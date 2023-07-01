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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:1
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
55' Пенальти
Пеннанен Петтери
60' Желтая карточка
Oiva Jukkola
69' Красная карточка
_Umar M.
1:1
70' Пенальти
Jaime Moreno II
75' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
90' Красная карточка
Jaime Moreno II
90'+7
1
Виртанен
Отсо
13
Seydine
N'Diaye
4
_Umar
M.
16
Миеттунен
Тату
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
30
Yussif
Daouda
Moussa
8
Пеннанен
Петтери
42
Аспегрен
Фелипе
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
1
Ovie
Ejeheri
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
3
Хаукиоя
Мартти
21
Kingsley
Ofori
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
19
Tuomas
Kaukua
11
Мурило
29
Стренг
Джеремайя
27
Ebuka
Samson
Ильвес
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Ильвес
СЯК Сейнайоки

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

31 матч

41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

В
1:0
В
3:3
В
3:1
В
4:2
В
0:1
В
1:0
К
3:0
В
1:3
В
0:0
ТМС
2:2
К
3:0
В
3:0
В
0:1
К
2:1
В
2:3
В
2:3
В
1:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
4:0
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:0
В
2:1
В
0:0
В
3:0
ТМС
1:0
И
1:3
И
1:2
И
2:4

Голы

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.54
1.22

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.61
1.16

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

55
77

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.31
Хаарала Сантери 2 0.15
Ларссон Адам 2 0.15
Oiva Jukkola 2 0.15
Sabit James 1 0.08
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.08
Миеттунен Тату 1 0.08
Seydine N'Diaye 1 0.08
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 7 (1) 0.54
Стренг Джеремайя 4 0.31
Ebuka Samson 2 0.15
Данвуди Джейк 1 0.08
Diego Rojas 1 0.08
Kingsley Ofori 1 0.08
Мурило 0 0
Valentin Gasc 0 0
Terry Yegbe 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Катц Калле 3 0
Sabit James 3 0
Аспегрен Фелипе 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Ларссон Адам 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 6 0
Jaime Moreno II 2 1
Данвуди Джейк 3 0
Kingsley Ofori 3 0
Valentin Gasc 3 0
Diego Rojas 1 1
Тикканен Вилле 2 0
Terry Yegbe 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ovie Ejeheri 1 0

Результаты матчей

Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
СЯК Сейнайоки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
1
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
СЯК Сейнайоки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
7
Ильвес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
СЯК Сейнайоки
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
5
36%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1
Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2

Результаты матчей

Ильвес
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ильвес
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:1 15 10 1 4 19 - 7 31
2.
СЯК Сейнайоки
 13 8 4 1 17 - 8 28
3.
ХИК
 15 7 7 1 24 - 11 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 15 5 5 5 13 - 13 20
6.
Интер Турку
 11 5 2 4 16 - 16 17
7.
КТП
 0:0 14 4 4 6 12 - 16 16
8.
Ильвес
 13 3 6 4 14 - 14 15
9.
Хака
 14 2 5 7 15 - 25 11
10.
Лахти
 1:2 12 2 4 6 9 - 17 10
11.
Мариехамн
 0:0 13 2 4 7 12 - 19 10
12.
ВПС
 13 2 3 8 9 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 2:1 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 0:0 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 1:2 5 1 1 3 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:1 7 5 1 1 9 - 2 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 1:2 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
КТП
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Мариехамн
 0:0 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
Интер Турку
 6 1 1 4 6 - 13 4
11.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Jaime Moreno увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 83'
    Adam Larsson уходит с поля. Катц Калле выходит вместо него
  • 78'
    Kingsley Ofori уходит с поля. Weslen Junior выходит вместо него
  • Желтая карточка
    75'
    Пеннанен Петтери получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Jaime Moreno из команды СЯК Сейнайоки забивает с точки!
  • 69'
    УДАЛЕНИЕ! - Umar Mohammed увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 64'
    Oiva Jukkola уходит с поля. Sabit James выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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