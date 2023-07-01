Тур: 1. Стадион: Таммела.
1:1
Конец матча
0'
1:0
55' ПенальтиПеннанен Петтери
60' Желтая карточкаOiva Jukkola
69' Красная карточка_Umar M.
1:1
70' ПенальтиJaime Moreno II
75' Желтая карточкаПеннанен Петтери
90' Красная карточкаJaime Moreno II
90'+7
Ход матча
55'
1:0
60'
69'
70'
1:1
75'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
_Umar
M.
19
Oiva
Jukkola
10
Ларссон
Адам
11
Мурило
27
Ebuka
Samson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 _Umar M.Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
-
-
-
-
23 Noel Hasa
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ebuka SamsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
-
-
-
23 Nooa Laine
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
Ильвес
СЯК Сейнайоки
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
31 матч
41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.54
1.22
Среднее время на гол
58
73
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Среднее время на гол
54
83
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.61
1.16
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
55
77
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.31
|Хаарала Сантери
|2
|0.15
|Ларссон Адам
|2
|0.15
|Oiva Jukkola
|2
|0.15
|Sabit James
|1
|0.08
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.08
|Миеттунен Тату
|1
|0.08
|Seydine N'Diaye
|1
|0.08
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|0.54
|Стренг Джеремайя
|4
|0.31
|Ebuka Samson
|2
|0.15
|Данвуди Джейк
|1
|0.08
|Diego Rojas
|1
|0.08
|Kingsley Ofori
|1
|0.08
|Мурило
|0
|0
|Valentin Gasc
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Катц Калле
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|6
|0
|Jaime Moreno II
|2
|1
|Данвуди Джейк
|3
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Terry Yegbe
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ovie Ejeheri
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
СЯК Сейнайоки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
1
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
СЯК Сейнайоки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
7
Ильвес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
СЯК Сейнайоки
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
5
36%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1
Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2
Результаты матчей
Ильвес
СЯК Сейнайоки
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ильвес
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
310
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|1
|4
|19 - 7
|31
|2.
|13
|8
|4
|1
|17 - 8
|28
|3.
|15
|7
|7
|1
|24 - 11
|28
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 19
|24
|5.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|6.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|8.
|13
|3
|6
|4
|14 - 14
|15
|9.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|10.
|1:2
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|11.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|9 - 7
|16
|3.
|2:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 5
|15
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|6
|1
|5
|0
|11 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|8 - 1
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|11.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
|12.
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4