Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
3:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолАланко Саму
2:0
23' ГолМихаэль Петер
30' Желтая карточкаProsper Ahiabu
47' Желтая карточкаМенса Баба
62' Красная карточкаХювяринен Юхо
3:0
63' ГолMikko Pitkaenen
65' Желтая карточкаЮрю Томми
90'+2
Ход матча
8'
1:0
23'
2:0
30'
47'
59'
62'
63'
3:0
65'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Менса
Баба
77
Аланко
Саму
28
Roni
Hudd
16
Юрю
Томми
19
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Roni HuddНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
ВПС
Интер Турку
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
61.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
39 матчей
28.2%
35.9%
35.9%
11 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.1%
48.7%
28.2%
9 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.17
1.05
Среднее время на гол
77
85
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.29
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
48
49
Голов в среднем за матч
1.23
1.26
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
73
71
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|3
|0.23
|Аланко Саму
|2
|0.15
|Михаэль Петер
|2
|0.15
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.08
|Роберто Савио
|1
|0.08
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.55
|Юрю Томми
|3
|0.27
|Ойяла Матиас
|2
|0.18
|Алмен Микаэль
|2
|0.18
|Ярвинен Ииро
|1
|0.09
|Тамминен Матиас
|1
|0.09
|Нурми Ноа
|1
|0.09
|Форселль Петтери
|0
|0
|Ставицки Тимо
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|4
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Роберто Савио
|1
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Mikko Pitkaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Samuel Lindeman
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Нурми Ноа
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Арсьеро Родриго
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Bismark Ampofo
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Интер Турку
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
4
ВПС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Интер Турку
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
2
10
ВПС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Интер Турку
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
3
14
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
5
45%
2
67%
76-90
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
4
36%
3
19%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
6
38%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1
КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1
Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0
Результаты матчей
ВПС
Интер Турку
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ВПС
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
25
41
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
101
310
56
112
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|1
|4
|19 - 7
|31
|2.
|13
|8
|4
|1
|17 - 8
|28
|3.
|15
|7
|7
|1
|24 - 11
|28
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 19
|24
|5.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|6.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|8.
|13
|3
|6
|4
|14 - 14
|15
|9.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|10.
|1:2
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|11.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|9 - 7
|16
|3.
|2:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 5
|15
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|6
|1
|5
|0
|11 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|8 - 1
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|11.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
|12.
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4