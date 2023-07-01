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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: .
Дегерфорс
0:1
Первый тайм: 44'
Вернаму
0'
0:1
25' Гол
Адеми Альбион
38' Желтая карточка
Корач Сеид

Ход матча

25'
0:1
Адеми Альбион
(Йоханссон Оскар)
38'
Корач Сеид
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Вернаму
9.30
4.60
2.98
Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Корач
Сеид
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
18
Мёрфельт
Альбин
16
Эрквист
Расмус
11
Гравиус
Христос
21
Гваргис
Питер
9
Линдгрен
Густав
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
22
Терн
Симон
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
8
Адеми
Альбион
14
Энгвалль
Густав
9
Йоханссон
Оскар
Дегерфорс
5-3-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Вернаму

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:0
А
2:0
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
6:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 3 (1) 0.21
Вукоевич Диян 3 0.21
Эрквист Расмус 3 0.21
Бузаине Элиас 1 0.07
Гравиус Христос 1 0.07
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.07
Павлович Дамьян 1 0.07
Салмон Джастин 1 0.07
Гранат Густав 0 0
Валлин Оскар 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 4 0.31
Бастос Марко 2 (1) 0.15
Йоханссон Оскар 1 0.08
Адеми Альбион 1 0.08
Albin Lohikangas 1 0.08
Терн Симон 0 0
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 2 1
Павлович Дамьян 3 0
Корач Сеид 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Кампос Диего 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Линдгрен Густав 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Эрикссон Виктор 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Вернаму
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
1
Дегерфорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Вернаму
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
6

Волевые поражения

0
4
Дегерфорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Вернаму
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
7

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
3
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

24
7
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
29%
16-30
6
25%
1
14%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
2
29%
61-75
1
4%
2
29%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
13%
1
13%
1-15
5
33%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

33
18
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
15%
2
11%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
9
27%
5
28%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
7
21%
4
22%
61-75
1
3%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2
Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1
Вернаму
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2
Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0

Результаты матчей

Дегерфорс
Вернаму

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
2
10
1
12
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 13 9 1 3 34 - 13 28
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
7.
Броммапойкарна
 0:2 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 18 - 15 18
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Вернаму
 1:0 13 5 0 8 11 - 16 15
12.
Сириус
 12 3 5 4 15 - 18 14
13.
Дегерфорс
 0:1 14 3 2 9 14 - 35 11
14.
АИК
 2:0 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 12 1 4 7 11 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
3.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 0:1 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 0:2 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 1:0 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 2:0 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 0:2 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 1:0 7 3 0 4 6 - 9 9
8.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
11.
АИК
 2:0 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
13.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
Гётеборг
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Дегерфорс
 0:1 6 0 0 6 3 - 24 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Сеид Корац получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Йоханссон Оскар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Адеми Альбион бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Вернаму.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.38. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.38 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Вернаму
9.30
4.60
2.98
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Где смотреть матч Дегерфорс 0:1 Вернаму онлайн

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Дегерфорс
Вернаму
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