  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ВПС
3:0
Конец матча
Интер Турку
0'
1:0
8' Гол
Аланко Саму
2:0
23' Гол
Михаэль Петер
30' Желтая карточка
Prosper Ahiabu
47' Желтая карточка
Менса Баба
62' Красная карточка
Хювяринен Юхо
3:0
63' Гол
Mikko Pitkaenen
65' Желтая карточка
Юрю Томми
90'+2
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
44
Башкиров
Евгений
28
Roni
Hudd
13
Хуухтанен
Ээту
22
Luka
Kuittinen
5
Нурми
Ноа
4
Алмен
Микаэль
25
Арсьеро
Родриго
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
2
Jussi
Niska
9
Darren
Smith
III
19
Ярвинен
Ииро
24
Ставицки
Тимо
ВПС
Интер Турку

История личных встреч

ВПС
Интер Турку

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
61.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

39 матчей

28.2%
35.9%
35.9%
11 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.1%
48.7%
28.2%
9 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

VE
1:5
В
1:1
В
1:2
В
1:1
В
1:2
К
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:0
В
2:2
В
3:2
В
0:1
К
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
3:0
В
1:0
В
3:0
В
0:0
В
1:2
В
1:2
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
3:3
В
3:1
В
0:3
В
1:0
КЛ
1:2
В
2:2
В
0:1
В
0:4
В
2:0
КЛ
5:0

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.17
1.05

Среднее время на гол

77
85

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

48
49

Голов в среднем за матч

1.23
1.26

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

73
71

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 3 0.23
Аланко Саму 2 0.15
Михаэль Петер 2 0.15
Mikko Pitkaenen 1 0.08
Роберто Савио 1 0.08
Энгстрем Йеспер 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.55
Юрю Томми 3 0.27
Ойяла Матиас 2 0.18
Алмен Микаэль 2 0.18
Ярвинен Ииро 1 0.09
Тамминен Матиас 1 0.09
Нурми Ноа 1 0.09
Форселль Петтери 0 0
Ставицки Тимо 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 4 0
Менса Баба 4 0
Prosper Ahiabu 3 0
Роберто Савио 1 1
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Roni Hudd 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Mikko Pitkaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Михаэль Петер 1 0
Samuel Lindeman 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 3 0
Юрю Томми 3 0
Нурми Ноа 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Форселль Петтери 2 0
Арсьеро Родриго 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Jussi Niska 1 0
Bismark Ampofo 1 0

Результаты матчей

ВПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Интер Турку
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
4
ВПС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Интер Турку
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

2
10
ВПС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Интер Турку
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

3
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
5
45%
2
67%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
4
36%
3
19%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
6
38%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1
КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1
Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0

Результаты матчей

ВПС
Интер Турку

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ВПС
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
1
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
1
3
10
1.5
5
6
1
12
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:1 15 10 1 4 19 - 7 31
2.
СЯК Сейнайоки
 13 8 4 1 17 - 8 28
3.
ХИК
 15 7 7 1 24 - 11 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 15 5 5 5 13 - 13 20
6.
Интер Турку
 11 5 2 4 16 - 16 17
7.
КТП
 0:0 14 4 4 6 12 - 16 16
8.
Ильвес
 13 3 6 4 14 - 14 15
9.
Хака
 14 2 5 7 15 - 25 11
10.
Лахти
 1:2 12 2 4 6 9 - 17 10
11.
Мариехамн
 0:0 13 2 4 7 12 - 19 10
12.
ВПС
 13 2 3 8 9 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 2:1 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 0:0 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 1:2 5 1 1 3 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:1 7 5 1 1 9 - 2 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 1:2 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
КТП
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Мариехамн
 0:0 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
Интер Турку
 6 1 1 4 6 - 13 4
11.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • Желтая карточка
    65'
    Юрю Томми получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Roni Hudd сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Mikko Pitkaenen бьет в цель!
  • 62'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    62'
    УДАЛЕНИЕ! - Хювяринен Юхо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 59'
    Jussi Niska уходит с поля. Dimitri Legbo выходит вместо него
  • 59'
    Менса Баба уходит с поля. Рид Тайлер выходит вместо него
  • Желтая карточка
    47'
    Менса Баба получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      30'
      Prosper Ahiabu получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Энгстрем Йеспер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Михаэль Петер бьет в цель!
    • 8'
      Roni Hudd сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Аланко Саму бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ВПС 3:0 Интер Турку онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     