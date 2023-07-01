Тур: 14. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1315
0'
0:1
27' ПенальтиClaudio Braga
40' Желтая карточкаСольберг Йоаким
1:1
50' ГолKristian Lien
56' Желтая карточкаIan Hoffmann
1:2
59' ГолClaudio Braga
72' Желтая карточкаСкоген Сондре
77' Желтая карточкаClaudio Braga
90' Желтая карточкаСтранде Кристиан
90'+4
Ход матча
27'
0:1
40'
50'
1:1
56'
59'
1:2
72'
77'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
19 Daniel Skare
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
14 Keerat Singh
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Elias Bachke
-
18 Leonard Getz
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Мьёндален
Мосс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.71
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.21
|Овенстад Мартин
|1
|0.07
|Сольберг Йоаким
|1
|0.07
|Янсен Квинт
|1
|0.07
|Брингакер Матиас
|1
|0.07
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.07
|Sander Bratvold
|1
|0.07
|Свеен Оле
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|5 (2)
|0.36
|Sebastian Pedersen II
|3
|0.21
|Anas Farah Ali
|2
|0.14
|Marius Andresen2
|1
|0.07
|Александерссон Ноа
|1
|0.07
|Aksel Baran Potur
|1
|0.07
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.07
|Sivert Haugli
|1
|0.07
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Скоген Сондре
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|6
|0
|Claudio Braga
|4
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Aksel Baran Potur
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Sivert Haugli
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Мосс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
8
Мьёндален
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
11
4
Мьёндален
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Мосс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
7
47%
76-90
Забито
12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
2
40%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
15
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
6
30%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
35%
5
33%
76-90
Пропущено
19
20
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
21%
2
10%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2
Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1
Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3
Результаты матчей
Мьёндален
Мосс
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
410
311
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|9
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4