  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
3:0
Конец матча
Хака
0'
1:0
19' Пенальти
Йокелайнен Никлас
20' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
2:0
22' Гол
Коффей Эшли
3:0
25' Гол
Riku Selander
42' Желтая карточка
Фофана Тиемоко
52' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
76' Желтая карточка
Haymenn Bah-Traore
90'+5
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
4
Миеттинен
Тони
23
Yassin
Daoussi
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
10
Lucas
Morais
9
Коффей
Эшли
12
Хакала
Аату
21
Haymenn
Bah-Traore
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
17
Лайне
Янне-Пекка
6
Atte
Sihvonen
15
Пурме
Тино
10
Stavros
Zarokostas
13
Фофана
Тиемоко
11
Роджерсон
Логан
Оулу
Хака

История личных встреч

Оулу
Хака

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:1
В
2:2
В
3:2
В
3:0
В
0:0
В
0:1
В
0:1
И
0:1
И
2:1
И
0:0
К
2:1
И
2:2
И
0:1
И
2:0
И
0:1
И
1:5
И
1:0
И
1:1
И
3:1
И
2:2
И
1:2
И
1:1
И
1:0
И
2:4
И
0:0
И
0:0
И
4:0
И
0:1
И
3:0
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

0.86
1.22

Среднее время на гол

105
73

Всего голов

30
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 9 (1) 0.64
Йокелайнен Никлас 4 (1) 0.29
Лииматта Отсо 4 0.29
Карялайнен Расмус 3 0.21
Lucas Morais 1 0.07
Riku Selander 1 0.07
Миеттинен Тони 1 0.07
Аффи Янн 0 0
Yassin Daoussi 0 0
Паллас Ноа 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.36
Магута Райан 2 0.14
Fallou Ndiaye 2 0.14
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.07
Фриберг Никлас 1 0.07
Роджерсон Логан 1 0.07
Сийра Тууре 1 0.07
Аувинен Ээро-Матти 1 0.07
Пурме Тино 1 0.07
Stavros Zarokostas 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 4 1
Cristian Valencia III 4 0
Riku Selander 3 0
Балисо Янга 3 0
Аффи Янн 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Уорд Каллум 2 0
Каллинен Йере 2 0
Паллас Ноа 2 0
Йокелайнен Никлас 1 0
Rony Huhtala 1 0
Magnus Breitenmoser 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Lucas Morais 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Yassin Daoussi 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 5 0
Магута Райан 4 0
Сийра Тууре 3 0
Фриберг Никлас 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Stavros Zarokostas 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Haymenn Bah-Traore 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Херберт Антони 2 0
Тайнио Теему 1 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Oliver Whyte 1 0

Результаты матчей

Оулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
2
Оулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Хака
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

13
11
Оулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Хака
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

15
13

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
6
38%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

13
11
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
4
36%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
29%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
4%
4
27%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
16%
4
16%
1-15
3
16%
8
32%
16-30
4
21%
4
16%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
5
20%
61-75
2
11%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0
Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0
Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3

Результаты матчей

Оулу
Хака

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Оулу
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
5
5
2
1.5
1
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:1 15 10 1 4 19 - 7 31
2.
СЯК Сейнайоки
 13 8 4 1 17 - 8 28
3.
ХИК
 15 7 7 1 24 - 11 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 15 5 5 5 13 - 13 20
6.
Интер Турку
 11 5 2 4 16 - 16 17
7.
КТП
 0:0 14 4 4 6 12 - 16 16
8.
Ильвес
 13 3 6 4 14 - 14 15
9.
Хака
 14 2 5 7 15 - 25 11
10.
Лахти
 1:2 12 2 4 6 9 - 17 10
11.
Мариехамн
 0:0 13 2 4 7 12 - 19 10
12.
ВПС
 13 2 3 8 9 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 2:1 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 0:0 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 1:2 5 1 1 3 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:1 7 5 1 1 9 - 2 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 1:2 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
КТП
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Мариехамн
 0:0 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
Интер Турку
 6 1 1 4 6 - 13 4
11.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • 61'
    Йокелайнен Никлас уходит с поля. Magnus Breitenmoser выходит вместо него
  • 61'
    Lucas Morais уходит с поля. Карялайнен Расмус выходит вместо него
  • 61'
    Ashley Coffey уходит с поля. Onni Suutari выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Stavros Zarokostas получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Фофана Тиемоко получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Fallou Ndiaye уходит с поля. Херберт Антони выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Оулу 3:0 Хака онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     