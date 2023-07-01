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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 762
Скейд
2:4
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
27' Гол
Йоунссон Йоунатан
0:2
36' Гол
Йоунссон Йоунатан
0:3
47' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
0:4
51' Гол
Ховен Андреас
1:4
56' Гол
Ulrich Ness
2:4
75' Гол
Будусон Джонни
85' Желтая карточка
Andreas van der Spa
90' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
90'+6
12
Видтун-Нильсен
Симен
24
Tage
Johansen
4
Стейринг
Пер-Магнус
17
Hayder
Altai
14
Henning
Toensberg
Andresen
39
Bendik
Rise
2
Torje
Naustdal
7
Ulrich
Ness
11
David
Hickson
27
Kristoffer
Hoven
8
Мельхиор
Маркус
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
26
Andreas
van
der
Spa
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
10
Сконес
Каспер
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
Скейд
3-5-2
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Скейд
Согндаль

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:3
ПД
2:2
ПД
4:2
А
1:1
А
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.36
Будусон Джонни 4 (1) 0.29
Ulrich Ness 2 0.14
Мельхиор Маркус 2 0.14
Стейринг Пер-Магнус 1 0.07
David Hickson 1 0.07
Erik Nordengen 1 0.07
Эффьом Максвелл 1 0.07
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 4 0.29
Ингимюндарсон Вальдимар 4 0.29
Erik Flataker 3 0.21
Sondre Oerjasaeter 3 0.21
Ховен Андреас 1 0.07
Сконес Каспер 1 0.07
Тум Исаак 1 0.07
Kristoffer Nessoe 1 0.07
Daniel Arrocha 1 (1) 0.07
Martin Andre Sjoelstad 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Torje Naustdal 1 1
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 3 0
Тум Исаак 3 0
Фей Рензе 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0

Результаты матчей

Скейд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Согндаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
2
Скейд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Согндаль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

6
8
Скейд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Согндаль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
3
18%
3
16%
76-90

Пропущено

32
16
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
9%
1
6%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
3
9%
4
25%
46-60
6
19%
3
19%
61-75
9
28%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0
ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Молде 1:3
Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0
Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2

Результаты матчей

Скейд
Согндаль

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Скейд
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 9 0 4 21 - 13 27
2.
Фредрикстад
 13 6 7 0 13 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 14 7 4 3 27 - 19 25
4.
Согндаль
 14 7 3 4 19 - 16 24
5.
КФУМ
 14 6 4 4 25 - 19 22
6.
Дьерв
 14 6 3 5 23 - 22 21
7.
Ранхейм
 13 6 2 5 17 - 20 20
8.
ИК Старт
 13 5 5 3 28 - 22 20
9.
Мосс
 14 5 4 5 16 - 19 19
10.
Мьёндален
 14 5 3 6 19 - 20 18
11.
Санднес
 14 3 5 6 21 - 22 14
12.
Хёдд
 14 3 5 6 15 - 19 14
13.
Рёуфосс
 13 3 4 6 11 - 12 13
14.
Брюне
 13 3 4 6 12 - 18 13
15.
Скейд
 14 2 4 8 17 - 32 10
16.
Осане
 14 1 7 6 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
КФУМ
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Дьерв
 8 4 2 2 15 - 13 14
5.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
6.
Согндаль
 6 4 1 1 8 - 5 13
7.
Мосс
 7 4 1 2 6 - 4 13
8.
Ранхейм
 6 4 0 2 11 - 11 12
9.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
10.
Рёуфосс
 6 2 3 1 7 - 3 9
11.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Мьёндален
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 6 0 3 3 9 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
3.
Конгсвингер
 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
5.
КФУМ
 7 2 2 3 11 - 12 8
6.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Хёдд
 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
10.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
11.
ФК Кристиансунн
 6 1 3 2 7 - 11 6
12.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
13.
Санднес
 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Скейд
 7 1 2 4 9 - 15 5
15.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 9
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
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    Где смотреть матч Скейд 2:4 Согндаль онлайн

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