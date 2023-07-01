Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
1:0
19' ПенальтиЙокелайнен Никлас
20' Желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
2:0
22' ГолКоффей Эшли
3:0
25' ГолRiku Selander
42' Желтая карточкаФофана Тиемоко
52' Желтая карточкаStavros Zarokostas
76' Желтая карточкаHaymenn Bah-Traore
90'+5
Ход матча
19'
20'
22'
2:0
25'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
15
Пурме
Тино
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 Rony HuhtalaНападающий
- Нападающий
-
-
19 Onni Suutari
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Оулу
Хака
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
22
Голов в среднем за матч
0.86
1.22
Среднее время на гол
105
73
Всего голов
30
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|9 (1)
|0.64
|Йокелайнен Никлас
|4 (1)
|0.29
|Лииматта Отсо
|4
|0.29
|Карялайнен Расмус
|3
|0.21
|Lucas Morais
|1
|0.07
|Riku Selander
|1
|0.07
|Миеттинен Тони
|1
|0.07
|Аффи Янн
|0
|0
|Yassin Daoussi
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.36
|Магута Райан
|2
|0.14
|Fallou Ndiaye
|2
|0.14
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.07
|Фриберг Никлас
|1
|0.07
|Роджерсон Логан
|1
|0.07
|Сийра Тууре
|1
|0.07
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.07
|Пурме Тино
|1
|0.07
|Stavros Zarokostas
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|4
|1
|Cristian Valencia III
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Аффи Янн
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Каллинен Йере
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Magnus Breitenmoser
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Yassin Daoussi
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Магута Райан
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Фриберг Никлас
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Stavros Zarokostas
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
2
Оулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Хака
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
13
11
Оулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Хака
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
15
13
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
6
38%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
13
11
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
4
36%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
29%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
23
15
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
4%
4
27%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
16%
4
16%
1-15
3
16%
8
32%
16-30
4
21%
4
16%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
5
20%
61-75
2
11%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0
Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0
Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3
Результаты матчей
Оулу
Хака
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Оулу
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
52
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
86
410
311
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|1
|4
|19 - 7
|31
|2.
|13
|8
|4
|1
|17 - 8
|28
|3.
|15
|7
|7
|1
|24 - 11
|28
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 19
|24
|5.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|6.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|8.
|13
|3
|6
|4
|14 - 14
|15
|9.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|10.
|1:2
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|11.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|9 - 7
|16
|3.
|2:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 5
|15
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|6
|1
|5
|0
|11 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|8 - 1
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|11.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
|12.
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4