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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 1315
Мьёндален
1:2
Конец матча
Мосс
0'
0:1
27' Пенальти
Claudio Braga
40' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
1:1
50' Гол
Kristian Lien
56' Желтая карточка
Ian Hoffmann
1:2
59' Гол
Claudio Braga
72' Желтая карточка
Скоген Сондре
77' Желтая карточка
Claudio Braga
90' Желтая карточка
Странде Кристиан
90'+4
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
4
Хансен
Адриан
Александер
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
6
Сольберг
Йоаким
8
Свеен
Оле
9
Брингакер
Матиас
10
Скистад
Эрик
Ставас
7
Овенстад
Мартин
20
Kristian
Lien
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
16
Anas
Farah
Ali
Мьёндален
4-2-3-1
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Мосс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:3
А
1:1
А
1:3
А
3:1
А
2:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.71
Скистад Эрик Ставас 3 0.21
Овенстад Мартин 1 0.07
Сольберг Йоаким 1 0.07
Янсен Квинт 1 0.07
Брингакер Матиас 1 0.07
Хансен Адриан Александер 1 0.07
Sander Bratvold 1 0.07
Свеен Оле 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 5 (2) 0.36
Sebastian Pedersen II 3 0.21
Anas Farah Ali 2 0.14
Marius Andresen2 1 0.07
Александерссон Ноа 1 0.07
Aksel Baran Potur 1 0.07
Гйесдал Хенрик 1 0.07
Sivert Haugli 1 0.07
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Ian Hoffmann 0 0
Alexander Haapnes 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Сольберг Йоаким 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Скоген Сондре 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 6 0
Claudio Braga 4 0
Ian Hoffmann 3 0
Marius Andresen2 2 0
Aksel Baran Potur 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Faites Makosso 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Sivert Haugli 1 0
Ilir Kukleci 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Мосс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
8
Мьёндален
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

11
4
Мьёндален
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Мосс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
7
47%
76-90

Забито

12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
15
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
6
30%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
35%
5
33%
76-90

Пропущено

19
20
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
21%
2
10%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2
Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1
Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3

Результаты матчей

Мьёндален
Мосс

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
4
10
3
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 9 0 4 21 - 13 27
2.
Фредрикстад
 13 6 7 0 13 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 14 7 4 3 27 - 19 25
4.
Согндаль
 14 7 3 4 19 - 16 24
5.
КФУМ
 14 6 4 4 25 - 19 22
6.
Дьерв
 14 6 3 5 23 - 22 21
7.
Ранхейм
 13 6 2 5 17 - 20 20
8.
ИК Старт
 13 5 5 3 28 - 22 20
9.
Мосс
 14 5 4 5 16 - 19 19
10.
Мьёндален
 14 5 3 6 19 - 20 18
11.
Санднес
 14 3 5 6 21 - 22 14
12.
Хёдд
 14 3 5 6 15 - 19 14
13.
Рёуфосс
 13 3 4 6 11 - 12 13
14.
Брюне
 13 3 4 6 12 - 18 13
15.
Скейд
 14 2 4 8 17 - 32 10
16.
Осане
 14 1 7 6 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
КФУМ
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Дьерв
 8 4 2 2 15 - 13 14
5.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
6.
Согндаль
 6 4 1 1 8 - 5 13
7.
Мосс
 7 4 1 2 6 - 4 13
8.
Ранхейм
 6 4 0 2 11 - 11 12
9.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
10.
Рёуфосс
 6 2 3 1 7 - 3 9
11.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Мьёндален
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 6 0 3 3 9 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
3.
Конгсвингер
 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
5.
КФУМ
 7 2 2 3 11 - 12 8
6.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Хёдд
 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
10.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
11.
ФК Кристиансунн
 6 1 3 2 7 - 11 6
12.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
13.
Санднес
 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Скейд
 7 1 2 4 9 - 15 5
15.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 9
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
Весь список
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Claudio Braga бьет в цель!
  • Желтая карточка
    56'
    Ян Хоффманн получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Сольберг Йоаким сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Kristian Lien бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Сольберг Йоаким получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Claudio Braga из команды Мосс забивает с точки!
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    • Первый тайм начался
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    Где смотреть матч Мьёндален 1:2 Мосс онлайн

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