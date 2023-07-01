Тур: 14. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen.
0'
3' Желтая карточкаИнгимюндарсон Вальдимар
0:1
27' ГолЙоунссон Йоунатан
0:2
36' ГолЙоунссон Йоунатан
Ход матча
27'
36'
17
Hayder
Altai
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
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-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Скейд
Согндаль
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.36
|Будусон Джонни
|3 (1)
|0.21
|Мельхиор Маркус
|2
|0.14
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.07
|David Hickson
|1
|0.07
|Erik Nordengen
|1
|0.07
|Эффьом Максвелл
|1
|0.07
|Ulrich Ness
|1
|0.07
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0.21
|Erik Flataker
|3
|0.21
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.21
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3
|0.21
|Сконес Каспер
|1
|0.07
|Тум Исаак
|1
|0.07
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.07
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.07
|Ховен Андреас
|0
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Torje Naustdal
|1
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Тум Исаак
|3
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Согндаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
2
Скейд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Согндаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
6
8
Скейд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Согндаль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Пропущено
28
14
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
5
18%
3
21%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
9
32%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0
ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Молде 1:3
Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0
Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2
Результаты матчей
Скейд
Согндаль
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Скейд
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
58
58
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|0
|4
|21 - 13
|27
|2.
|13
|6
|7
|0
|13 - 6
|25
|3.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|17 - 14
|24
|4.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|5.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|23 - 19
|23
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|7.
|13
|5
|5
|3
|28 - 22
|20
|8.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 19
|19
|9.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|10.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|11.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|15 - 15
|15
|12.
|1:1
|14
|3
|5
|6
|19 - 20
|14
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 12
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|15.
|0:2
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|16.
|1:1
|14
|1
|7
|6
|16 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|8.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|9.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|15.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|16.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|9 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|3.
|7
|4
|0
|3
|8 - 9
|12
|4.
|2:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|10.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|12.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|13.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|9
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4