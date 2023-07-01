Тур: 14. Стадион: Nordmore Stadion. Зрители: 3674
4:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаMarius Olsen
1:0
39' ГолСтокке Беньямин
2:0
57' ГолУльвестад Дан Петер
3:0
72' ГолВиллюмссон Бриньольфур Дарри
4:0
76' ГолХопмарк Андреас
90'+4
Ход матча
27'
39'
57'
72'
76'
13
Marius
Olsen
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Marius OlsenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Хёдд
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|9 (1)
|0.64
|Leander Alvheim
|4
|0.29
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.21
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.21
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0.14
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.14
|Мава Мозес
|2
|0.14
|Нилсен Снорре
|1
|0.07
|Хопмарк Андреас
|1
|0.07
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|4
|0.29
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.14
|Sander Sundnes
|1
|0.07
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.07
|Peder Neersveen
|1
|0.07
|Erlend Hellevik Larsen
|1
|0.07
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.07
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.07
|Thomas Lillo
|1
|0.07
|Halvard Urnes
|1
|0.07
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Marius Olsen
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|2
|1
|Скривен Альфред
|3
|0
|Sverre Oekland
|2
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Sander Sundnes
|2
|0
|Syver Skundberg Skeide
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хёдд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
4
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хёдд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
7
4
ФК Кристиансунн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Хёдд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
20
10
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
5%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
7
35%
1
10%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
11
6
1 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
5
45%
2
33%
76-90
Забито
27
15
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
1
4%
4
27%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
7
26%
3
20%
76-90
Пропущено
19
19
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
5
26%
6
32%
46-60
3
16%
4
21%
61-75
6
32%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0
Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1
Хёдд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0
Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Молде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 2:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Хёдд
Точный счет
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
71
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
95
311
59
212
212
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|9
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4