Тур: 14. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 762
0'
0:1
27' ГолЙоунссон Йоунатан
0:2
36' ГолЙоунссон Йоунатан
0:3
47' ГолИнгимюндарсон Вальдимар
0:4
51' ГолХовен Андреас
1:4
56' ГолUlrich Ness
2:4
75' ГолБудусон Джонни
85' Желтая карточкаAndreas van der Spa
90' Желтая карточкаСтейринг Пер-Магнус
90'+6
Ход матча
27'
36'
47'
51'
56'
1:4
75'
17
Hayder
Altai
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Скейд
Согндаль
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.36
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.29
|Ulrich Ness
|2
|0.14
|Мельхиор Маркус
|2
|0.14
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.07
|David Hickson
|1
|0.07
|Erik Nordengen
|1
|0.07
|Эффьом Максвелл
|1
|0.07
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.29
|Ингимюндарсон Вальдимар
|4
|0.29
|Erik Flataker
|3
|0.21
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.21
|Ховен Андреас
|1
|0.07
|Сконес Каспер
|1
|0.07
|Тум Исаак
|1
|0.07
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.07
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.07
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Torje Naustdal
|1
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Тум Исаак
|3
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Согндаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
6
2
Скейд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Согндаль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
6
8
Скейд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Согндаль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
3
18%
3
16%
76-90
Пропущено
32
16
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
9%
1
6%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
3
9%
4
25%
46-60
6
19%
3
19%
61-75
9
28%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0
ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Молде 1:3
Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0
Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2
Результаты матчей
Скейд
Согндаль
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Скейд
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
35
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
68
68
113
212
113
113
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|9
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4