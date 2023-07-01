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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: .
Мальмё
3:0
Второй тайм: 84'
Сириус
0'
1:0
5' Гол
Телин Исаак
44' Желтая карточка
Нвадике Патрик
47' Вторая желтая карточка
Нвадике Патрик
2:0
47' Пенальти
Телин Исаак
3:0
55' Гол
Нанаси Себастьян

Ход матча

5'
Телин Исаак
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
1:0
44'
 
Нвадике Патрик
46'
Рикс Сёрен
Али Таха Абди
 
47'
 
Нвадике Патрик
47'
Телин Исаак
2:0
53'
 
Да Грака Кристофер
Куаку Крис
55'
Нанаси Себастьян
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
3:0
70'
 
Эзкан Эмиль
Хейер Мелкер
70'
 
Викман Адам
Перссон Хоаким
74'
Сейдиу Патриот
Зейдан Мустафа
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Сириус
1.32
8.90
9.30
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
6
Левицки
Оскар
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
20
Зейдан
Мустафа
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
14
Aron
Bjarnason
I
21
Видгрен
Деннис
19
Хейер
Мелкер
8
Стенссон
Даниэль
7
Мэтьюз
Ташрик
9
Куаку
Кристиан
III
20
Перссон
Хоаким
Мальмё
3-4-3
Сириус
5-2-3

История личных встреч

Мальмё
Сириус

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

14 матчей

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

А
2:1
А
3:1
А
2:3
А
4:0
А
4:0
А
2:5
А
1:1
А
0:1
А
5:0
А
0:4
А
0:4
А
3:3
ТМК
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

3.13
3

Среднее время на гол

28
30

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

2.21
1.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

40
50

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 (2) 0.77
Нанаси Себастьян 8 (1) 0.62
Веккья Стефано 5 0.38
Али Таха Абди 4 0.31
Ларссон Хуго 2 0.15
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.08
Рикс Сёрен 1 0.08
Кристиансен Андерс 1 0.08
Сейдиу Патриот 1 0.08
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 4 (1) 0.31
Роше Джейми 2 0.15
Aron Bjarnason I 2 0.15
Алсанати Андре 2 0.15
Перссон Хоаким 1 0.08
Видгрен Деннис 1 0.08
Хейер Мелкер 1 0.08
Матисен Маркус 1 0.08
Силисуфай Эди 1 0.08
Стенссон Даниэль 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
4
Мальмё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

13
4
Мальмё
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сириус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

14
8

Голы по времени матча

Забито

17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
5
29%
29%
1
17%
61-75
1
6%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

30
15
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
7
23%
1
7%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
5
17%
5
33%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
6
20%
3
20%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
2
18%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0
Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0
Сириус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2

Результаты матчей

Мальмё
Сириус

Точный счет

1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
4
2
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
5
7
6
6
2.5
1
11
3
9
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 13 9 1 3 34 - 13 28
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 18 - 15 18
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Вернаму
 13 5 0 8 12 - 16 15
12.
Сириус
 0:3 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 12 1 4 7 11 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Юргорден
 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сириус
 0:3 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 3:0 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 0:3 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
13.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
Гётеборг
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • 47'
    Patrick Nwadike получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Телин Исаак из команды Мальмё забивает с точки!
  • 46'
    Taha Abdi Ali уходит с поля. Рикс Сёрен выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Patrick Nwadike получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 5'
    Габриэль Даль Тое Бусанелло сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальмё
    Ничья
    Сириус
    1.32
    8.90
    9.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальмё 3:0 Сириус онлайн

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    Мальмё
    Сириус
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