсен Торгиль 3 0
Виллиамсен Макс 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Мава Мозес 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Marius Olsen 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0
Кристиан Михельсен 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 2 1
Скривен Альфред 3 0
Sverre Oekland 2 0
Erlend Hellevik Larsen 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Sander Sundnes 2 0
Syver Skundberg Skeide 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Torbjoern Kallevaag 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Thomas Lillo 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хёдд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

2
4
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хёдд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

7
4
ФК Кристиансунн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Хёдд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
5%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
7
35%
1
10%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
6
1 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
5
45%
2
33%
76-90

Забито

27
15
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
1
4%
4
27%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
7
26%
3
20%
76-90

Пропущено

19
19
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
5
26%
6
32%
46-60
3
16%
4
21%
61-75
6
32%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0
Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1
Хёдд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0
Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Молде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 2:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Хёдд

Точный счет

0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
7
1
1.5
4
4
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 9 0 4 21 - 13 27
2.
Фредрикстад
 13 6 7 0 13 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 14 7 4 3 27 - 19 25
4.
Согндаль
 14 7 3 4 19 - 16 24
5.
КФУМ
 14 6 4 4 25 - 19 22
6.
Дьерв
 14 6 3 5 23 - 22 21
7.
Ранхейм
 13 6 2 5 17 - 20 20
8.
ИК Старт
 13 5 5 3 28 - 22 20
9.
Мосс
 14 5 4 5 16 - 19 19
10.
Мьёндален
 14 5 3 6 19 - 20 18
11.
Санднес
 14 3 5 6 21 - 22 14
12.
Хёдд
 14 3 5 6 15 - 19 14
13.
Рёуфосс
 13 3 4 6 11 - 12 13
14.
Брюне
 13 3 4 6 12 - 18 13
15.
Скейд
 14 2 4 8 17 - 32 10
16.
Осане
 14 1 7 6 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
КФУМ
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Дьерв
 8 4 2 2 15 - 13 14
5.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
6.
Согндаль
 6 4 1 1 8 - 5 13
7.
Мосс
 7 4 1 2 6 - 4 13
8.
Ранхейм
 6 4 0 2 11 - 11 12
9.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
10.
Рёуфосс
 6 2 3 1 7 - 3 9
11.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Мьёндален
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 6 0 3 3 9 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
3.
Конгсвингер
 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
5.
КФУМ
 7 2 2 3 11 - 12 8
6.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Хёдд
 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
10.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
11.
ФК Кристиансунн
 6 1 3 2 7 - 11 6
12.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
13.
Санднес
 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Скейд
 7 1 2 4 9 - 15 5
15.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 9
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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