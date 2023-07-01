Тур: 13. Стадион: Стора Валла.
Ход матча
25'
0:1
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
15
Корач
Сеид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Дегерфорс
Вернаму
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
18 матчей
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|3 (1)
|0.21
|Вукоевич Диян
|3
|0.21
|Эрквист Расмус
|3
|0.21
|Бузаине Элиас
|1
|0.07
|Гравиус Христос
|1
|0.07
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.07
|Павлович Дамьян
|1
|0.07
|Салмон Джастин
|1
|0.07
|Гранат Густав
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|4
|0.31
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.15
|Йоханссон Оскар
|1
|0.08
|Адеми Альбион
|1
|0.08
|Albin Lohikangas
|1
|0.08
|Терн Симон
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
|Hampus Naesstroem
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|2
|1
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Корач Сеид
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Кампос Диего
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|1
|1
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Вернаму
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
1
Дегерфорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Вернаму
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
6
Волевые поражения
0
4
Дегерфорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Вернаму
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
7
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
3
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
24
7
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
29%
16-30
6
25%
1
14%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
2
29%
61-75
1
4%
2
29%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
13%
1
13%
1-15
5
33%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
33
18
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
15%
2
11%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
9
27%
5
28%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
7
21%
4
22%
61-75
1
3%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2
Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1
Вернаму
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2
Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0
Результаты матчей
Дегерфорс
Вернаму
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
49
210
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|31 - 10
|31
|2.
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|13
|9
|1
|3
|34 - 13
|28
|4.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|12
|6
|1
|5
|13 - 17
|19
|7.
|0:2
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|18 - 15
|18
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|11.
|1:0
|13
|5
|0
|8
|11 - 16
|15
|12.
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|13.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|14 - 35
|11
|14.
|2:0
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|15.
|12
|1
|4
|7
|11 - 16
|7
|16.
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|3.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|2:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|0:2
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|11.
|2:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|7 (2)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3